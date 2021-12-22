В Ивано-Франковской области Украины в середине декабря 2021 года состоялся саммит президентов стран, входящих в так называемый «Люблинский треугольник» - Литвы, Польши и Украины. Участники встречи отметились рядом резких заявлений и даже угроз в адрес России

Встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента Литвы Гитанаса Науседы и президента Польши Анджея Дуды была посвящена анализу обстановки в Восточной Европе. Стороны обсудили затихающий миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии, российско-германский газопровод «Северный поток — 2» и требования Москвы в адрес коллективного Запада прекратить милитаризацию региона и расширение НАТО на восток.

Во всем виновата Россия

Участники саммита выразили солидарность друг с другом по поводу сдерживания нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, пытающихся прорваться в ЕС через Белоруссию. Президенты сошлись во мнении, что «миграционная проблема была спровоцирована Белоруссией при поддержке России». Хотя прямых доказательств этого широкой публике так и не было представлено.

Общая позиция у политиков оказалась и по поводу проекта «Северный поток — 2». Киев, Варшава и Вильнюс считают его не просто «угрозой собственной энергетической безопасности», но и «фактором дестабилизации всей Европы». В такой позиции стоит искать в первую очередь экономические интересы: Украина не хочет из-за проекта потерять транзит «голубого топлива» через свою территорию, а Польша хочет сама стать энергетическим центром Европы, достраивая альтернативный газопровод Baltic Pipe.

Кроме того, страны региона, которые имеют проблемы во взаимоотношениях как с Москвой, так и с Берлином, стремятся при поддержке США не допустить российско-германского сближения. Польша успела выстроить сразу два антироссийских и антибрюссельских союза в Восточной Европе — Вышеградскую группу и Междуморье. Эти организации и служат «буферной зоной» между Западом и Востоком.

«Люблинский треугольник», похоже, претендует стать третьей такой организацией.

Зеленский заявил, что Польша и Литва поддерживают Украину в «борьбе с РФ» © president.gov.ua

Зеленский, Науседа и Дуда призвали Запад игнорировать недавние требования России к НАТО юридически зафиксировать гарантии безопасности в регионе. Среди таких гарантий был, помимо прочего, отказ от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток и от проведения крупных учений вблизи российских границ.

«Мы видим, что своими действиями Россия пытается давить на Украину. У нас простой и четкий сигнал — последствия для России будут очень тяжелыми. Все эти попытки нарисовать новую красную линию будут неприемлемы в ХХІ веке в Европе. Происходящее в последние месяцы означает, что мы теряем баланс в нашем регионе. НАТО должно отреагировать не только тем, что сконцентрируют войска на восточном фланге, но и усилением военного потенциала», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Единства нет

«Главным итогом саммита «Люблинского треугольника» стало принятие совместной негативной оценки нынешних инициатив российского руководства. Они были названы неприемлемыми как для Украины, Литвы и Польши, так и для НАТО. Их охарактеризовали как ультиматум и форму давления», — подытожил событие Директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозобов.

По мнению эксперта, такая позиция может стать существенной при формировании общей итоговой позиции НАТО по российскому «ультиматутму».

«В НАТО решения принимаются консенсусом между всеми членами организации. И такая однозначная позиция стран «Люблинской тройки», находящихся у границ России, может оказать существенное влияние. По сообщениям из Брюсселя, пока консенсуса среди стран-членов НАТО нет. Кто-то настроен на диалог с Россией, кто-то — нет. Но как реагировать на российские предложения всей организации пока неясно. Представители «Люблинского треугольника» обозначили себя как сторонники радикального антироссийского крыла в НАТО», — добавил Солозобов.