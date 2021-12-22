Президент Украины Владимир Зеленский пришёл к власти на Украине на волне протестных настроений, обещая посадить в тюрьму коррумпированных политиков и достичь мира на Украине, однако эти обещания остались невыполненными, написала британская газета The Guardian в статье, опубликованной 20 декабря

Сейчас президент Украины — уже не тот «голубь», которым он был во время предвыборной кампании. План действий по достижению страной членства в НАТО занимает центральное место в его внешней политике, говорится в статье, озаглавленной «Как российская угроза закалила [президента] Украины Зеленского». Политэксперт: У Зеленского был уникальный шанс восстановить мир на Украине © president.gov.ua

Авторы статьи утверждают, что причиной такой трансформации Зеленского является «агрессивность» со стороны России.

В первые дни правления Зеленского он пошёл на некоторые шаги по ослаблению напряжённости, отмечает издание, вспоминая об обмене пленными и нескольких договорённостях о прекращении огня вдоль линии разделения сторон в Донбассе.

Президент Украины столкнулся с первым внутренним кризисом в 2019 году, когда он согласился на так называемую «формулу Штайнмайера». Она позволила бы провести в контролируемых ополчением Донбасса регионах выборы под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, отмечает издание.

«Ветераны и активисты организовали протесты в Киеве под лозунгом «Нет капитуляции!». Эта попытка дать толчок Минским мирным соглашениям в конечном итоге провалилась», — указывает газета.

«Зелю геть!»: националисты потребовали отставки президента Украины - видео © Украина.ру

Неспособность Зеленского выполнять другие «незначительные договорённости», такие, как создание консультативного органа в рамках Минских соглашений, вызвали дальнейшее раздражение Кремля, который в конечном итоге полностью прервал большинство политических контактов, продолжают авторы. Один из опрошенных газетой экспертов объяснил, что в Москве поняли, что Зеленский не может выполнять свои обещания.

«Они пришли к выводу, что им действительно не с кем вести переговоры», — указал эксперт.

Зачем Зеленский на самом деле запретил телеканалы Медведчука. Размышления над политической картой Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Виктор Медведчук, «влиятельный прокремлёвский украинский политик и олигарх», находится под домашним арестом и обвиняется в государственной измене, сообщает далее издание.

Сторонники Зеленского говорят, что эти каналы распространяли пророссийский нарратив по поводу конфликта в Донбассе, сообщается в статье. Никаких замечаний по поводу свободы слова в связи с закрытием телеканалов у британских авторов не нашлось.

Сейчас популярность Зеленского рухнула, вместо «поразительных» 70% проголосовавших за него избирателей сейчас его поддерживают лишь около 25% населения страны, указывает издание. Несмотря на это, он остаётся самым популярным политиком страны. Авторы полагают, что вполне вероятно его переизбрание в 2024 году, «если Россия до того времени не оккупирует Киев».

Однако цитируемый изданием украинский эксперт сообщил, что электорат Зеленского «довольно солидный» и состоит из «активного патриотического большинства».

Авторы полагают, что Зеленский по-прежнему демонстрирует моменты политической незрелости.

«Наблюдатели говорят…что он чрезмерно полагается на небольшую группу советников, которые ранее работали с ним на телевидении», — указывают авторы.

Отказаться от урегулирования, не отпустив Донбасс. В чем смысл референдума Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Также авторы скептически отнеслись к новому предложению Зеленского о прямых переговорах с Владимиром Путиным, которое неоднократно отвергалось в Москве. Кроме того, в случае проведения таких переговоров Зеленский будет в заведомо проигрышной позиции перед более опытным противником, считают они.

«Зеленский психологически сильнее с тех пор, как был избран. Но у него нет чётких взглядов. Он верит, что сможет сделать для страны что-то хорошее. Он многого не понимает в политике. Он, например, считает, что, любой, кто его критикует — это каким-либо образом манипулируемый человек», — сообщил изданию украинский эксперт.

С характеристиками украинского лидера, о которых сообщают авторы, и несмотря на заголовок статьи, её окончание не вызывает удивления. Для подведения итогов авторы приводят мнение «бывшего члена российского правительства», который сказал:

«Когда он [Путин] смотрит на Зеленского, он не видит равного партнёра… он видит человека, с которым он теряет время».