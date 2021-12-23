Неимоверная радость недавно наполнила сердца настоящих украинских патриотов, восьмой год отражающих орды жестоких конно-подводных бурят на священных рубежах Отчизны. Даже если вожделенное вторжение Путина все же состоится, все равно будет кому в Украине провести парад на Красной площади в Москве

В статье в американской газете «The Wаschington Post» очень убедительно и духоподъемно рассказано, что США планируют помочь украинским партизанам в случае нападения России. На полном серьезе. В рамках «сдерживания» России от нападения на Украину.

«Целевая группа администрации, в которую входят ЦРУ и другие ключевые агентства, изучает, как были организованы повстанческие движения против СССР в Афганистане и против поддерживаемых Россией сил в Сирии, а также против Соединенных Штатов в Ираке и Афганистане. Это ироничный пример смены ролей и рассмотрения вопроса о том, можно ли причинить ущерб, аналогичный тому, который был нанесен силам США в последние годы, и как это сделать», — довольно-таки ернически сообщает газета. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

По утверждению журналиста «The Washington Post» Дэвида Игнатиуса, «с военной точки зрения украинская армия не может соперничать с российскими войсками, но она на 50% больше, чем у Украины в 2014 году, когда Россия захватила Крым».

Но если всё же случится так (а оно обязательно случится!), что Россия «свергнет правительство в Киеве и оккупирует значительную часть территории Украины», то в ряды партизан могут влиться «500 тысяч» военных, имеющих опыт войны в Донбассе. А США смогут предоставить им переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Stinger», что твоим талибам в Афганистане, которые с десяток лет успешно боролись с «шурави». И победили. Всех! В том числе, как сегодня известно, и американцев.

Но разве может сие печальное обстоятельство остановить бравых американских парней, до ломоты в деснах обожающих стратегического партнера на Днепре? Конечно же, нет! Если армия будет разбита и начнется партизанская война, то помощь, кроме «стингеров», по-любому может включать в себя предоставление оружия и другой материально-технической поддержки как украинским военным, так и повстанческим группам.

И сегодня, утверждает газета, с одной стороны, юристы изучают способы оказания какой-либо помощи украинскому повстанческому движению без нарушения законов США или международного права. С другой — уже «небольшое количество сил специальных операций США консультировало украинцев в составе американской военной группы, насчитывающей около 150 человек».

При этом активную роль в подготовке украинских партизан, по сообщениям американских СМИ, играет замгоссекретаря Виктория Нуланд, считающаяся главным спецом по Украине с 2014-го года, когда раздавала на Майдане печеньки таким же партизанам, что, безусловно, говорит о ее отличном знании особенностей партизанского движения в прошлом и будущем несчастной страны.

А все потому, что повторяет автор, «у ЦРУ также есть военизированное отделение, имеющее опыт организации повстанческих движений в Афганистане и Сирии». В США изучают возможность помощи Украине в организации партизанской войны - СМИ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Вот какая, значит, судьба уготована Украине и всем, кто в нее вторгнется. После госпереворота 2014 года, под лозунгом «безумие и отвага» выдвинувшего Украину на самые передние рубежи, все три постмайданных режима — и. о. президента Александра Турчинова и двух полноценных глав Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского — сделали все, чтобы превратить свою страну в полноценный полигон для непрекращающейся войны. К радости, ясное дело, мирных жителей, которые спят и видят, как победные «стингеры» разносят в клочья их дома и их самих. Так вот, значит, для чего бывший президент Петр Алексеевич по кличке «Барыга», недавно доблестно сдрыснувший из Украины, обещает после Нового года в нее вернутся — не бросит он «нэньку» в трудный для нее час, как можно?! Вдвоем с нынешним главковерхом они встанут плечом к плечу и нанесут-таки сокрушительное поражение коварному противнику.

И то, что вы прочитали только что, — это не описание истории известной болезни. Это — суровые реалии «воюющей страны», которая готова ко всему. Ведь не на голом месте расцветает оптимизм американского журналиста и не на растерзанную землю придутся усилия доблестных американских спецов по партизанщине из ЦРУ и других ключевых ведомств США. Нет, не на растерзанную, а на унавоженную для победы именно партизан. А вы как думали?!

Ведь еще в июле уходящего 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон о территориальной обороне (об основах национального сопротивления) и увеличении численности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Восторженно приняла — за два соответствующие законопроекта проголосовали 313 и 312 депутатов соответственно. Фактически готовый полноценный партизанский отряд. Это вам не анекдот про партизанский отряд из трех украинцев, в котором есть командир, комиссар и предатель. Тут есть все, даже куда больше и в избытке. Ходаковский описал, как Украина уже сейчас готовится к партизанской войне против России © пресс-служба министерства обороны Украины

Но как бы там ни было, а законопроект о национальном сопротивлении «регулирует вопросы развития территориальной обороны, организации движения сопротивления на оккупированной территории во время отпора вооруженной агрессии и соответствующей подготовки граждан Украины».

Закон вступит в силу уже с 1 января 2022 года и на полном серьезе даже при детальном изучении психиатрами предполагает и определяет:

— состав, цель и задачи национального сопротивления;

— основы построения, организации и ведения территориальной обороны и движения сопротивления;

— порядок подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению;

— организация системы руководства национальным сопротивлением;

— порядок формирования и комплектования воинских частей Сил территориальной обороны (СТО) ВСУ, добровольческих формирований территориальных общин и движения сопротивления;

— полномочия сил безопасности и сил обороны, государственных органов, органов местного самоуправления по вопросам национального сопротивления;

— порядок подготовки, развертывания и ведения территориальной обороны Украины;

— финансирование и материально-техническое обеспечение национального сопротивления;

— социальная и правовая защита лиц, участвующих в национальном сопротивлении;

— ответственность за нарушение законодательства и других нормативно-правовых актов по вопросам национального сопротивления.

