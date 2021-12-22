Антимонопольный комитет Украины оштрафовал группу компаний корпорации Roshen лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко на общую сумму почти в $10 млн. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский обвинил сторонников Порошенко в попытке раскачать ситуацию в стране

О штрафе компаниям Порошенко пресс-служба Антимонопольного комитета сообщила во вторник, 21 декабря.

«Проанализировав суть установленных нарушений конкурентного законодательства, комитет решил наложить следующие штрафы на участников группы: ООО «Интерстарч Украины» — 210,185 млн грн. (около 570 млн руб. — Ред.), ЧАО «Днепровский УПК» — 47,45 млн грн. (около 128,4 млн руб. — Ред.), ЧАО «Интеркон» — 25,98 млн грн. (около 70,3 млн руб. — Ред.)», — сказано в сообщении.

Как указывалось в сообщении комитета, «группа имела рыночную власть, проявлявшуюся в ее способности устанавливать свои условия продажи товаров на внутреннем рынке, поддерживать непрозрачную и бессистемную ценовую политику с собственными контрагентами, осуществлять политику, направленную на поддержание собственного монопольного положения». Посольство США сделало заявление по ситуации с Порошенко © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Речь идёт о нескольких нарушениях. Так, в апреле-июне 2018 года, феврале-марте 2019 года, а также в октябре 2020 года компании необоснованно, по мнению АМКУ, завышали цены на патоку и сиропы. Кроме того, в течение 2018-2020 годов компании устанавливали разные условия по равнозначным соглашениям с покупателями этого товара. При этом группа из этих трёх компаний, по сути, была единственным производителем патоки на Украине: в 2018 году занимали 65,49% рынка, в 2019 — 93,86%, а в 2020 — 79,75%.

«Также выявлено, что группа совершала ценовые исключения для отдельных субъектов хозяйствования (кондитерских фабрик). Например, для одного из покупателей в исследуемый период устанавливались исключительно низкие цены. Пояснением этому может быть попытка группы таким образом помешать одному из своих наибольших покупателей патоки перейти к конкуренту (импортёру) — ООО «Амилко» (Ростовская область, РФ), а также не допустить перехода к нему других покупателей патоки, чьи мощности размещены в восточной части Украины», — указывалось в сообщении АМКУ.

В конце концов группа прибегла к помощи властей Украины.

«Комитетом установлено, что в это время от ассоциации "Укркондпром" начали поступать инициативы о вводе запрета на ввоз паток из Российской Федерации. И 8 января 2019 года постановлением Кабинета министров Украины № 1154 такой запрет был введён», — сообщил Антимонопольный комитет Украины.

Комитет пришёл к выводу, что деятельность компаний из корпорации Порошенко противоречит рыночным правилам и оштрафовал их. При этом компании также обязали прекратить свои нарушения. «Вернусь на Украину в первой половине января». Какой совет Порошенко получил от бывшего зэка © ba.org.ua

Примечательно, что решение по компаниям Порошенко появилось только сейчас — под конец года. Тогда, когда политику объявили подозрение в деле о поставках угля из ДНР и ЛНР. Дело расследуется по нескольким статьям, в том числе и особо тяжким, например, ст. 111 Уголовного кодекса Украины о государственной измене. Но одним углём власти решили не ограничиваться.

Возмутитель спокойствия

Дело в отношении Порошенко стало самым громким событием внутренней политики Украины. Поэтому неудивительно, что на конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, которая проходила 21 декабря в резиденции в Гуте, журналисты спрашивали президента Владимира Зеленского и о его политическом сопернике.

«Я не думаю, что это (подозрение Порошенко. — Ред.) будет влиять на ситуацию внутри нашей страны», — начал отвечать журналистке «Нового времени» Кристине Бердинских Зеленский.

По его словам, на ситуацию в государстве, как правило, влияют финансовые группы. Но тут же следом Зеленский заявил, что Порошенко является «одной из этих финансовых групп».

«Они свозят людей, мы это видим — это же открытая информация, это не ложь — свозят людей из разных областей. Кто-то хочет их поддержать. Кому-то дают такую возможность — в непростое время заработать какую-то копейку. Кто-то так приходит. Кто-то по своей воле это делает», — продолжил Зеленский.

