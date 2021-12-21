На днях Сейм Польши одобрил нашумевшие поправки в закон о теле- и радиовещании. Ситуация грозит резким ухудшением отношений республики с ее главной международной опорой - США. Почему Варшава бунтует против Вашингтона, разбиралась Украина.ру

Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко"

Иными словами — в республике решили запретить деятельность любых медиаресурсов, которые контролируются и финансируются из стран за пределами Евросоюза.

После одобрения Сеймом законопроект направили на утверждение к президенту Анджею Дуде. Он наверняка не раздумывая подпишет поправки, ведь они был инициирован его партией «Право и справедливость» и полностью вписываются в идеологию правящих в республике сил. Подпись Дуды будет означать окончательное принятие и введение в действие новых норм в закон о теле- и радиовещании.

Недовольство США

«Четвертый рейх». Как Польша играет против Германии в пользу США © AP, Czarek Sokolowski

Любопытно, что в Варшаве обосновали необходимость принятия новых правил в теле- и радиовещании противодействием «угрозам национальной безопасности». То есть, польские законодатели признались, что видят опасность в… США.

Сложившаяся ситуация успела вызвать бурную реакцию в Вашингтоне. Так, пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс назвал поправки «атакой на свободу слова» и призвал Варшаву не утверждать их. С подобными заявлениями и замглавы американского внешнеполитического ведомства Джалина Портер. По её словам, новые правила могут не только ограничить свободу слова и информации в республике, но и негативно сказаться на притоке иностранных инвестиций.

Для Вашингтона важна не только защита интересов американской компании Discovery, но и сохранение собственного информационного влияния. С приходом к власти Джо Байдена США переходят к усилению продвижения леволиберальной ценностной повестки. А в неё точно не вписывается национал-консервативная партия «Право и справедливость», которая фактически единолично правит Польшей. У «прогрессивного» и профеминистского электората Демократической партии и так возникают вопросы к сотрудничеству администрации Байдена с восточноевропейской республикой, где за последнее время ужесточили запрет на аборты и все большую роль в политике играет католическая церковь.

Недовольство общества

Недовольство выразило и польское гражданское общество. Протесты против принятия поправок за последние несколько дней прошли в Варшаве, Познани, Кракове, Гданьске и многих других городах Польши. В общей сложности, количество участников по разным источникам исчисляется десятками тысяч человек. Как правило, это либерально настроенные граждане, которые в первую очередь и является потребителями информации ресурсов TVN. На их плакатах, в частности, были лозунги: «Свободные СМИ, свободные люди, свободная Польша» и «У нас есть право на правду».

Ситуация чревата возрождением активной фазы политического кризиса в Польше, продолжающемся чуть более года. Польское общество и так довольно серьезно разделено по ценностному и политическому факторам.

В конце прошлого года в разных городах прошли массовые протесты сторонников либеральной оппозиции (в основном это молодежь и жители крупных городов) против ужесточения запрета на искусственное прерывание беременности. К митингующим так и не прислушались, и их протестный потенциал сохраняется. Сторонники правящих консерваторов (люди старших возрастных групп и жители малых городов и сельской местности) более религиозны и поддерживают «моральную революцию» в стране.

Соотношение противоборствующих сторон в Польше примерно 50 на 50, что отражается и в социологических исследованиях, и в результатах выборов. Отношение к поправкам в закон о теле- и радиовещании грозит стать еще одной точкой их противостояния.

Разделяя Восток и Запад

Неприступные границы «Репортеров без границ»

Во-вторых, это можно воспринимать как сигнал Варшавы Вашингтону о недовольстве польских элит финансированием их оппонентов. Мол, Польша и так является одним из самых лояльных союзников Штатов в ЕС, поэтому крупным американским корпорациям нет смысла продвигать в республике свои политические интересы.

На первый взгляд, смелость и дерзость Польши удивляет. Разгадка может скрываться в том, что Варшава является оплотом интересов США не только в регионе, но и в Европе в целом, и Вашингтон ей многое прощает.

Для Вашингтона было бы очень важно создать альянс из ряда стран Центральной и Восточной Европы для противодействия Китаю, ограничению его сотрудничества с Западной Европой. А заодно на всякий случай и получить еще один рычаг воздействия на Россию. Особенно это актуально на фоне того, что Берлин и Брюссель не прочь развивать экономическое взаимодействие с Россией и Китаем: здесь можно вспомнить и «Северный поток — 2», и Новый Шелковый путь.

Польша выстроила сразу два антироссийских и антибрюссельских союза в Восточной Европе — Вышеградскую группу и Междуморье. Эти организации, работающие с опорой на США, служат «буферной зоной» между Западом и Востоком, не позволяющей развивать полноценное экономическое сотрудничество Берлина с Москвой и Пекином.

На этом фоне напрашивается интересная историческая параллель — в 20-м веке Польша была в авангарде разрушения социалистического лагеря и ОВД, а в настоящее время стала не самым удобным союзником для Запада. Приведет ли это к более серьезным проблемам для НАТО и ЕС — покажет время.