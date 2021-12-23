В статье в американской газете «The Wаschington Post» очень убедительно и духоподъемно рассказано, что США планируют помочь украинским партизанам в случае нападения России. На полном серьезе. В рамках «сдерживания» России от нападения на Украину.

«Целевая группа администрации, в которую входят ЦРУ и другие ключевые агентства, изучает, как были организованы повстанческие движения против СССР в Афганистане и против поддерживаемых Россией сил в Сирии, а также против Соединенных Штатов в Ираке и Афганистане. Это ироничный пример смены ролей и рассмотрения вопроса о том, можно ли причинить ущерб, аналогичный тому, который был нанесен силам США в последние годы, и как это сделать», — довольно-таки ернически сообщает газета.

Владимир Скачко: кто он
Владимир Скачко: кто он
© https://vesti-ukr.com/

По утверждению журналиста «The Washington Post» Дэвида Игнатиуса, «с военной точки зрения украинская армия не может соперничать с российскими войсками, но она на 50% больше, чем у Украины в 2014 году, когда Россия захватила Крым».

Но если всё же случится так (а оно обязательно случится!), что Россия «свергнет правительство в Киеве и оккупирует значительную часть территории Украины», то в ряды партизан могут влиться «500 тысяч» военных, имеющих опыт войны в Донбассе. А США смогут предоставить им переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Stinger», что твоим талибам в Афганистане, которые с десяток лет успешно боролись с «шурави». И победили. Всех! В том числе, как сегодня известно, и американцев.

Но разве может сие печальное обстоятельство остановить бравых американских парней, до ломоты в деснах обожающих стратегического партнера на Днепре? Конечно же, нет! Если армия будет разбита и начнется партизанская война, то помощь, кроме «стингеров», по-любому может включать в себя предоставление оружия и другой материально-технической поддержки как украинским военным, так и повстанческим группам.

И сегодня, утверждает газета, с одной стороны, юристы изучают способы оказания какой-либо помощи украинскому повстанческому движению без нарушения законов США или международного права. С другой — уже «небольшое количество сил специальных операций США консультировало украинцев в составе американской военной группы, насчитывающей около 150 человек».

При этом активную роль в подготовке украинских партизан, по сообщениям  американских СМИ, играет замгоссекретаря Виктория Нуланд, считающаяся главным спецом по Украине с 2014-го года, когда раздавала на Майдане печеньки таким же партизанам, что, безусловно, говорит о ее отличном знании особенностей партизанского движения в прошлом и будущем несчастной страны. 

А все потому, что повторяет автор, «у ЦРУ также есть военизированное отделение, имеющее опыт организации повстанческих движений в Афганистане и Сирии».

В США изучают возможность помощи Украине в организации партизанской войны - СМИ
В США изучают возможность помощи Украине в организации партизанской войны - СМИ
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Вот какая, значит, судьба уготована Украине и всем, кто в нее вторгнется. После госпереворота 2014 года, под лозунгом «безумие и отвага» выдвинувшего Украину на самые передние рубежи, все три постмайданных режима — и. о. президента Александра Турчинова и двух полноценных глав Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского — сделали все, чтобы превратить свою страну в полноценный полигон для непрекращающейся войны. К радости, ясное дело, мирных жителей, которые спят и видят, как победные «стингеры» разносят в клочья их дома и их самих. Так вот, значит, для чего бывший президент Петр Алексеевич по кличке «Барыга», недавно доблестно сдрыснувший из Украины, обещает после Нового года в нее вернутся — не бросит он «нэньку» в трудный для нее час, как можно?! Вдвоем с нынешним главковерхом они встанут плечом к плечу и нанесут-таки сокрушительное поражение коварному противнику.

И то, что вы прочитали только что, — это не описание истории известной болезни. Это — суровые реалии «воюющей страны», которая готова ко всему. Ведь не на голом месте расцветает оптимизм американского журналиста и не на растерзанную землю придутся усилия доблестных американских спецов по партизанщине из ЦРУ и других ключевых ведомств США. Нет, не на растерзанную, а на унавоженную для победы именно партизан. А вы как думали?!

Ведь еще в июле уходящего 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон о территориальной обороне (об основах национального сопротивления) и увеличении численности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Восторженно приняла — за два соответствующие законопроекта проголосовали 313 и 312 депутатов соответственно. Фактически готовый полноценный партизанский отряд. Это вам не анекдот про партизанский отряд из трех украинцев, в котором есть командир, комиссар и предатель. Тут есть все, даже куда больше и в избытке.

Ходаковский описал, как Украина уже сейчас готовится к партизанской войне против России
Ходаковский описал, как Украина уже сейчас готовится к партизанской войне против России
© пресс-служба министерства обороны Украины

Но как бы там ни было, а законопроект о национальном сопротивлении «регулирует вопросы развития территориальной обороны, организации движения сопротивления на оккупированной территории во время отпора вооруженной агрессии и соответствующей подготовки граждан Украины».

Закон вступит в силу уже с 1 января 2022 года и на полном серьезе даже при детальном изучении психиатрами предполагает и определяет:
— состав, цель и задачи национального сопротивления;
— основы построения, организации и ведения территориальной обороны и движения сопротивления;
— порядок подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению;
— организация системы руководства национальным сопротивлением;
— порядок формирования и комплектования воинских частей Сил территориальной обороны (СТО) ВСУ, добровольческих формирований территориальных общин и движения сопротивления;
— полномочия сил безопасности и сил обороны, государственных органов, органов местного самоуправления по вопросам национального сопротивления;
— порядок подготовки, развертывания и ведения территориальной обороны Украины;
— финансирование и материально-техническое обеспечение национального сопротивления;
— социальная и правовая защита лиц, участвующих в национальном сопротивлении;
— ответственность за нарушение законодательства и других нормативно-правовых актов по вопросам национального сопротивления.

