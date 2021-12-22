Во вторник, 21 декабря, президент РФ Владимир Путин лично представил французскому лидеру Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу российскую инициативу по гарантиям безопасности. Тем временем желание встретиться с российским лидером в очередной раз выразил президент Украины Владимир Зеленский. Но Москва теперь настроена вести переговоры с США

Вечером 21 декабря глава российского государства провёл телефонные переговоры с лидерами Германии и Франции — стран, которым как членам НАТО в том числе адресованы предложения российской стороны по гарантиям безопасности. «Право применить силу». Путин объяснил США и НАТО, чем им грозит молчание в ответ на предложение России © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Приоритетное внимание инициативам Москвы президент РФ Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон уделили в контексте обсуждения вопросов укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте. Путин информировал о проводимой российской дипломатией работе по этой теме.

Нового канцлера ФРГ Олафа Шольца президент РФ прежде всего поздравил со вступлением в должность, а также выразил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних связей — напомнив, что в качестве первого бургомистра Гамбурга немецкий политик многие годы занимался вопросами побратимских связей с Санкт-Петербургом. В ходе беседы Путин рассказал о российских предложениях по долгосрочным, юридически закреплённым гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений.

Как ранее в тот же день уточнил, выступая на коллегии Министерства обороны РФ, Владимир Путин, Россия представила свои инициативы после предложения президента США Джо Байдена назначить ответственных за переговоры по стабильности, прозвучавшего в телефонном разговоре 7 декабря, когда российский лидер обозначил «красные линии» — неприемлемые для Кремля приём Украины в НАТО и дальнейшее расширение альянса на восток.

Кроме того, в беседах Путина и Шольца, а так же Путина и Макрона шел разговор об урегулировании внутриукраинского кризиса. Познер рассказал, чем демократам США выгодно «вмешательство» России при любом исходе выборов © Facebook, Познер Online

Напомним, что коллеги Путина по "нормандскому формату", главы государств Германии и Франции выражали желание провести очередное заседание "нормандского формата", даже появились суждения, что возможно проведение таких переговоров на троих — с Зеленским, но без Путина.

Кроме того, еще при канцлерстве Меркель, главы Германии и Украины утверждали, что именно Россия является одной из сторон конфликта, с чем российское руководство никогда не соглашалось.

Очевидно, что глава российского государства в ходе состоявшихся у него телефонных переговоров выразил свое отношение к последним утверждениям руководителей государств Франции и Германии.

«Владимир Путин в деталях информировал о состоянии дел на этом направлении, отметив, в частности, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским договорённостям 2015 года, что, собственно, мешает и возможному проведению нового саммита в «нормандском формате», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля о переговорах с канцлером ФРГ.

Макрону Путин тоже сказал, что возможность проведения нового саммита в «нормандском формате» зависит от конкретных шагов украинских властей по реализации минского Комплекса мер.

Накануне заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер выразил готовность Берлина и Парижа вернуться к «нормандскому формату», они уверены, что подобная встреча поможет найти решение по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе.

На просьбу прокомментировать эту информацию глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва хотела бы понять, что два европейских гаранта собираются обсуждать на такой встрече, а также указал на необходимость в случае проведения таковой предварительного составления проекта соответствующего документа. Подобный проект Россия предлагала почти 2 месяца назад, но Германия и Франция начали искажать намерения Москвы и её роль в урегулировании конфликта в Донбассе, тогда МИД РФ пошёл на беспрецедентный шаг — полностью опубликовал переписку Лаврова с коллегами, чем застал европейцев врасплох.

Сейчас активное участие в поиске выхода из украинского кризиса будут принимать США, имеющие сильное влияние на Украину, но присоединяться к «четвёрке» не собираются, заверил Госдепартамент.

Тем временем Зеленский вновь пытается пробиться к Путину, заявляя о своей готовности.

«Мы готовы встречаться с РФ. Мы этого не боимся, готовы в любом формате — как с любыми (привлечёнными — ред.) партнёрами. Готовы и на прямой диалог тет-а-тет», — заявил президент Украины. «Сложно говорить с тем, кто не отвечает за свои слова»: Песков объяснил, почему Путин и Зеленский не встретятся © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

Он заверил, что повестка возможных переговоров на высшем уровне согласовывается, а в случае необходимости готов сам лично позвонить Путину для утверждения круга вопросов.

При этом, российский лидер неоднократно выражал свою позицию по этому поводу: всё, что касается Донбасса, Киеву нужно прежде всего обговаривать с руководствами ДНР и ЛНР, являющимися стороной конфликта, а в Москве Зеленского примут в любое время для обсуждения двусторонних отношений. Однако ни то, ни другое для украинского лидера в нынешних условиях неприемлемо. Он отказывается встречаться с лидерами ЛДНР и тем самым делает невозможной свою встречу с Путиным.

Очевидно, что в этом узле проявляются совершенно различные позиции сторон. Франция и Германия, пытаясь сохранять относительную нейтральность, видят компромисс в признании одной из сторон конфликта Россию. Эту позицию напрочь отвергают в Кремле. А украинское руководство, находясь полностью в фарватере внешней политики США, не делает шагов к реальному примирению сторон гражданского конфликта на востоке Украины, стремятся так же навязать России роль ее участника.

Для России такая позиция не приемлема, в Кремле настойчиво продолжают утверждать, что Россия является гарантом выполнения сторонами Минских соглашений, таким же, как Германия и Франция, а никак не стороной конфликта. Вероятно, чтобы в новых условиях еще раз подтвердить позицию России в этом внешнеполитическом узле отношений, президент Путин и провел телефонные переговоры с Макроном и Шольцем.