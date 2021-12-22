Мир продолжает лихорадить от неопределенности в отношениях между Россией, США и НАТО. А между тем эти отношения не такие уж и неопределенные — появилось, как минимум, два просвета, не позволяющие приближать планету к «Карибскому кризису № 2», только в Европе

А вероятность такого кризиса, вхождения двух крупнейших ядерных держав мира в такой клинч, из которого при неуступчивости обеих мог быть только один выход — война, высок. Возможно — третья мировая, возможно — ядерная, после которой на планете можно было бы ставить крест.

Например, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Дмитрий Суслов в интервью «Лента.ру» обрисовал картину так: «…Это, скорее, зависит от России: если она всерьез намерена добиваться новых правил игры, если она всерьез намерена добиваться от США уважения ее жизненно важных интересов, то, мне кажется, на каком-то этапе она будет вынуждена создать угрозу безопасности Америки. История международных отношений показывает, что великие державы уважают другие великие державы только в двух случаях: первый — это когда неуважение интересов другого может привести к войне, а второй — это когда государства заинтересованы в партнерстве или союзничестве. О партнерстве между Россией и США сейчас говорить в принципе смешно, соответственно, остается один вариант: Америка учтет интересы России ради предотвращения войны. Не для предотвращения войны Украины с Россией, а для предотвращения своей войны с ней, которая может выйти на ядерный уровень. А если Россия свою позицию таким образом не обозначит, то Соединенные Штаты и дальше будут ее интересы игнорировать». Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Война договоров

И Россия, как известно, 17 декабря нынешнего года, направляя США и НАТО проекты договоров о новых принципах нового мироустройства и не называя свои действия «ультиматумом», к такому повороту была готова. Москва заявила четко: ее предложения — не меню, из них ничего не надо выбирать, а принимать их целиком. Или не принимать, и тогда Россия будет вести себя так, как будто у нее развязаны руки на любые действия по обеспечению своей безопасности.

Потому что, по словам президента России Владимира Путина и министров обороны и иностранных дел Сергея Шойгу и Сергея Лаврова, угрозы безопасности России стали вполне конкретными и вплотную приблизились к ее границам. Достаточно одного того, что планы США и НАТО явочным путем «освоить» территорию Украины даже без формального принятия ее в члены Альянса означали, что подлетное время западных ракет к Москве сокращалось до 7-10 минут. И применение этих ракет становилось возможным, если науськиваемая Западом Украина провоцировала Россию в Донбассе и создавала такую ситуацию, при которой Россия не могла бы не ответить. Ну, а тогда вступал бы Запад, и понеслось бы. До середины января – дипломатия, а потом – Шойгу. Что предъявила Россия Западу © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Россия отлично увидела эту опасность, и в ход пошла ее так называемая «новая дипломатия» — когда ни возникающие проблемы, ни возможные ответы на них уже не маскировались в обтекаемые вежливые фразы, а обозначались предельно четко: не согласитесь с нами — получите военный и военно-технический ответы. Путин четко призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. И уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили все ранее взятые на себя соответствующие устные обязательства.

Запад засуетился

И Запад начал реагировать. Во-первых, генсек НАТО Йенс Столтенберг, который до этого призывал не уступать России и не идти ей навстречу, вдруг предложил: в начале 2022 года провести заседание Совета Россия — НАТО.

«Мы по-прежнему готовы к конструктивному диалогу с Россией. Я намерен собрать заседание Совета Россия — НАТО в начале следующего года. Любой диалог с Россией должен основываться на базовых принципах европейской безопасности и учитывать озабоченность НАТО по поводу действий России. И это должно происходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, в том числе с Украиной».

Во-вторых, — и это главное! — глава Госдепартамента США, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что его страна планирует контакты с Россией по безопасности на двусторонней основе, в рамках НАТО и ОБСЕ в начале следующего года. «Мы и Россия говорили, что мы готовы вести дипломатическую работу по разным каналам, как по действующему диалогу стратегической стабильности между Россией и США, так и в Совете Россия — НАТО, через ОБСЕ, где мы тоже являемся членами наряду с нашими европейскими союзниками и партнерами, а также Украина и Россия. Думаю, сравнительно рано в будущем году вы увидите контакты по всем этим вопросам». Блинкен запугал Украину «очень серьезной угрозой» со стороны РФ © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Параллельно стало известно, что помощник президента России Юрий Ушаков провел очередной телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. И, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, «Ушаков и Салливан продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне. Обсуждение носило деловой и прагматичный характер. Помощники президентов условились о продолжении контактов».

Переговоры вместо войны

Нет, Запад, конечно, продолжает пылить в прежней риторике. Столтенберг по-прежнему выступает за право Украины «выбирать свой собственный путь», потому что «эпоха сфер влияния закончилась. А страны НАТО «имеют единую позицию и единый подход» к России, который «основан на сдерживании и обороне», а также готовности защищать друг друга так, чтобы России в случае применения военной силы против Украины пришлось заплатить «высокую цену» (более жесткие экономические и политические санкции).

Не сдаются и США, для которых, по словам Блинкена, некоторые из предложений России «явно не подходят». А значит, Штаты по-прежнему будут требовать от России уйти от противостояния с Украиной, потому что «намного более уместно вести разговор в ситуации деэскалации, а не когда, наоборот, происходит эскалация». И потому что на переговорах с Россией речь должна идти не только о ее предложениях, но и о ее действиях, вызывающих обеспокоенность США и их союзников.