При этом президент заявил, что поддержки у этих акций протеста в обществе нет. Арахамия хочет запретить Порошенко посещать Раду © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«И это понятно, почему. Так не получится: зарабатывать на обществе, а потом чтобы это общество тебя поддержало. Так не получается. И в 2014 году не их поддержало общество. Общество поддержало себя, государство, свой флаг, свой гимн. Кто-то этим воспользовался на фоне тех трагических событий», — отметил Зеленский.

Он заявил, что люди поняли, «кто есть кто» и «как работает телевидение».

«Если качать, — их там сегодня три-четыре группы, — сейчас они такие деньги они не заработают. И я бы не сказал, что они такие альтруисты. Мы видим, что количество финансов, которое было, им не выделяют», — отметил Зеленский.

Таким образом, он показал: власть не боится массовых акций протеста в поддержку Порошенко. Власть даже не верит в то, что эти акции будут действительно массовыми. Однако «группа поддержки» Порошенко уверена: Зеленского ещё ждут крайне неприятные сюрпризы.

Собирая силы



Даже на Ивано-Франковщине «Европейская солидарность» не оставила Зеленского в покое. В среду, 22 декабря, члены этой политсилы и сочувствующие провели пикет президентской резиденции в Гуте, где Зеленский и проводил конференцию «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства».

«Депутаты "Европейской солидарности", активисты и неравнодушные граждане провели пикет государственной резиденции "Гута", где сегодня пребывает Зеленский. Они призвали украинских дипломатов не поддерживать курс на диктатуру и политические репрессии, который выбрал режим Зеленского. Не дадим вернуть Украину во времена авторитаризма Януковича, который обожал под новогоднюю ёлочку сажать оппозицию в тюрьму», — сообщила в этот день сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

Она выложила фотографии акции протеста.

Однако и в других регионах члены «Европейской солидарности» не сидели сложа руки. Днём ранее фракции этой политсилы в разных политсоветах начали выпускать заявления по поводу недопустимости преследования Порошенко. Подобные заявления сделали фракции в Полтавском областном, Черновицком городском, Черкасском областном, Николаевском областном, Киевском городском и Харьковском областном совете. «В стране кризис, нужно сажать Порошенко». Кто на этот раз подставляет Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

А Львовский областной совет с подачи «Европейской солидарности» и вовсе принял обращение к президенту Украины, Верховной Раде и генеральному прокурору.

«Перед лицом угрозы российского вторжения требуем немедленно прекратить преследование оппозиции, в частности, лидера политической партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины Петра Порошенко, стать на защиту интересов украинского государства путем консолидации общества. Призываем проукраинские патриотические силы объединить усилия ради сохранения демократии, свободы слова, сохранения зафиксированного в Конституции евроатлантического выбора украинского государства и восстановления территориальной целостности Украины», — указывалось в обращении.

Фактически, «Европейская солидарность» инициировала создание оппозиционного объединения.

Не молчат и те, кто у Порошенко отвечает за уличные акции.

«Не думаю, что сейчас в стране есть хоть один человек, который не понимает, что очередное подозрение Петру Порошенко — это политической дело, а не честное расследование. Это понимают даже враги Порошенко. Также я не думаю, что в стране есть хоть один политик, который не вспомнил сегодня 2011 год и расправу Януковича над Тимошенко. И то, что было с Януковичем после этого», — заявил 20 декабря один из лидеров «Демократической секиры» Юрий Гудыменко.

«Демократическую секиру» украинские СМИ называют пропорошенковской силой. А сам Гудыменко был одним из организаторов митинга в Киеве 1 декабря. Этот митинг заставил украинские власти понервничать. Гудыменко предрёк Зеленскому нерадужное будущее.

«Я не вижу для Зеленского возможности не сесть в тюрьму после того, как его выкинут из президентского кресла. А это случится гораздо раньше, чем он думает», — указал Гудыменко.

Порошенко и его окружение не намерены сдаваться. Зеленскому стоит приготовиться к массовым акциям протеста. А вот успокаивать себя мыслью, что народ не пойдёт за пятым президентом, преждевременно. Украина сейчас в крайне непростом положении: так, теплоэнергетики утверждают, что новогодние и рождественские праздники украинцы могут встретить в холодных домах. Это не прибавит симпатий Зеленскому. Зато может сделать протестные порошенковские митинги многочисленнее.