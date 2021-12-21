Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 декабря во время общения с журналистами не исключил размещение ядерного оружия в Белоруссии. Какие силы и где могут развернуть в республике

Знакомые места

В случае, если ситуация будет развиваться по худшему сценарию, и России придется размещать ядерное вооружение в Белоруссии, для этого в республике могут быть использованы объекты, где данный вид оружия уже был в советское время. При СССР на территории республики несли боевое дежурство четыре дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Но быстрее всего развернуть тактическое вооружение — специальные боеприпасы для артиллерии и фронтовой авиации.

Но особый интерес представляет размещение стратегических сил — наземных и воздушных, тем более, что часть инфраструктуры для них все еще в строю.

Эти объекты в основном не являются закрытыми, там можно бывать кому угодно, однако состояние их вполне годится для реконструкции. Возле Калинковичей, рядом с аэродромом «Бобровичи» находится зона, где раньше размещались ядерные боеприпасы.

Предположительно, мощность хранимых авиабомб составляла 150-300 килотонн. В иностранной литературе эти боеприпасы маркировали как ТН-1000 и ТН-1200. Под Барановичами, где находился очень известный стратегический аэродром, располагалась секретная ремонтно-техническая база. Раньше здесь хранились атомные бомбы и боевые части ракет, мощность которых исчислялась сотнями килотонн. Среди них — ядерные боевые части ракет для самолетов Ту-16 — КСР-2, К-10С, КСР-5Н, а также ракет для сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22 — Х-22МА и Х-22НА.

Песков рассказал, что будет, если у границ РФ появится ядерное оружие © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Недалеко от городского поселка Ружаны находилось расположение 2-го дивизиона 403-го ракетного полка. В советское время здесь сначала базировались ракетные комплексы 8П63 с ракетой Р-12, а затем «Пионер» и «Тополь». На территории бывшей ракетной части в военном городке Житковичи-1 находились ракетные ангары. Сперва на вооружении части состояли ракетные комплексы Р-12, затем их сменили «Пионеры», также там размещались подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Тополь».

В Полоцком районе неподалеку от городского поселка Ветрино — тоже ангары советских времен. Здесь хранилась техника ПГРК «Пионер», вооруженного комплексом «Горн», ранее на вооружении полка были ракеты Р-12. Впрочем, данный список далеко не полный.

Мнение Германии

Политика России и Белоруссии является оборонительной. Москва обычно делает ответные, а не первые шаги в сфере размещения вооружений и каких-либо резких политических действий. Например, то же присоединение Крыма было ответом на поддерживаемый Западом антироссийский Евромайдан на Украине.

Так и в данном случае — российское ядерное оружие в Белоруссии может появиться лишь в качестве ответной меры на размещение американского ядерного оружия в Польше и Прибалтике.

Логика войны. Лукашенко ответил на санкции коллективного Запада

«Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружений НАТО у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты», — заявил российский чиновник, отвечая на вопрос журналиста о возможности размещения российского ядерного оружия в Белоруссии.

Белоруссия готова

Разговоры о возможном размещении ядерного оружия в республике начались после соответствующих заявлений белорусского президента Александра Лукашенко в начале ноябре текущего года. Тогда состоялось интервью политика для главы МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. Лукашенко во время мероприятия подчеркнул, что размещение российского ядерного оружия в республике будет необходим, если американские ядерные системы окажутся в соседних с Белоруссией странах НАТО.

Слова Лукашенко могли быть вызваны тем, что накануне интервью глава НАТО Йенс Столтенберг сделал ряд громких высказываний по поводу политики своей организации в Европе. Так, он указал, что «Германия может сама решать, размещать ли ей на своей территории ядерное оружие», при этом не исключил установку данного типа вооружений и в странах восточнее ФРГ — то есть, в соседних с Белоруссией Польше и Прибалтике.

Белоруссия придумала, чем ответить на учения Украины у своих границ © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В этот раз заявления Лукашенко прокомментировал глава российской дипломатии Сергей Лавров. После интервью президента Киселеву министр иностранных дел России указал, что пока всё это стоит воспринимать как серьезное предупреждение Западу, не более.

Предупреждение — это демонстрация того, чего пока не будет, но что может произойти при определенном развитии событий. Нынешнее же высказывание Пескова выглядит жестче: пресс-секретарь Путина называет возможность размещение ядерного оружия в Белоруссии уже не предупреждением, а одним из вполне реальных вариантов развития событий.