В декабре ООН традиционно принимает иницированные Украиной резолюции по Крыму. Как менялась их поддержка со временем, и что произошло в этом году, с появлением Крымской платформы? Каков расклад по странам и континентам? Разбиралось издание «Украина.ру»

Чему радовался Кулеба

Как «зрада» стала «перемогой». Невозможное в исполнении главы МИДа Украины Кулебы © РИА Новости, Facebook/Юридична практика

Однако Крым назывался «временно оккупированным» и в тексте предыдущих аналогичных резолюций, только в заглавие соответствующий оборот введен первые. И об ответственности России за ситуацию в целом в них говорилось и претензии по поводу крымских татар выдвигались, сейчас только слова «коренной народ» добавились. Ну а о Крымской платформе сказать было невозможно, поскольку ее и не было.

И по идее реальным успехом этой распиаренной украинской инициативы для Киева стали бы не незначительные поправки в тексте документа, а изменение тенденций в посвященных Крыму голосованиях Генеральной Ассамблеи ООН, которые в последние годы стали неизменным ритуалом, совершаемым в декабре.

2014-й. Абсолютное большинство в пользу Киева.

Первая крымская резолюция ГА ООН появилась 27 марта 2014 и именовалась «О территориальной целостности» Украины». Она была принята убедительным большинством. За проголосовали 100 из 193 членов ООН, против 11 (Россия, Армения, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, КНДР, Куба, Никарагуа Сирия, Судан) воздержались 58. В каждой части света стран, голосовавших «за» было больше, чем голосовавших «против». Население государств, поддержавших резолюцию, составляло 2,5 миллиарда, тогда как в государствах, голосовавших против, жило почти в 8 раз меньше. Впрочем, надо отметить, что почти две трети населения земного шара, около 5,1 миллиарда, жило в странах, воздержавшихся при этом голосовании, к которым относились самые населенные страны планеты Китай и Индия, а также входящие в десятку по этому показателю Пакистан и Бангладеш.

2016-й. Большинство становится относительным

Ритуал же образовался в декабре 2016. Тогда Генеральная Ассамблея ООН приняла первую резолюцию о правах человека в Крыму. Но поддержка Украины оказалась гораздо скромнее, чем в 2014. Cтраны, голосовавшие за документ, не составили половины ни от общего числа членов ООН, ни от числа участников голосования. Их число сократилось до 70. А число голосовавших против возросло до 26. В ряд этих стран вошли немало воздержавшихся и не голосовавших в 2014 году, в том числе Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Сербия. Таджикистан, Узбекистан, ЮАР, а также голосовавшие в 2014 году «за» Филиппины (а это страна с населением в 112 миллионов человек).

Зато немало поддержавших в 2014 крымскую резолюцию, в 2016-м либо воздержались (в частности, такие немаловажные в мировых раскладах, как Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Мексика, Колумбия, Перу, Чили, Нигерия), либо не голосовали (в частности, Азербайджан и Южная Корея).

Две резолюции в год

Комитет ООН одобрил проект резолюции по «оккупированному» Крыму © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Эту резолюцию поддержали тогда 66 государств, против были 19. В дальнейшем ее стали голосовать также ежегодно, причем всегда перед резолюцией о правах человека. Расклад голосов за оба документа почти такой же, но против резолюции о милитаризации голосует несколько меньше стран. Так, Индия и Казахстан в этом случае воздерживаются. Может, некоторые государства опасаются, что из-за голосования против, их еще сочтут милитаристскими. С другой стороны, заметно больше стран, чем в случае с резолюцией о правах человека, не участвует в голосовании, причем число их с каждым годом понемногу растет.

В 2019-м количество не голосовавших за этот документ выросло с 36 до 45. Число противников осталось прежним, а вот количество сторонников опустилось до 63, то есть оказалось меньше трети числа стран-членов ООН. Интересно, что в том году резолюция о правах человека в Крыму не инициировалась — очевидное доказательство того, что изначально Зеленский хотел урегулировать отношения с Россией, и поэтому не желал педалировать крымскую тему. Кстати, отсутствия этой резолюции никто в Киеве тогда не заметил и не поставил новой власти в вину.

Но к концу 2020-го политика Украины вернулась в накатанную при Порошенко колею и в ООН вновь голосовали оба документа. Резолюция о милитаризации была одобрена 63 голосами против 17, с резолюцией по правам человека соотношение было 64 — 23. То есть в обоих случаях, количество сторонников оказалось меньше трети членов ООН.

Расклад голосов по резолюции по правам человека за все эти годы изменился не сильно. Наиболее достойные упоминания явления — это переход в разряд воздержавшихся нескольких заметных или важных для России стран. Из числа голосовавших в 2016 «за» — это Катар и Саудовская Аравия, из тогдашних противников резолюции — Узбекистан, Таджикистан и ЮАР, из не голосовавших — Южная Корея.

Японская загадка

И вот нынешний декабрь. Сначала 9-го числа Генассамблея принимает резолюцию по милитаризации. За — 62 государства (рекордно мало), против — 22 (рекордно много). Так же как никогда много было и не участвовавших в голосовании — 55. Причем в это число впервые вошла Япония до сих пор исправно поддерживавшая такие резолюции.

Крайне трудно предполагать, что представитель страны восходящего солнца просто случайно не оказался в зале в этот момент. Не помню случаев, чтобы такое бывало при голосовании с представителями видных мировых держав. Со странами третьего мира, такое иногда происходит, но как правило, с совсем уж незаметными и на карте, и в мировой политике. При этом в случае с голосованиями по Крыму у отдельных стран неголосование перемежается с воздержанием. Но и одно и другое — формы неопределенной позиции. А некоторые страны постоянно не участвуют в голосованиях по Крыму (например, Азербайджан, Конго-Киншаса, Туркмения, а в последние годы —Узбекистан). Ясно, что в этом случае налицо форма принципиальной позиции. Но почему так повел себя сейчас представитель Токио — это вопрос к японистам.

