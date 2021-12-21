«Россия планирует вторжение в Украину в канун католического Рождества с участием 100 тысяч военных, сосредоточенных на границе», – сообщает британская Daily Star со ссылкой на руководство разведки Ее Величества. В общем, с минуты на минуту Россия нападет на Украину. А как?

Прежде всего, следует отметить, что… никак. Дело даже не в том, что России нет смысла нападать на Украину — смысл, как раз, есть. С тем, чтобы избежать угрозы с юго-западного направления. Просто это противоречит самой логике политики России в зоне своих национальных интересов.

Кроме того, Запад явно подталкивает Россию именно к такому шагу. В эту сторону работают не только публикации западных СМИ, но заявления официальных лиц — уже и США, и Великобритания, и Канада, и Германия заявили, что военным путём защищать Украину не будут. Вторгайтесь!

Зачем это нужно Западу — понятно. Это живое доказательство «агрессивности» России, и, главное, Россия будет надолго занята сначала борьбой с Украиной (проблема всё же не решается «силами одного парашютно-десантного полка»), а потом освоением территории. Т.е., таким образом Россия надолго вытесняется из глобальной в региональную повестку. Разумеется, в Кремле отлично это понимают. Как понимают и то, что корень решения украинской проблемы находится вовсе не в Киеве.

Однако то, что Россия нападать не будет, не означает, что крупномасштабный военный конфликт между Россией и Украиной невозможен в принципе. В конечном итоге, Россия несет обязанности, связанные с обеспечением безопасности ДНР и ЛНР. Украинское же руководство при определённых обстоятельствах может утратить инстинкт самосохранения и продолжить операцию по «освобождению от российской оккупации» Донбасса, а то и Крыма.

Опять же, и в этом случае полноценная война с вторжением регулярной российской армии на территорию Украины представляется крайне маловероятной. Скорее это будет позиционная оборона с созданием бесполетной зоны как минимум над республиками Донбасса.

Но — а вдруг? А если меры пассивной обороны окажутся неэффективными? Как может выглядеть ответный удар, в случае внезапного приступа слабоумия со стороны Киева?

Мы проанализировали публикации СМИ и воспользовались собственными источниками, в частности — информацией, полученной от действующих и находящихся в запасе офицеров ВСУ.

Самую масштабную картину нарисовал немецкий таблоид «Bild», представив операцию из трех этапов.

На первом наносится удар по южному флангу, с тем, чтобы прорубить коридор от ДНР до Приднестровья.

На втором — наносится поражение основной группировке сил ООС, с нанесением ударов через Луганскую и Харьковскую области в направлении Днепропетровска и Полтавы.

На третьем — ударами со стороны России и Белоруссии берётся в кольцо Киев. Третий этап может стать и первым, если, например, в стране произойдёт очередной государственный переворот.

Хотя немецкие журналисты опирались на мнения экспертов, картина выглядит не слишком убедительно. Неясно, в частности, зачем рубить собачий хвост по частям, подставляя, в частности, правый фланг наступающей на Запорожье и Херсон группировки под удар главных сил ООС. Не ясно и то, почему свет клином сошелся на могиле цадика Нахмана — по плану «Bild» наступление российских войск остановится на Умани…

Более логичными представляются два сценария:

— ограниченная операция по разгрому группировки ООС на территории Донецкой и Луганской областей с выходом на их административные границы;

— операция по разгрому основной группировки сил ООС с выходом на территорию собственно Украины, но без дальнейшего наступления в глубину страны (задача захвата территорий ставиться не будет).

Развитие наступления в направлении Киева и/или Одессы украинские аналитики считают крайне маловероятным.

В первом случае, наступление будут проводить войска ДНР и ЛНР, при поддержке российских ВКС и артиллерии.

В то же время, оправданность такой операции под вопросом.

Во-первых, численность наступающих войск недостаточна для успеха.

Во-вторых, по условиям местности и с учётом возможностей разведки скрытно сосредоточить наступательные группировки с тем, чтобы обеспечить оперативное превосходство, нереально.

Соответственно, потери будут большими, а успех — сомнителен.

Более реальным в Киеве считают план, по которому действия армий ДНР и ЛНР будут иметь отвлекающий характер, основной же удар будет нанесен через Харьковскую область и из Крыма. При этом, российские войска должны соединиться примерно в районе Кременчуга и завершить окружение группировки ООС в Донбассе. Черноморский флот ограничится блокадой украинских морских баз и огневой поддержкой наступающих войск.

В Киеве такое развитие событий считают неприятным, но не катастрофичным.

Во-первых, группировка сил в Херсонской области считается достаточной, чтобы исключить прорыв из Крыма.

Во-вторых, даже если окружение произойдет, это мало скажется на боеспособности украинских войск (они могут воевать в окружении), а российские войска не смогут создать необходимую плотность стенок «котла». Окружающие сами могут оказаться в окружении.

Впрочем, абсолютное превосходство России в авиации и средствах дальнего поражения может нивелировать эти недостатки. Требования Киева обеспечить ВСУ новыми средствами ПВО — следствие понимания этой угрозы.

Даже если разгром не будет полным, последствия поражения будут тяжелыми:

— украинские войска понесут большие потери;

— придётся оставить территорию Донецкой и Луганской областей;

— вероятно будут разрушены скважины по добычи нефти и газа в Харьковской и Полтавской областях.

Всё вместе приведёт к тяжелейшему внутриполитическому кризису, результатом которого будет ослабление центральной власти. В Киеве также считают вполне реальной угрозу появления Харьковской и Запорожской народных республик.

Не смотря на всё перечисленное, объективно украинское руководство в таком конфликте очень заинтересовано. Ведь сразу же решается множество проблем как политического, так и социально-экономического характера. Например, рост цен и тарифов в результате нападения Путина выглядит более убедительно, чем в результате угрозы нападения Путина. Да и установление полноценной, а не фактической диктатуры Зеленского становится более реальным. Правда и риск потерять не только власть, но и голову, растет пропорционально… Собственно, именно этот риск заставляет Киев упорно не замечать «российской угрозы» и делать ставку на «политико-дипломатическое решение конфликта». Правда, на уступки идти не хочет — рассчитывает, что Россия и так капитулирует… Без большой войны.