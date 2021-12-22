Вечером 21 декабря глава российского государства провёл телефонные переговоры с лидерами Германии и Франции — стран, которым как членам НАТО в том числе адресованы предложения российской стороны по гарантиям безопасности.

«Право применить силу». Путин объяснил США и НАТО, чем им грозит молчание в ответ на предложение России
«Право применить силу». Путин объяснил США и НАТО, чем им грозит молчание в ответ на предложение России
© РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Приоритетное внимание инициативам Москвы президент РФ Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон уделили в контексте обсуждения вопросов укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте. Путин информировал о проводимой российской дипломатией работе по этой теме.

Нового канцлера ФРГ Олафа Шольца президент РФ прежде всего поздравил со вступлением в должность, а также выразил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних связей — напомнив, что в качестве первого бургомистра Гамбурга немецкий политик многие годы занимался вопросами побратимских связей с Санкт-Петербургом. В ходе беседы Путин рассказал о российских предложениях по долгосрочным, юридически закреплённым гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений. 

Как ранее в тот же день уточнил, выступая на коллегии Министерства обороны РФ, Владимир Путин, Россия представила свои инициативы после предложения президента США Джо Байдена назначить ответственных  за переговоры по стабильности, прозвучавшего в телефонном разговоре 7 декабря, когда российский лидер обозначил «красные линии» — неприемлемые для Кремля приём Украины в НАТО и дальнейшее расширение альянса на восток.

Кроме того, в беседах Путина и Шольца, а так же Путина и Макрона шел разговор об урегулировании внутриукраинского кризиса.

Познер рассказал, чем демократам США выгодно «вмешательство» России при любом исходе выборов
Познер рассказал, чем демократам США выгодно «вмешательство» России при любом исходе выборов
© Facebook, Познер Online

Напомним, что коллеги Путина по "нормандскому формату", главы государств Германии и Франции выражали желание провести очередное заседание "нормандского формата", даже появились суждения, что возможно проведение таких переговоров на троих — с Зеленским, но без Путина.

Кроме того, еще при канцлерстве Меркель, главы Германии и Украины утверждали, что именно Россия является одной из сторон конфликта, с чем российское руководство никогда не соглашалось.

Очевидно, что глава российского государства в ходе состоявшихся у него телефонных переговоров выразил свое отношение к последним утверждениям руководителей государств Франции и Германии.

«Владимир Путин в деталях информировал о состоянии дел на этом направлении, отметив, в частности, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским договорённостям 2015 года, что, собственно, мешает и возможному проведению нового саммита в «нормандском формате», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля о переговорах с канцлером ФРГ.

Макрону Путин тоже сказал, что возможность проведения нового саммита в «нормандском формате» зависит от конкретных шагов украинских властей по реализации минского Комплекса мер.

Накануне заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер выразил готовность Берлина и Парижа вернуться к «нормандскому формату», они уверены, что подобная встреча поможет найти решение по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе.

На просьбу прокомментировать эту информацию глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва хотела бы понять, что два европейских гаранта собираются обсуждать на такой встрече, а также указал на необходимость в случае проведения таковой предварительного составления проекта соответствующего документа. Подобный проект Россия предлагала почти 2 месяца назад, но Германия и Франция начали искажать намерения Москвы и её роль  в урегулировании конфликта в Донбассе, тогда МИД РФ пошёл на беспрецедентный шаг — полностью опубликовал переписку Лаврова с коллегами, чем застал европейцев врасплох. 

Сейчас активное участие в поиске выхода из украинского кризиса будут принимать США, имеющие сильное влияние на Украину, но присоединяться к «четвёрке» не собираются, заверил Госдепартамент. 

Тем временем Зеленский вновь пытается пробиться к Путину, заявляя о своей готовности.

«Мы готовы встречаться с РФ. Мы этого не боимся, готовы в любом формате — как с любыми (привлечёнными — ред.) партнёрами. Готовы и на прямой диалог тет-а-тет», — заявил президент Украины. 

«Сложно говорить с тем, кто не отвечает за свои слова»: Песков объяснил, почему Путин и Зеленский не встретятся
«Сложно говорить с тем, кто не отвечает за свои слова»: Песков объяснил, почему Путин и Зеленский не встретятся
© пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

Он заверил, что повестка возможных переговоров на высшем уровне согласовывается, а в случае необходимости готов сам лично позвонить Путину для утверждения круга вопросов.

При этом, российский лидер неоднократно выражал свою позицию по этому поводу: всё, что касается Донбасса, Киеву нужно прежде всего обговаривать с руководствами ДНР и ЛНР, являющимися стороной конфликта, а в Москве Зеленского примут в любое время для обсуждения двусторонних отношений. Однако ни то, ни другое для украинского лидера в нынешних условиях неприемлемо. Он отказывается встречаться с лидерами ЛДНР и тем самым делает невозможной свою встречу с Путиным.

Очевидно, что в этом узле проявляются совершенно различные позиции сторон. Франция и Германия, пытаясь сохранять относительную нейтральность, видят компромисс в признании одной из сторон конфликта Россию. Эту позицию напрочь отвергают в Кремле. А украинское руководство, находясь полностью в фарватере внешней политики США, не делает шагов к реальному примирению сторон гражданского конфликта на востоке Украины, стремятся так же навязать России роль ее участника.

Для России такая позиция не приемлема, в Кремле настойчиво продолжают утверждать, что Россия является гарантом выполнения сторонами Минских соглашений, таким же, как Германия и Франция, а никак не стороной конфликта. Вероятно, чтобы в новых условиях еще раз подтвердить позицию России в этом внешнеполитическом узле отношений, президент Путин и провел телефонные переговоры с Макроном и Шольцем.