Саудиты переходят в российский лагерь

Впрочем, за резолюцию по правам человека японский представитель, как обычно проголосовал. Всего ее поддержало на одно государство больше чем год назад (65), но число противников резолюции увеличилось на две страны (25).

В число сторонников документа вошли воздержавшиеся год назад Антигуа, Багамы и Палау — 3 островных государства, где в совокупности проживает чуть больше полумиллиона жителей. Но никак не проголосовали ранее поддерживавшие резолюцию государства Океании — Тувалу и Папуа-Новая Гвинея. Первое совсем крошечное (10 тысяч жителей), а второе — крупнейшее в этой части света по населению после Австралии (9 миллионов жителей).

Что же касается тех, кто вместе с Россией голосует против, то они потеряли Анголу и Мьянму, которые на этот раз воздержались. Это государства не маленькие. Населения в них в совокупности чуть больше, чем в Германии. Однако число противников киевской и западной позиции пополнилось четырьмя государствами Африки и Азии, где проживает больше населения чем в Германии, Италии и Испании вместе взятых. Это Мали, Эфиопия (одна из крупнейших стран континента по населению), Шри-Ланка и Саудовская Аравия. Присоединение саудитов, богатейшей нефтяной монархии, страны-хранителя исламских святынь, к данному лагерю стало настоящей сенсацией.

Причем интересно, что все государства этой четверки, кроме Мали, изменили свою точку зрения почти в последний момент — еще месяцем ранее они воздержались при голосовании за ту же резолюцию в 3-м комитете ООН (по правам человека). Тогда как сторонники резолюции мобилизовали из числа воздержавшихся в комитете лишь Антигуа, Вануату, и Гайану, но потеряли Папуа-Новую Гвинею и Палау, которые в ноябре голосовали за.

Да неподдержка крымских резолюций не означает признания Крыма российским, но она означает что соответствующее государство не хочет муссирования крымской темы и опасается, что традиционные для Запада манипуляции по поводу прав человека затем обернутся против них самих. Подобные соображения актуальны, в частности, для Эфиопии, где идет гражданская война.

Континентальные расклады

Депутат рассказал о «тайном сговоре» США и России по Крыму © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Так, в Азии, резолюцию, по правам человека поддержали лишь Бутан, Израиль и Япония. Тогда как против голосовали 11 стран: Индия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Киргизия, Китай, КНДР Филиппины, Саудовская Аравия, Сирия, Шри Ланка. Да голосовали за этот документ, также Грузия, Кипр, и Турция, которых географически относят к Азии. Но и при таком подсчете противники, к которым тогда надо прибавить и Армению, все равно оказываются в явном большинстве.

Что же касается Африки, то здесь резолюцию поддержали лишь Ботсвана и Либерия, тогда как против проголосовали 7 государств. Бурунди, Зимбабве, Коморские острова, Мали, Судан, Эритрея, Эфиопия.

Что же касается Америки, то здесь сторонников Киева больше, чем противников. Но исключительно за счет северной половины этой части света, где против резолюции голосовали лишь Куба и Никарагуа, а поддержали ее помимо американцев и канадцев, многие страны Центральной Америки и Карибского бассейна (впрочем, островные государства Кариб преимущественно воздерживались а в случае с документом по милитаризации — не голосовали). И все равно количество поддержавших документы государств оказывается чуть меньше половины от общего числа стран Северной Америки.

А вот на южноамериканском континенте в последние годы сохраняется паритет. За резолюцию по правам человека только Гайана (единственное англоязычное государство материка), против — только Венесуэла. Все прочие традиционно воздерживаются, в том числе и страны с правыми ориентированными на США режимами, такие как Бразилия и Колумбия. А вот Боливия, сейчас, после возвращения к власти левых проголосовала против резолюции о милитаризации, и благодаря этому противники документа на континенте получили минимальный перевес.

Что же касается Австралии и Океании то здесь не было государств, которые когда-либо голосовал против крымских резолюций ООН. Но доля воздержавшихся сейчас составляет почти половину, хотя речь идет о регионе, который является прочной сферой влияния англосаксонского мира (либо непосредственно, либо через Австралию), чему способствуют крохотные размеры многих государств.

Всего же из 26 стран Земли с населением до полумиллиона человек, поддержала крымские резолюции, а другая половина воздержалась или не голосовала. Но среди 14 государств с населением свыше 100 миллионов лишь 2 проголосовали за эти документы, тогда как их противников было 4 (в случае резолюции по милитаризации) и 5 (в резолюции по правам человека).

Всего же в странах, голосовавших против последнего документа, проживает около 3,6 миллиарда человек (немногим меньше половины населения стран-членов ООН), тогда как в государствах, голосовавших за — почти втрое меньше (около 1,25 миллиарда). При этом по сравнению с прошлым годом в странах-противниках резолюции живет на 100 миллионов жителей больше, а в странах —сторонниках почти на 9 миллионов меньше

Да, голос каждого государства в Генеральной Ассамблее ООН равен, но крымские резолюции с 2016 принимаются лишь потому, что там иной регламент, чем в Верховной Раде, и для утверждения документа требуется лишь больше голосов «за», чем «против». И крымская платформа настроений мирового сообщества не изменила, напротив, не слишком явные, но неблагоприятные для Киева тенденции усилились.