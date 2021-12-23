Однако украинские газовые компании еще и спекулируют на ценах. В среду «Нафтогаз Трейдинг» выставил цену даже выше чем в Европе — 73,2 тыс. гр ($2700), хотя и продает газ украинской добычи.
В первую очередь от высоких цен страдают те сферы промышленности, которые потребляют достаточно много газа. На первом месте стоит химпром, который на Украине ориентирован в основном на производство азотных удобрений, а в их себестоимости цена природного газа достигает 80-90%. Сильно зависят от стоимости газа также стекольная и керамическая отрасли, а также переработка сельскохозяйственной продукции. Ситуация осложняется тем, что 90% предприятий не имеют технологической возможности замены природного газа на другие энергоресурсы.
При дальнейшем росте цен на газ химическая промышленность и производство удобрений вовсе рискует умереть, прогнозирует энергетический эксперт Валентин Землянский.
«Промышленность умрет. Я не шучу. Влияние цен на энергоносители на ситуацию в бизнесе — это инерционный процесс. Бизнес закроется не сразу, это будет происходить поэтапно. Начало будет в марте 2022-го, пик увидим к маю-июню», — утверждает эксперт. Землянский также подчеркивает, что происходит это при благоприятной рыночной конъюнктуре — минеральные удобрения востребованы, их активно закупают Индия, Пакистан и Китай, но украинские предприятия не могут себе позволить их производство. Подтверждением этому стала недавняя приостановка профильной работы Одесского припортового завода.
Таким образом, украинских экспортеров выдавливают с мировых рынков. Многие соседи Украины, производящие аналогичную продукцию (например, азотные удобрения), получают газ по фиксированным низким ценам. В Турции, например, правительство регулирует цены на газ для таких предприятий. На внутреннем рынке продать подорожавшую продукцию тоже будет сложно из-за падения покупательной способности.
Экономический аналитик Игорь Дейсан также предупреждает, что рост цены удобрений приведет к отказу от засева многих культур и подорожанию сельхозпродукции, прежде всего, пшеницы в сезоне 2022-2023 г.
«Стоимость газа в значительной степени переносится на стоимость пшеницы и других сельскохозяйственных культур. Если цены на газ будут долго оставаться высокими, то подорожание газа может внести весомый вклад в цену пшеницы», — прогнозирует эксперт.
Собранный урожай пшеницы фермерам еще необходимо просушить, что тоже предполагает значительное потребление газа. Следующими в цикле ее переработки стоят мукомолы и пекари, которые тоже разоряются из-за высоких цен на газ.
Депутат от «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрий Бойко заявил на днях в эфире, что высокие цены на газ разоряют хлебозаводы. «Я приехал на хлебозавод в Киевской области. Современное предприятие. Хлебозавод сегодня этот платит за газ в семь раз больше, чем год назад. А за электроэнергию в два раза. А в себестоимости хлеба очень значительную роль занимают энергоносители, около 20%. То есть реально уже сегодня они вынуждены либо повышать стоимость хлеба, либо его не будет», — заявил депутат.
Среди пострадавших предприятий пищевой отрасли также следует отметить производителей сахара, которые активно используют газ в своем производстве. Для изготовления сахара украинским заводам в год понадобится не менее 300 млн. куб. м природного газа.
Из-за дорогого газа вынуждены закрываться тепличные хозяйства — тепличные огурцы и помидоры окажутся «золотыми» и не смогут конкурировать с турецкими. Глава Союза украинского крестьянства Иван Томич прогнозирует, что в январе следующего года 90% тепличных овощей будут импортными, хотя еще недавно Украина производила их в достаточном объеме. По его словам, сейчас осталось лишь 170 га теплиц, хотя в 1992 году было 1150 га. Дорогие энергоносители делают невыгодным выращивание тепличных овощей.
Подорожание газа сказывается и на производстве стройматериалов, прежде всего, цемента, что ведет к росту цен на рынке недвижимости (первички).
Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан в недавнем интервью предсказывал тотальный экономический коллапс к февралю следующего года. «Вот у нас еще декабрь — это предновогодний, праздничный месяц, когда все тратят деньги, и как-то с надеждой: "Мы, там, что-то вытянем из кубышки и проживем". Но в январе — феврале этого не будет. У нас будут увольнять людей, у нас будет складываться промышленность, у нас будут уменьшаться поступления в бюджет, у нас на цене газа и энергоносителей будет массово складываться экономика», — рассказывал Богдан.
Как ни странно, но не только промышленность останавливается из-за цен на газ — страдает даже деятельность работников искусства. В Киеве под здание Кабмина 22 декабря на акцию протеста вышли украинские художники, требуя отменить постановление о приравнивании культурных заведений к промышленности, что предполагает рост тарифов на отопление. Около 50 человек пришли под здание Кабмина с транспарантами "Краски замерзают!", "Украинское искусство заканчивается на тарифах", "Новые тарифы на отопление — неподъемная ноша для культуры", "Художники — не промышленность".
Глава Союза потребителей коммунальных услуг (СПКУ) Олег Попенко говорит, что из-за таких цен на газ большинство предприятий малого и среднего бизнеса не смогут физически работать и закроются.
По его словам, "вытянуть" платежку на 7 тыс. грн (22 000 р.) за отопление мелким предпринимателям станет физически невозможно. Поэтому можно ожидать сворачивания деятельности парикмахерских, пекарен, химчисток, стоматологических кабинетов и др. Они вынуждены будут включать подорожавшую коммуналку в стоимость своих услуги или же просто закрываться.
В той или иной степени газ потребляют все сферы бизнеса от мелких химчисток до крупных агрохолдингов. Единственные, кто выигрывает от роста цен — украинские газодобывающие компании, которые сейчас в десятки раз накручивают цену для своих же потребителей, генерируя сверхприбыли.
Газодобывающие компании обещают инвестировать прибыль в наращивание добычи и модернизацию, но до тех пор все прочие сферы промышленности и малый бизнес могут пойти по миру. В октябре Ассоциация газодобывающих компаний (АГКУ) выступила резко против предложений ввести госрегулирование цен на украинский газ, мотивируя свое решение тем, что это якобы «нанесет удар по имиджу Украины на международной арене и негативно повлияет на евроинтеграционные процессы».
В относительно выгодном положении в таком случае оказываются лишь предприятия тех украинских олигархов (Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Виктора Пинчука), которые владеют газодобывающими компаниями и могут направить природный газ своим предприятиям.