Да-да, так в нем и записано. Более того, сказано, что в составе ВСУ появится отдельный род — СТО (силы территориальной обороны). Сама территориальная оборона будет иметь гражданскую составляющую (органы государственной и местной власти) и военно-гражданскую (штабы зон территориальной обороны, добровольческие формирования территориальных общин). Общее руководство национальным сопротивлением будет осуществлять президент Украины Зеленский (или кто другой, если этого сковырнут), а непосредственное — главнокомандующий ВСУ и командующий СТО. Военный эксперт объяснил, как Украина устроит партизанскую войну в России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В мирное же время в СТО будут служить контрактники и офицеры-призывники, а в особый период будут приобщаться военнообязанные и резервисты. Добровольческие же формирования территориальных общин будут формироваться за счет добровольцев. Как карательные добробаты начала АТО в 2014 году. Именно так, а не как в СССР перед Великой Отечественной войной, когда в войну с гитлеровской Германией официально и до последнего дня не верили, но на местах с конца 30-ых годов прошлого века готовились к партизанской войне, создавали подпольные обкомы, горкомы и райкомы, готовили живую силу, запасались оружием, техникой и провиантом по лесам и т. д.

И вот только не надо никаких параллелей — украинские патриоты этого не терпят. Этот опыт в Украине «декоммунизирован», сам термин «Великая Отечественная война» строго-настрого запрещен, а к красным партизанам отношение резко негативное. Ведь они успешно воевали не только с гитлеровцами, но и с их украинскими приспешниками — коллаборационистами из националистической Украинской повстанческой армии (УПА), ветераны которой сегодня в Украине объявлены главными победителями во Второй мировой войне. Ветераны Великой Отечественной в лучшем случае им помогали в борьбе с гитлеровской и сталинской «навалой» (нашествием)…

И вы не поверите, но чтобы победа была еще более полной, в связи с формированием доблестной СТО общая численность ВСУ увеличивается на 15 тысяч человек (до 261 тысячи), в том числе военнослужащих — на 11 тысяч (до 215 тысяч).

Но и это еще не все. Например, как раз к принятию закона об СТО в июле 2021-го в Киевской области состоялись учения по обороне украинской столицы с гордым названием «Междуречье-2021», которые проводит общественная организация «Украинский легион». Участники мероприятия использовали условное оружие — страйкбольные приводы и пиротехнику, на время учений развернули штаб и медицинский пункт, разделились на две части, чтобы одновременно и обеспечивать работу ПВО в течение суток, и проводить разведку вверенной территории, не допуская высадки десанта противника.

Победа, как вы понимаете, была полной — никто не высадился, даже подумать об этом не посмел. «Сторона «Опфорс» совершала марш, входила в район боевых действий, проводила разведку, нащупывала позиции противника, осуществляла аэроразведку. «Блуфорс» занимал оборону, удерживал переправы, осуществлял логистические задачи и проводил аэроразведку противника», — рассказал руководитель учений «Междуречье-2021» и председатель «Украинского легиона» Алексей Санников восторженным журналистам-патриотам, из которых никто, пребывая в полнейшем восторге, не заметил, пил ли герой успокоительные или на радостях все же пропустил. Командир бригады «Восток» рассказал, возникнет ли партизанское сопротивление российским войскам на Украине © Facebook, Операція об'єднаних сил

Но это, согласитесь, и не важно, главное — победа, отзвуки которой будут волновать восторженные души не в одном украинском дурдоме.

Кроме закона, американских «стингеров» и отечественного страйкбольного оружия и замечательной победной пиротехники, есть у украинских партизан из СТО и чисто теоретическая база, учитывающая международный опыт партизанского времяпрепровождения. Еще в апреле сего года в Киеве была проведена международная конференция по вопросам территориальной обороны, которая должна была осветить, как это работает за рубежом и как будет работать в Украине. Представители аж из 12 стран учили украинцев, как им защищать города во время беспорядков, отбивать диверсионные группы, освобождать заложников и, ясное дело, победно партизанить, если у армии что-то пойдет не так.

В итоге, представитель Эстонии рассказал, что в этой стране подразделения территориальной обороны в мирное время подчиняются министру обороны, но в случае войны автоматически переходят под командование Сухопутных войск. В Грузии подобные ребята функционируют иначе — формируются в каждом регионе и не несут службу на границе с оккупированными территориями, но входят в состав Национальной гвардии и подчиняются Минобороны, а срок службы в терробороне засчитывается, как срок службы в армии.

Короче, украинцы, которые и организовали эту конференцию, были в полном восторге. «Все выступления будут обобщены, мы их обработаем и учтем… Кроме того, это мероприятие является уникальной возможностью углубления нашего взаимодействия с нашими партнерами», — доложил тогда журналистам командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

И как видим, все обработали, обобщили и учли. А теперь в дело вмешались и американцы. Как тут не радоваться? Одно тревожит: так до сих пор и не известно, хорошо это или нет, что пару лет назад по инициативе тогдашнего и.о. министра здравоохранения Украины американки Ульяны Супрун были закрыты почти все дома для умалишенных, а их пациенты переданы на содержание родным? Но победа по-любому будет за ними…