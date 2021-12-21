В понедельник, 21 декабря, лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко дала совет коллеге по парламенту - лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко. Последний покинул Украину на фоне подозрения в государственной измене

Тимошенко заявила, что Порошенко не стоило покидать страну.

«Учитывая, что вы знаете мою историю, что я прошла через все эти политические репрессии — причем наихудшего уровня. Первый совет. Если он верит в свою правоту и, если в душе, сердце у него все спокойно по поводу всех этих событий, категорически ему нельзя выезжать из страны. Никуда не нужно бежать, не нужно никуда уезжать. Если внутри чувствуешь, что ты прав, нужно оставаться на своей родной земле, у себя дома, проходить все правосудные, неправосудные суды и доказывать, что ты не нарушал закон и что твоя позиция честная», — отметила Тимошенко.

Но на этом Тимошенко не остановилась.

«Второй совет. Безусловно, суды неправосудны, они зависимы… Но нельзя категорически сдаваться — это очень важно. Если за тобой правда, нужно идти в ЕСПЧ, все инстанции судов, добиваться, чтобы все это было публично, и бороться. Поэтому я советую Петру Алексеевичу набраться мужества, уверенности, смелости. Если он считает, что он прав, пусть идет вперед и доказывает», — добавила она. «В стране кризис, нужно сажать Порошенко». Кто на этот раз подставляет Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Те, кто хорошо знают политическую историю современной Украины, могли за словами Тимошенко усмотреть упрёк Порошенко. И у лидера партии «Батьківщина» есть, чем пенять пятому президенту Украины.

Кто старое забудет

Невысказанный упрек Тимошенко касается событий почти десятилетней давности. Она прекрасно помнит, как Порошенко в марте 2012 года откликнулся на предложение Виктора Януковича и стал министром экономического развития и торговли. К тому времени Тимошенко вот уже как восемь месяцев находилась за решёткой.

Туда она попала после прихода к власти Януковича, когда против нее возбудили уголовное дело. А ведь почти за семь лет до этого — во время «Оранжевой революции» в 2004 году — Тимошенко и Порошенко были по одну сторону баррикад. И выступали они против Януковича.

Даже совет обратиться в ЕСПЧ Тимошенко взяла из своей биографии. Впервые в ЕСПЧ она обратилась за пару месяцев до своего ареста — в июне 2011 года. Тогда Тимошенко пожаловалась на политическое преследование со стороны президента Украины.

Спустя пять дней после ареста — 10 августа — Тимошенко подала во второй раз, заявив о нарушении её прав по нескольким статьям конвенции о защите прав человека и основных свобод. Тимошенко жаловалась, что её лишили права на честный суд, уважение к частной жизни. Кроме того, экс-премьер-министр Украины жаловалась и на пытки и бесчеловечное обращение.

В 2013 году ЕСПЧ признал факт ареста Тимошенко незаконным. Но ей это не помогло. Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел отказал в передаче в Верховный суд дела Тимошенко для его пересмотра и отмены приговора. При этом суд выдвинул рад претензий, касающихся перевода решения ЕСПЧ, а также того, что арест Тимошенко не имеет отношения к делу, по которому её лишили свободы. «Это скандал»: адвокат раскритиковал власти Украины за преследование Порошенко © Петр Порошенко/Фейсбук

Юристы Тимошенко и её однопартийцы назвали претензии Высшего спецсуда надуманными.

«Это свидетельствует о том, что решение принимал предубежденный судья при участии предубежденных прокуроров», — гласило заявление партии.

Но пока Тимошенко находилась за решёткой, Порошенко успел поработать на власть Януковича, а оттуда — уйти в парламент, где, кстати, отверг предложение вступить во фракцию партии «Батьківщина».

И лишь после начала Майдана в 2013 году Порошенко заявил о себе, как об оппозиционере режиму Януковича.

Тимошенко, которая вышла на свободу после госпереворота в 2014 году, о своих злоключениях не забыла. Более того, в 2017 году она попеняла Порошенко тем, что тот превращается в Януковича.

«Теперь Вы бросаете за решетку своих оппонентов — так, как это делал Янукович. Вспомните, чем всё завершилось. Ростов не резиновый», — заявила она четыре года тому назад — 9 декабря 2017 года, требуя освободить бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Но теперь от следствия скрывается сам Порошенко. И Тимошенко с полным правом может давать ему советы. Речь не только о неблаговидном поведении Порошенко в прошлом. В конце концов Тимошенко — один из немногих украинских политиков топового уровня, действительно отсидевших в тюрьме за свои действия, предпринятые на высшем государственном посту.

Однако от Тимошенко Порошенко достались не только советы.

Юлин менеджер

Одним из тех, кто активно комментировал ситуацию с Порошенко, был руководитель Центрального штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов. Он назвал ситуацию с обвинением Порошенко кощунством и фарсом.

«Я хочу сказать действующей власти — не надейтесь. После проведения запланированных международных встреч и короткого отпуска Пётр Порошенко вернется на Украину и ваше очередное дело, ваше очередное грязное шоу, как и все предыдущие, снова превратится в фарс», — заявил Турчинов.

При этом он также не забыл вспомнить и о предшественнике Порошенко на президентском посту.

«Сегодня президент и действующая власть полностью копируют Януковича и его режим <…> и в борьбе с политическими оппонентами», — подчеркнул Турчинов.

Он хорошо знает, о чем говорит. Дело в том, что, когда сажали Тимошенко в 2011 году, Турчинов был её правой рукой. До этого, когда Тимошенко была премьер-министром, Турчинов был первым вице-премьер-министром и одно время даже замещал Тимошенко на посту главы правительства.

Турчинов отвечал среди прочего за партийное строительство и функционирование партии. С Тимошенко он разошёлся лишь после Майдана. Тогда — с конца февраля по начало июня 2014 года — он исполнял обязанности президента Украины. «Политическая паранойя»: партия Порошенко назвала Зеленского ничтожеством © Стрингер

Во главе государства Турчинова сменил Порошенко. Он, впрочем, не стал ревновать к предшественнику, и назначил Турчинова секретарём Совета национальной безопасности и обороны. После проигрыша Порошенко на выборах президента Турчинов некоторое время был не у дел. Но на местных выборах 2020 года он возглавил избирательный штаб порошенковской «Европейской солидарности».

Турчинов — опытный кризисный менеджер, который знает, как справляться с весьма непростыми вызовами. И судя по всему, он один из тех, кто разрабатывает антикризисную стратегию и в ситуации с делом Порошенко.

Так, во вторник, 21 декабря, Порошенко дал первый комментарий после того, как покинул страну.

«Я хочу подчеркнуть, что мне передают «приветы» из Офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся, если я останусь в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не сделаю им такой подарок и вернусь на Украину в первой половине января. Но по своему графику, а не по графику мощного сценариста «видосиков» господина Зеленского», — заявил он из Варшавы.

Эта реплика почти дословное повторение заявления «Европейской солидарности». Да и по смыслу она повторяет то, что сказал Турчинов.

А это значит, что Офису президента Украины придётся столкнуться с крайне искушённым и опытным противником. Борьба с Порошенко может Банковой дорого обойтись.