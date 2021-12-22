Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на многочисленные несостыковки в деле об атаке на самолёт Malaysia Airlines

В судебном комплексе Схипхол в пригороде Амстердама завершилось очередное заседание по делу авиакатастрофы лайнера MH-17 в районе села Грабово Донецкой области 17 июля 2014 года. На представление обвинительного акта прокуратуре отвели 3 дня — с 20 по 22 декабря.

Подозреваемыми по делу об атаке на MH-17 проходят 4 человека: россияне Игорь Гиркин (известный также под фамилией Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Им предъявлены обвинения по двум статьям: причастность к авиакатастрофе, приведшей к гибели людей, и убийство 298 человек, по которым грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Интересы Пулатова в суде представляют двое нидерландских адвокатов, а над остальными процесс проходит заочно. 7 лет спустя: Вину Украины в крушении MH-17 продолжают тщательно скрывать © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

«Мы требуем, чтобы каждый из четверых обвиняемых был приговорён к пожизненному заключению. Есть сомнение, что они смогут отбыть наказание, так как Гиркин, Дубинский и Пулатов проживают в России, а Россия не экстрадирует своих граждан. О местонахождении Харченко нам неизвестно. В любом случае, это не значит, что они смогли избежать ответственности навсегда. Никто не знает, что произойдёт в будущем. Мы также просим суд, в случае вынесения такого приговора, выдать ордер на их арест. Основанием для этого является серьёзный характер обвинений», — заявил прокурор Манон Риддербекс 22 декабря.

Днём ранее представители стороны обвинения выразили уверенность, все четверо — «функциональные организаторы преступлений»: сами они не нажимали на кнопку, а были организаторами, потому виновны наряду с теми, кто отвечал за запуск ракеты.

«Очевидно, что только длительное тюремное заключение является подходящим наказанием. Обвиняемые могли и должны были учесть, что «Бук» может сбить гражданскую цель. Однако нет никаких указаний на то, что они учитывали это, задумывались об этом или приняли какие-либо меры, чтобы предотвратить жертвы среди гражданских лиц», — сказал прокурор Тейс Бергер, зачитывая обвинительный акт 22-го числа.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT подчеркнул, что процесс по делу о крушении MH-17 кишит двойными стандартами.

«Никто не просит американцев показать данные со спутников, которые, как они заявили, неопровержимо доказывают правоту следствия. Следствие просто записало, что американская сторона обладает такими спутниковыми снимками, и этого утверждения для следствия достаточно», — отметил Лавров. Ищенко ответил на вопрос, чем в итоге закончится расследование гибели малазийского Боинга © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

В 2020 году судебный следователь обратился к американцам с просьбой предоставить те самые спутниковые изображения, предположительно имеющиеся в их распоряжении, но получил отказ. На повторный запрос, направленный 4 марта 2021 года, ответ был аналогичным. В итоге суд отказался от дальнейших попыток получить от властей США спутниковые снимки, имеющие отношение к авиакатастрофе MH-17.

«Никто не просит от Украины раскрыть данные с её радаров. Суд удовлетворился объяснением Киева, что в этот момент радары не работали, именно в этот момент. Никто не просит от Украины дать запись переговоров диспетчеров с бортом MH17, куда-то делась девушка, которая сидела на телефоне в диспетчерской кабине. Там много очень вопросов», — добавил Лавров.

Как объяснял ранее прокурор Бергер, первичные радиолокационные данные Украина не предоставила, объяснив нидерландскому Совету по безопасности, что радар в момент авиакатастрофы не работал, поэтому ничего не зафиксировал. В ходе проверки следователи установили, что радар в Донецке был выключен, поскольку находился на подконтрольной ДНР территории, радар в районе Артёмовска был поврежден во время боевых действий, а радар в Чугуево находился на плановом обслуживании.

Украина предоставила сведения только со вторичных радаров, то есть тех, которые регистрируют лишь находящиеся в небе и передающие сигнал на землю гражданские самолёты, такие радары получают информацию от самолётов с включенными передатчиками и не передают данные о других объектах или о самолётах, у которых передатчик выключен.

На предыдущей сессии судебных заседаний, проходившей в начале ноября, родственники жертв авиакатастрофы настаивали на раскрытии причин, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство над зоной боевых действий в 2014 году. Месяцем ранее власти Нидерландов рекомендовали завершить дополнительное расследование, посвящённое этому вопросу.