Но по-любому главное другое — то, что по словам Блинкена, США, с одной стороны, готовы заниматься сдерживанием России на мировой арене, а с другой — готовы к диалогу с Москвой. Более того, уже как бы имеют встречный проект договора — ответ на предложения России. Следовательно, если контакты между США и Россией начнутся и превратятся в полноценные переговоры и приостановят встречные действия по эскалации напряженности, пригасив воинственную риторику, то война откладывается.

Как минимум, на время этих переговоров, которые не должны превратиться в ширму для закулисных попыток переиграть ситуацию в свою пользу. Сегодня есть уверенность, что при такой обостренности ситуации обе стороны — США и Россия — проследят, чтобы так и было: никакой возни под ковром и за спиной.

Уже очевидно и то, что поведение США диктуется главным фактором: страхом перед войной (обострением, противостоянием, конфликтом — нужное подчеркнуть) на два фронта: в Европе с Россией и на востоке (для США — на западе) с Китаем.

И потому США преследуют две главные взаимосвязанные цели — провозглашая и Россию, и Китай своим главными противниками, максимально связать Москве руки в Европе, чтобы минимизировать ее поддержку действий Пекина. Александр Костин: Это не ультиматум Москвы, а худший кошмар Вашингтона © Facebook, Alexandr Kostin

«Новые Афганистаны» для США

При этом США, похоже, готовы даже рискнуть превращением Украины во второй Афганистан, из которого придется также уходить с позором. Эксперт Суслов уверен: «США уже дают понять, что не будут воевать с Россией за Украину. Администрация Байдена не будет применять силу против российской стороны. В Вашингтоне считают, что достаточно антироссийских мер и усиления военного присутствия в странах НАТО… Думаю, США могут допустить новый военный разгром Украины, лишь бы не пойти на признание интересов России».

Готовятся США, кажется и к тому, чтобы из-за Украины, если и не потерять совсем, то ослабить свое влияние и в Европе. Потому что в Вашингтоне все больше и больше зреет идея нового переформатирования мира путем создания совершенно новых межгосударственных и региональных союзов взамен старым. В частности, упомянутый выше помощник Байдена Джейк Салливан является ярким выразителем таких идей. По его мнению, новые союзы с участием США по форматам и структуре должны быть более сложными, но гибкими, ситуативными и адаптивными к каждой конкретной ситуации. И с одной целью — давать нужные результаты для «американского народа и США».

По Салливану и тем, кто в США стоит за его спиной, в современных условиях и в будущем главную роль будут играть связи между элитами, имеющими общие цели в управлении новым миром, нежели «смесь структур». Потому США подчас и ведут себя с Евросоюзом и НАТО, как с по-прежнему важной, но отживающей свой век и неперспективной, по словам российского политолога-американиста Дмитрия Евстафьева из ВШЭ, «дворней». Как говорится, "умер Максим, ну и хрен с ним". Но при этом США и в новых структурах исповедуют не равноправное объединение, а единство под своим «высокомудрым» началом. И предлагают не объединяться на принципах равноправия, а присоединяться на условиях США.

Что из этого получится, пока не ясно, но тенденция набирает обороты в создании новых форматов, как AUKUS (Австралия, Великобритания, США), или реанимации таких, как QUAD (четырехсторонний стратегический диалог между Австралией, Индией, США и Японией). Без компромиссов. Зачем Путин позвонил Макрону и Шольцу © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

США хотят втравить Россию в чисто европейские дела, чтобы себе развязать себе руки в противостоянии с Китаем. Потому что видят в нем своего главного соперника и врага. И потому что Китай сегодня готовит создать США еще один Афганистан в Азии — присоединить к себе Тайвань (непризнанную Китайскую Республику).

Это просто необходимо нынешнему лидеру Китая Си Цзиньпину, который готовится к намеченному на вторую половину 2022 года ХХ съезду Компартии Китая (КПК) и которому к этому событию тоже нужна своя «маленькая победоносная война». Ну, чтобы гарантировано обеспечить себе переизбрание генсеком КПК и отчитаться от успехах страны под своим началом. Вызвано это тем, что по данным многих аналитиков, позиции товарища Си не так крепки, как может показаться сегодня, когда КПК недавно отменила для него запрет третий срок подряд занимать высшие должности в государстве.

Вот задача США в борьбе с Китаем и может сузиться до того, чтобы не дать Китаю присоединить Тайвань и свалить Си Цзиньпина, ввергнув Китай в политическую и, следовательно, неизбежную социально-экономическую турбулентность.

Вместо резюме

В сложившейся ситуации для России важно точно знать, на что она будут готова, если коллективный Запада, ведомый США, все же полностью откажет в признании российских «красных линий» и выберет эскалацию. Отказ от своих требований — это геополитическое поражение, альтернатива — возможная война. Последствия и того, и другого сейчас трудно оценить даже теоретически. То есть выбор у России совсем непростой. Но осознанный.

Ну, а для Украины главное — не попасть под раздачу и не превратиться в полигон для войны, когда будут рубиться старые и закладываться новые принципы мироустройства. Однако, по мнению многих экспертов, при нынешнем руководстве Украины избежать ей такой участи практически нереально.

А значит, Украину в случае участия в провокациях против России ждут возможная оккупация, удары по ее военным объектам, объявление беспилотной зоны, санкции со стороны России, блокада торговли товарами, которые нужны Украине для минимального жизнеобеспечения, и прекращение транзита украинского экспорта-импорта по российской территории в ту же Среднюю Азию. Этого Украина в ее нынешнем виде может и не пережить.