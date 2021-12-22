Негосударственный польский медиахолдинг TVN, принадлежащий американскому капиталу, организовал сопротивление правящим в Польше силам. Республике грозит возобновление внутреннего политического кризиса, который так и не разрешили с прошлого года

Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко"

Поправки устанавливают, что разрешение на вещание в Польше будет выдаваться иностранным СМИ и медиа только при условии, что у них есть штаб-квартира или представительство на территории Европейского союза. Помимо этого, получатель разрешения должен соответствовать и другому условию — не быть зависимым от компаний, имеющих головной офис за пределами ЕС. То есть неевропейским организациям может принадлежать не более 49% акций в вещающих в Польше медиа.

Иными словами, в республике решили запретить деятельность любых медиаресурсов, которые контролируются и финансируются из стран за пределами Евросоюза.

В тот же день одобренный Сеймом законопроект направили на утверждение к президенту Анджею Дуде. Он наверняка подпишет поправки, ведь они были инициированы его партией «Право и справедливость» («ПиС») и полностью вписываются в идеологию правящих в республике сил. Подпись Дуды будет означать окончательное принятие и введение в действие новых норм в закон о теле- и радиовещании.

Ответ TVN государству

Главным пострадавшим от введения новых норм грозит стать оппозиционной нынешнему правительству и партии «Право и справедливость» медиакомпании TVN. Она принадлежит американскому концерну Discovery, который управляет ей через зарегистрированную в Нидерландах фирму Polish Television Holding BV. То есть фактически контролируется неевропейской организацией, что прямо запрещается в принятых Сеймом поправках.

В общей сложности компании принадлежат 14 довольно влиятельных и популярных медиаресурсов, включая информационный телеканал TVN24.

Почувствовав опасность, медиахолдинг начал широкую общественную кампанию по противодействию готовящимся изменениям. Так, TVN на своем сайте создала петицию и начала сбор подписей против принятия поправок. Организаторы утверждают, что за несколько дней на инициативу откликнулось около 2,5 миллионов граждан Польши. Петицию теперь направили президенту Дуде, чтобы тот отказался подписывать принятые Сеймом нормы.

Два с половиной миллиона для 38-миллионой республики — огромная цифра, которую Дуда точно не сможет проигнорировать.

Но в польском руководстве назвали петицию сомнительной. Пресс-секретарь правящей партии «Право и справедливость» Анита Червиньская заявила, что «система сбора подписей не содержала механизма подтверждения личностей участников, поэтому обращение подписали вымышленные лица».

Успел раскритиковать активность в интернете и председатель фракции «ПиС» в Сейме Рышард Терлецкий указал, что организаторам следовало бы доказать, что из представленных подписей подлинными является хотя бы один миллион. Во что сам он, судя по всему, не верит.

Несогласные вышли на улицы

Станет ли Варшава головной болью Вашингтона. Кто в Польше бунтует против США © REUTERS, Jakub Porzycki/Agencja Wyborcza.pl

Складывающаяся внутри республики ситуация чревата возрождением активной фазы политического кризиса, продолжающемся чуть более года. Польское общество и так довольно серьезно разделено по ценностному и политическому факторам.

В конце прошлого года в разных городах республики также прошли многотысячные массовые протесты сторонников либеральной оппозиции. Тогда они были направлены против ужесточения запрета на проведение абортов. В итоге к митингующим так и не прислушались, и их протестный потенциал и уровень недовольства партией «ПиС» до сих пор сохраняется.

Сторонники правящих консерваторов, как правило, более религиозны и поддерживают как «моральную революцию» в стране, так и другие инициативы «Право и справедливость».

Соотношение противоборствующих сторон в польском обществе примерно 50 на 50, что отражается и в социологических исследованиях, и в результатах выборов. Победа той или иной политической силы там обычно «на тоненького», и роль оппозиции всегда остается существенной.

Теперь отношение к поправкам в закон о теле- и радиовещании грозит стать еще одной точкой противостояния власти и оппозиции. И если Анджей Дуда все-таки подпишет законопроект о поправках, протесты могут значительно увеличиться в масштабе. И их наверняка поддержат в Вашингтоне и Брюсселе, потому что там недовольны новой законодательной инициативой Варшавы.

Продолжение курса

Ранее нынешнее польское руководство приняло скандальный закон о СМИ, который позволил ему назначить на главный в стране государственный телеканал TVP лояльных к партии редакторов. Правительство контролирует и большую часть региональной прессы. Как видно, было принято решение еще сильнее «закрутить гайки» в информационной сфере.

TVN является влиятельным рупором оппозиции и протестного электората, с которыми «Право и справедливость» привыкла разбираться, мягко говоря, не по-европейски. И каждый раз правительству все сходило с рук — протесты оппозиции быстро заканчивались. Расчет на это, судя по всему, есть и в этот раз.

«Четвертый рейх». Как Польша играет против Германии в пользу США © AP, Czarek Sokolowski

Так, на последних выборах президента Дуда победил в сельской местности, а его оппонент — либерал Рафал Тшасковский — в городах. Действующего президента поддержали преимущественно люди старше 50 лет, а Тшасковский одержал победу во всех возрастных группах до 49 лет.

Практика показывает, что более активная и молодая часть населения чаще всего рано или поздно побеждает более пассивную и консервативную. Станут ли поправки в закон о теле- и радиовещании поводом для активизации оппозиции и её победы — узнаем уже в ближайшем будущем.