В этом контексте Лавров напомнил, что весной 2021 года, когда пошла первая волна обвинений в адрес России из-за военных учений на её собственной территории вблизи западных границ, где не было никаких боевых действий, США официально призвали свои авиалинии не летать над этим районом. Голландский суд отказался изучать большинство обломков MH17 © JIT MH17 (Joint Investigation Team – ССГ – Совместная следственная группа) / JIT MH17 (Joint Investigation Team – ССГ – Совместная следственная группа) / Перейти в фотобанк

«То есть это властями Соединённых Штатов было сочтено достаточным основанием — только учения. А когда все знали, что в июле 2014 года шла война настоящая на Донбассе и небо не было закрыто, сейчас все молчат в тряпочку, считают, что это не имеет отношения к делу. Вот эти двойные стандарты, ими просто кишит вся эта история, как и многие другие истории, связанные с выработкой подходов Запада к тем или иным событиям международной жизни», — заявил глава МИД РФ.

Лавров также напомнил об отсутствии результатов экспертизы «чёрных ящиков» рухнувшего лайнера. По его словам, первыми на месте катастрофы оказались представители Малайзии, чьи авиалинии осуществляли этот рейс, вместе с ополченцами они нашли самописцы и, не пытаясь их скрывать, передали на расшифровку. А после отправки на экспертизу в Лондон о «чёрных ящиках» ничего не было слышно. Нидерландцы прибыли в район Грабово намного позже.

«Интересный момент: Голландия, Бельгия, Австралия и Украина создали совместную следственную группу, в которою Малайзию никто не позвал. Малайзию пригласили лишь через 5 месяцев, хотя по всем правилам Международной организации гражданской авиации страна — владелец самолёта обязана (быть там — ред.) с первых минут», — сказал дипломат.

20 декабря председательствующий судья Хендрик Стейнхейс отклонил требование адвокатов Пулатова приобщить к делу показания свидетеля S45 — военнослужащего 53-й зенитно-ракетной бригады РФ, находившегося рядом с местом крушения Boeing777, который в беседе с представителями Совместной следственной группы объяснил, почему самолёт не мог быть сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук».

По словам судьи, не найдено достаточно оснований, чтобы «не верить прокуратуре и считать, что обвинение намеренно не включило в досье оправдательную информацию», поэтому суд «отклоняет требование защиты дать указания прокуратуре добавить в досье все имеющиеся документы, касающиеся свидетеля S45». Главный свидетель обвинения по делу MH17 никогда не видел «Бук» в Донбассе © соцсети

«И то, что проигнорировали натурный эксперимент, который «Алмаз-Антей» поставил и который доказывает, что их утверждения о конкретном виде использованной ракеты не подкрепляются фактами. О том, что наше Министерство обороны предоставило документы, подтверждающие, что ракета, о которой идёт речь, была, по-моему, произведена в 1986 году, поставлена в одну из воинских частей на Украине и там оставалась до того, как она была использована. Всё это игнорируется», — заявил Лавров.

Натурный эксперимент российских специалистов показал, что ракета 9М38М1, а точнее металлические «двутавры» — поражающие элементы — оставляют пробоины в форме бабочки, а на снимках рухнувшего малайзийского Boeing таких не было. Это позволяет сделать вывод, что 17 июля 2014 года применялся самый старый тип ракеты 9М38. Последние такие выпустили в 1986 году, максимальный срок эксплуатации составляет 25 лет.

По словам представителей «Алмаз-Антея», с вопросом о возможности дальнейшего использования в 2011 году к ним обращалась украинская сторона, им ответили, что российские военные не применяют ракеты дольше установленного срока из-за опасности для боевого расчёта.

«Огромное количество несостыковок, несоблюдение правил беспристрастного судебного процесса, делопроизводства, опроса свидетелей. Когда будет оглашено решение, мы наверняка выскажемся на этот счёт, но сейчас мы внимательно следим за процессом, прежде всего потому, что речь идёт о российских гражданах, которые являются подсудимыми на данном этапе.

Мы видим попытки создать впечатление, будто это не уголовное дело, а государственная проблема, потому что якобы Россия руководила этими людьми, — это абсолютно неприемлемо», — подчеркнул Лавров.

Слушания по делу MH-17 приостановлены до 7 марта, тогда слово будет предоставлено адвокатам Пулатова. На выступление стороны защиты зарезервировано 12 дней, но адвокаты сказали, что пока не знают, сколько дней им понадобится.