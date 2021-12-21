Поправки в закон, одобренные Сеймом, устанавливают, что разрешение на вещание в Польше будет выдаваться иностранным СМИ и медиа только при условии, что у них есть штаб-квартира или представительство на территории Европейского союза. Помимо этого, получатель разрешения должен соответствовать и другому условию — не быть зависимым от компаний, имеющих головной офис за пределами ЕС. То есть, неевропейским организациям может принадлежать не более 49 процентов акций в вещающих в Польше медиа.
Иными словами — в республике решили запретить деятельность любых медиаресурсов, которые контролируются и финансируются из стран за пределами Евросоюза.
После одобрения Сеймом законопроект направили на утверждение к президенту Анджею Дуде. Он наверняка не раздумывая подпишет поправки, ведь они был инициирован его партией «Право и справедливость» и полностью вписываются в идеологию правящих в республике сил. Подпись Дуды будет означать окончательное принятие и введение в действие новых норм в закон о теле- и радиовещании.
Недовольство США
Главным пострадавшим от введения новых норм станет оппозиционная нынешнему правительству и партии «Право и справедливость» телекомпания TVN. Она принадлежит американскому концерну Discovery, который управляет ей через зарегистрированную в Нидерландах фирму Polish Television Holding BV. То есть, фактически контролируется неевропейской организацией, что прямо запрещается в принятых Сеймом поправках. Этой телекомпании принадлежит 14 довольно влиятельных и популярных медиаресурсов, включая информационный телеканал TVN24.
Любопытно, что в Варшаве обосновали необходимость принятия новых правил в теле- и радиовещании противодействием «угрозам национальной безопасности». То есть, польские законодатели признались, что видят опасность в… США.
Сложившаяся ситуация успела вызвать бурную реакцию в Вашингтоне. Так, пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс назвал поправки «атакой на свободу слова» и призвал Варшаву не утверждать их. С подобными заявлениями и замглавы американского внешнеполитического ведомства Джалина Портер. По её словам, новые правила могут не только ограничить свободу слова и информации в республике, но и негативно сказаться на притоке иностранных инвестиций.
Для Вашингтона важна не только защита интересов американской компании Discovery, но и сохранение собственного информационного влияния. С приходом к власти Джо Байдена США переходят к усилению продвижения леволиберальной ценностной повестки. А в неё точно не вписывается национал-консервативная партия «Право и справедливость», которая фактически единолично правит Польшей. У «прогрессивного» и профеминистского электората Демократической партии и так возникают вопросы к сотрудничеству администрации Байдена с восточноевропейской республикой, где за последнее время ужесточили запрет на аборты и все большую роль в политике играет католическая церковь.
Недовольство общества
Недовольство выразило и польское гражданское общество. Протесты против принятия поправок за последние несколько дней прошли в Варшаве, Познани, Кракове, Гданьске и многих других городах Польши. В общей сложности, количество участников по разным источникам исчисляется десятками тысяч человек. Как правило, это либерально настроенные граждане, которые в первую очередь и является потребителями информации ресурсов TVN. На их плакатах, в частности, были лозунги: «Свободные СМИ, свободные люди, свободная Польша» и «У нас есть право на правду».
Ситуация чревата возрождением активной фазы политического кризиса в Польше, продолжающемся чуть более года. Польское общество и так довольно серьезно разделено по ценностному и политическому факторам.
В конце прошлого года в разных городах прошли массовые протесты сторонников либеральной оппозиции (в основном это молодежь и жители крупных городов) против ужесточения запрета на искусственное прерывание беременности. К митингующим так и не прислушались, и их протестный потенциал сохраняется. Сторонники правящих консерваторов (люди старших возрастных групп и жители малых городов и сельской местности) более религиозны и поддерживают «моральную революцию» в стране.
Соотношение противоборствующих сторон в Польше примерно 50 на 50, что отражается и в социологических исследованиях, и в результатах выборов. Отношение к поправкам в закон о теле- и радиовещании грозит стать еще одной точкой их противостояния.
Разделяя Восток и Запад
Несмотря на недовольство США и оппозиции, с помощью данных поправок правящие в Польше силы, во-первых, решают свои внутренние задачи. Так, TVN является рупором оппозиции и протестного электората, с которыми «Право и справедливость» привыкли разбираться, мягко говоря, не по-европейски. Ранее нынешнее польское руководство приняло скандальный закон о СМИ, который позволил ему назначить на главный в стране государственный телеканал TVP лояльных к партии редакторов. Правительство контролирует и большую часть региональной прессы. Как видно, было принято решение еще сильнее «закрутить гайки».
Во-вторых, это можно воспринимать как сигнал Варшавы Вашингтону о недовольстве польских элит финансированием их оппонентов. Мол, Польша и так является одним из самых лояльных союзников Штатов в ЕС, поэтому крупным американским корпорациям нет смысла продвигать в республике свои политические интересы.
На первый взгляд, смелость и дерзость Польши удивляет. Разгадка может скрываться в том, что Варшава является оплотом интересов США не только в регионе, но и в Европе в целом, и Вашингтон ей многое прощает.
Для Вашингтона было бы очень важно создать альянс из ряда стран Центральной и Восточной Европы для противодействия Китаю, ограничению его сотрудничества с Западной Европой. А заодно на всякий случай и получить еще один рычаг воздействия на Россию. Особенно это актуально на фоне того, что Берлин и Брюссель не прочь развивать экономическое взаимодействие с Россией и Китаем: здесь можно вспомнить и «Северный поток — 2», и Новый Шелковый путь.
Польша выстроила сразу два антироссийских и антибрюссельских союза в Восточной Европе — Вышеградскую группу и Междуморье. Эти организации, работающие с опорой на США, служат «буферной зоной» между Западом и Востоком, не позволяющей развивать полноценное экономическое сотрудничество Берлина с Москвой и Пекином.
На этом фоне напрашивается интересная историческая параллель — в 20-м веке Польша была в авангарде разрушения социалистического лагеря и ОВД, а в настоящее время стала не самым удобным союзником для Запада. Приведет ли это к более серьезным проблемам для НАТО и ЕС — покажет время.