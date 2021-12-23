На этой неделе цена природного газа на европейских биржах превысила $2200 за тысячу кубометров, обновив рекорд. Украинские предприятия покупают газ по европейским ценам плюс транспортировка, следовательно, многим из них грозит банкротство, если цена вдруг резко не снизится

Однако украинские газовые компании еще и спекулируют на ценах. В среду «Нафтогаз Трейдинг» выставил цену даже выше чем в Европе — 73,2 тыс. гр ($2700), хотя и продает газ украинской добычи.

В первую очередь от высоких цен страдают те сферы промышленности, которые потребляют достаточно много газа. На первом месте стоит химпром, который на Украине ориентирован в основном на производство азотных удобрений, а в их себестоимости цена природного газа достигает 80-90%. Сильно зависят от стоимости газа также стекольная и керамическая отрасли, а также переработка сельскохозяйственной продукции. Ситуация осложняется тем, что 90% предприятий не имеют технологической возможности замены природного газа на другие энергоресурсы. Тимошенко рассказала, что нужно Украине, чтобы срочно нарастить в стране добычу газа © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

При дальнейшем росте цен на газ химическая промышленность и производство удобрений вовсе рискует умереть, прогнозирует энергетический эксперт Валентин Землянский.

«Промышленность умрет. Я не шучу. Влияние цен на энергоносители на ситуацию в бизнесе — это инерционный процесс. Бизнес закроется не сразу, это будет происходить поэтапно. Начало будет в марте 2022-го, пик увидим к маю-июню», — утверждает эксперт. Землянский также подчеркивает, что происходит это при благоприятной рыночной конъюнктуре — минеральные удобрения востребованы, их активно закупают Индия, Пакистан и Китай, но украинские предприятия не могут себе позволить их производство. Подтверждением этому стала недавняя приостановка профильной работы Одесского припортового завода.

Таким образом, украинских экспортеров выдавливают с мировых рынков. Многие соседи Украины, производящие аналогичную продукцию (например, азотные удобрения), получают газ по фиксированным низким ценам. В Турции, например, правительство регулирует цены на газ для таких предприятий. На внутреннем рынке продать подорожавшую продукцию тоже будет сложно из-за падения покупательной способности.

Экономический аналитик Игорь Дейсан также предупреждает, что рост цены удобрений приведет к отказу от засева многих культур и подорожанию сельхозпродукции, прежде всего, пшеницы в сезоне 2022-2023 г.

«Стоимость газа в значительной степени переносится на стоимость пшеницы и других сельскохозяйственных культур. Если цены на газ будут долго оставаться высокими, то подорожание газа может внести весомый вклад в цену пшеницы», — прогнозирует эксперт.

Собранный урожай пшеницы фермерам еще необходимо просушить, что тоже предполагает значительное потребление газа. Следующими в цикле ее переработки стоят мукомолы и пекари, которые тоже разоряются из-за высоких цен на газ.

Депутат от «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрий Бойко заявил на днях в эфире, что высокие цены на газ разоряют хлебозаводы. «Я приехал на хлебозавод в Киевской области. Современное предприятие. Хлебозавод сегодня этот платит за газ в семь раз больше, чем год назад. А за электроэнергию в два раза. А в себестоимости хлеба очень значительную роль занимают энергоносители, около 20%. То есть реально уже сегодня они вынуждены либо повышать стоимость хлеба, либо его не будет», — заявил депутат. Газа нет — не будет и хлеба. Украинские пекари разоряются один за другим © Skyler Ewing/Pexels

Среди пострадавших предприятий пищевой отрасли также следует отметить производителей сахара, которые активно используют газ в своем производстве. Для изготовления сахара украинским заводам в год понадобится не менее 300 млн. куб. м природного газа.

Из-за дорогого газа вынуждены закрываться тепличные хозяйства — тепличные огурцы и помидоры окажутся «золотыми» и не смогут конкурировать с турецкими. Глава Союза украинского крестьянства Иван Томич прогнозирует, что в январе следующего года 90% тепличных овощей будут импортными, хотя еще недавно Украина производила их в достаточном объеме. По его словам, сейчас осталось лишь 170 га теплиц, хотя в 1992 году было 1150 га. Дорогие энергоносители делают невыгодным выращивание тепличных овощей.

Подорожание газа сказывается и на производстве стройматериалов, прежде всего, цемента, что ведет к росту цен на рынке недвижимости (первички).

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан в недавнем интервью предсказывал тотальный экономический коллапс к февралю следующего года. «Вот у нас еще декабрь — это предновогодний, праздничный месяц, когда все тратят деньги, и как-то с надеждой: "Мы, там, что-то вытянем из кубышки и проживем". Но в январе — феврале этого не будет. У нас будут увольнять людей, у нас будет складываться промышленность, у нас будут уменьшаться поступления в бюджет, у нас на цене газа и энергоносителей будет массово складываться экономика», — рассказывал Богдан.

Как ни странно, но не только промышленность останавливается из-за цен на газ — страдает даже деятельность работников искусства. В Киеве под здание Кабмина 22 декабря на акцию протеста вышли украинские художники, требуя отменить постановление о приравнивании культурных заведений к промышленности, что предполагает рост тарифов на отопление. Около 50 человек пришли под здание Кабмина с транспарантами "Краски замерзают!", "Украинское искусство заканчивается на тарифах", "Новые тарифы на отопление — неподъемная ноша для культуры", "Художники — не промышленность". Цены на газ в Европе побили исторический рекорд © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Глава Союза потребителей коммунальных услуг (СПКУ) Олег Попенко говорит, что из-за таких цен на газ большинство предприятий малого и среднего бизнеса не смогут физически работать и закроются.

По его словам, "вытянуть" платежку на 7 тыс. грн (22 000 р.) за отопление мелким предпринимателям станет физически невозможно. Поэтому можно ожидать сворачивания деятельности парикмахерских, пекарен, химчисток, стоматологических кабинетов и др. Они вынуждены будут включать подорожавшую коммуналку в стоимость своих услуги или же просто закрываться.

В той или иной степени газ потребляют все сферы бизнеса от мелких химчисток до крупных агрохолдингов. Единственные, кто выигрывает от роста цен — украинские газодобывающие компании, которые сейчас в десятки раз накручивают цену для своих же потребителей, генерируя сверхприбыли.

Газодобывающие компании обещают инвестировать прибыль в наращивание добычи и модернизацию, но до тех пор все прочие сферы промышленности и малый бизнес могут пойти по миру. В октябре Ассоциация газодобывающих компаний (АГКУ) выступила резко против предложений ввести госрегулирование цен на украинский газ, мотивируя свое решение тем, что это якобы «нанесет удар по имиджу Украины на международной арене и негативно повлияет на евроинтеграционные процессы».

В относительно выгодном положении в таком случае оказываются лишь предприятия тех украинских олигархов (Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Виктора Пинчука), которые владеют газодобывающими компаниями и могут направить природный газ своим предприятиям.