Да-да, так в нем и записано. Более того, сказано, что в составе ВСУ появится отдельный род — СТО (силы территориальной обороны). Сама территориальная оборона будет иметь гражданскую составляющую (органы государственной и местной власти) и военно-гражданскую (штабы зон территориальной обороны, добровольческие формирования территориальных общин). Общее руководство национальным сопротивлением будет осуществлять президент Украины Зеленский (или кто другой, если этого сковырнут), а непосредственное — главнокомандующий ВСУ и командующий СТО.

Военный эксперт объяснил, как Украина устроит партизанскую войну в России
Военный эксперт объяснил, как Украина устроит партизанскую войну в России
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В мирное же время в СТО будут служить контрактники и офицеры-призывники, а в особый период будут приобщаться военнообязанные и резервисты. Добровольческие же формирования территориальных общин будут формироваться за счет добровольцев. Как карательные добробаты начала АТО в 2014 году. Именно так, а не как в СССР перед Великой Отечественной войной, когда в войну с гитлеровской Германией официально и до последнего дня не верили, но на местах с конца 30-ых годов прошлого века готовились к партизанской войне, создавали подпольные обкомы, горкомы и райкомы, готовили живую силу, запасались оружием, техникой и провиантом по лесам и т. д.

И вот только не надо никаких параллелей — украинские патриоты этого не терпят. Этот опыт в Украине «декоммунизирован», сам термин «Великая Отечественная война» строго-настрого запрещен, а к красным партизанам отношение резко негативное. Ведь они успешно воевали не только с гитлеровцами, но и с их украинскими приспешниками — коллаборационистами из националистической Украинской повстанческой армии (УПА), ветераны которой сегодня в Украине объявлены главными победителями во Второй мировой войне. Ветераны Великой Отечественной в лучшем случае им помогали в борьбе с гитлеровской и сталинской «навалой» (нашествием)…

И вы не поверите, но чтобы победа была еще более полной, в связи с формированием доблестной СТО общая численность ВСУ увеличивается на 15 тысяч человек (до 261 тысячи), в том числе военнослужащих — на 11 тысяч (до 215 тысяч).

Но и это еще не все. Например, как раз к принятию закона об СТО в июле 2021-го в Киевской области состоялись учения по обороне украинской столицы с гордым названием «Междуречье-2021», которые проводит общественная организация «Украинский легион». Участники мероприятия использовали условное оружие — страйкбольные приводы и пиротехнику, на время учений развернули штаб и медицинский пункт, разделились на две части, чтобы одновременно и обеспечивать работу ПВО в течение суток, и проводить разведку вверенной территории, не допуская высадки десанта противника.

Победа, как вы понимаете, была полной — никто не высадился, даже подумать об этом не посмел. «Сторона «Опфорс» совершала марш, входила в район боевых действий, проводила разведку, нащупывала позиции противника, осуществляла аэроразведку. «Блуфорс» занимал оборону, удерживал переправы, осуществлял логистические задачи и проводил аэроразведку противника», — рассказал руководитель учений «Междуречье-2021» и председатель «Украинского легиона» Алексей Санников восторженным журналистам-патриотам, из которых никто, пребывая в полнейшем восторге, не заметил, пил ли герой успокоительные или на радостях все же пропустил.

Командир бригады «Восток» рассказал, возникнет ли партизанское сопротивление российским войскам на Украине
Командир бригады «Восток» рассказал, возникнет ли партизанское сопротивление российским войскам на Украине
© Facebook, Операція об'єднаних сил

Но это, согласитесь, и не важно, главное — победа, отзвуки которой будут волновать восторженные души не в одном украинском дурдоме.

Кроме закона, американских «стингеров» и отечественного страйкбольного оружия и замечательной победной пиротехники, есть у украинских партизан из СТО и чисто теоретическая база, учитывающая международный опыт партизанского времяпрепровождения. Еще в апреле сего года в Киеве была проведена международная конференция по вопросам территориальной обороны, которая должна была осветить, как это работает за рубежом и как будет работать в Украине. Представители аж из 12 стран учили украинцев, как им защищать города во время беспорядков, отбивать диверсионные группы, освобождать заложников и, ясное дело, победно партизанить, если у армии что-то пойдет не так.

В итоге, представитель Эстонии рассказал, что в этой стране подразделения территориальной обороны в мирное время подчиняются министру обороны, но в случае войны автоматически переходят под командование Сухопутных войск. В Грузии подобные ребята функционируют иначе — формируются в каждом регионе и не несут службу на границе с оккупированными территориями, но входят в состав Национальной гвардии и подчиняются Минобороны, а срок службы в терробороне засчитывается, как срок службы в армии.

Короче, украинцы, которые и организовали эту конференцию, были в полном восторге. «Все выступления будут обобщены, мы их обработаем и учтем… Кроме того, это мероприятие является уникальной возможностью углубления нашего взаимодействия с нашими партнерами», — доложил тогда журналистам командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

И как видим, все обработали, обобщили и учли. А теперь в дело вмешались и американцы. Как тут не радоваться? Одно тревожит: так до сих пор и не известно, хорошо это или нет, что пару лет назад по инициативе тогдашнего и.о. министра здравоохранения Украины американки Ульяны Супрун были закрыты почти все дома для умалишенных, а их пациенты переданы на содержание родным? Но победа по-любому будет за ними…

 