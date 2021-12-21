В понедельник, 20 декабря, члены партии «Европейская солидарность» сделали ряд резонансных заявлений по поводу дела, по которому проходит лидер партии - пятый президент Украины Петр Порошенко. Депутат от «ЕС» обвинили власти Украины в политическом преследовании. Сам же Порошенко скрылся за пределами страны

Так, бывший первый вице-спикер Верховной Рады, сопредседатель фракции партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила, что Государственное бюро расследований устроило «заказной грязный спектакль по заказу Зеленского».

«Когда рейтинги летят в тартарары, когда в стране энергетический кризис, когда в системе госуправления полный бардак, нужно в 105-й раз сажать Петра Порошенко», — отметила Геращенко.

Она отметила, что её фракция догадывалась, что «самые грязные сценарии начнутся во время долгих парламентских каникул».

«Именно для этого Банковая рейдернула телеканал «Рада», а «слуги» послушно проголосовали за изменения в календарном плане сессии, чтобы разъехаться на отдых на месяц и не дать возможности собрать внеочередную сессию, обговорить угрозы демократии и превращение Украины в авторитарное государство», — отметила Геращенко. Улетел, но еще вернется. Станет ли Порошенко снова президентом Украины © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Она заявила, что подобным способом действовал четвёртый президент Украины Виктор Янукович, «когда своих политических оппонентов задерживал на новогодние праздники или в разгар отпускного сезона».

Геращенко заявила, что лидер «Европейской солидарности» Пётр Порошенко находится в «дипломатическом турне» и после его завершения отправится в небольшой отпуск, а затем — вернётся на Украину.

В тот же день вышло заявление партии «Европейская солидарность». В нем перечислялись «грехи» действующего президента Владимира Зеленского, среди которых и уклонение от службы в армии, и съёмки в Москве, и «корпоративы для сепаратистов» в Горловке, и дело «вагнеровцев».

«Зеленский отчаянно ищет любые шоу-бизнес трюки для спасения остатков своей бывшей популярности, используя преследования оппозиции и ее лидера как способ отвлечь внимание от своих провалов и предлагая людям очередное шоу «подозрений и арестов», — указывалось в заявлении партии.

Там же подчеркивалось: Порошенко обязательно вернется на Украину.

«К сожалению для Зеленского, Порошенко вернется. Но вернется по своему собственному графику, а не по сценарию новогодних видосиков Зеленского», — завершалось заявление партии.

Тем же днем адвокаты Порошенко рассказали о весьма красноречивых деталях дела.

Черное дело

Дело, по которому проходит Порошенко, касается поставок на Украину угля из ДНР и ЛНР. И Порошенко — далеко не первый, на кого обратили внимание сотрудники Госбюро расследований. Первым был бывший министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

Ему объявили о подозрении 12 ноября. И тогда же спикер Государственного бюро расследований Ольга Чиканова заявила, что дело касается не только экс-главы Минэнерго.

«Следователи ГБР совершают досудебное расследование в уголовном производстве касательно преступной схемы содействия террористическим организациям ЛНР и ДНР группой граждан Украины, в которую входил бывший министр энергетики и угольной промышленности и действующий народный депутат Украины», — заявила она.

Действующего народного депутата не назвали. Однако в этом не было нужны. За месяц до этого — 13 октября партия «Европейская солидарность» выпустила заявление, в котором цитировался Порошенко.

«Прокуратура пытается сфабриковать дело», — заявлял Порошенко, говоря о деле, по которому позже и прошел Демчишин. Зеленский заказал уголовное дело против Порошенко - Турчинов © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Так Порошенко отреагировал на реплику генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, которая накануне заявила, что поставок угля из ДНР и ЛНР «неожиданно выяснилось, что к вопросам поставок угля и организации процесса в целом были причастны и сотрудники из числа руководства администрации президента Украины по состоянию на тот период».

Собственно, поставки угля и ставили в вину Демчишину. Его подозревают обвиняют в сговоре c неустановленными должностными лицами из государственных органов и предприятий и представителями России. Всё это Демчишин делал ради того, чтобы приобрести уголь у ДНР и ЛНР, что, по мнению следствия, поставило Украину в зависимость от России и ЛНР и ДНР, а также подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах.

В целом дело открыто по трем статьям: о финансировании терроризма (ч. 1,3 ст. 285-5 Уголовного кодекса Украины), о государственной измене (ч. 1 ст. 111), а также о создании террористической организации (ч. 1 ст. 258-3).

И по этому же делу пытались вручить повестку и Порошенко.

Однако поведение органов надзора удивило защитников пятого президента Украины.

Неожиданно слилась

Во время брифинга в понедельник, 20 декабря, адвокаты Порошенко Игорь Головань и Илья Новиков отметили: само дело шито белыми нитками и не выдерживает никакой критики.

«Мы думали, решатся ли они с таким текстом выходить в официальную плоскость и подписывать. Это даже уже не «юридический треш», как определил в своё время бывший генеральный прокурор Рябошапка. Возможны и иные уровни — например, «юридическое дерьмо» или что-то подобное», — указал Головань.

Одним из свидетельств неподготовленности дела, по словам Голованя, является то, что подозрение Порошенко подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова.

«Мы видим, что этот документ подписан не генеральным прокурором, и даже не первым заместителем — то есть тем, как я понимаю, кого не жаль», — подчеркнул Головань. Тимошенко дала совет подозреваемому в госизмене Порошенко © Юлия Тимошенко/Инстаграм

Он назвал всех, кто имеет отношение к подозрению Порошенко, «соучастниками привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности» и пообещал, что их самих привлекут к ответственности.

Головань также подчеркнул, что Порошенко пытались вручить повестку 17 декабря и, «если у них на то время были доказательства, подозрение должно было появиться в пятницу», а не спустя два дня — в понедельик, 20 декабря.

«Что у них изменилось с пятницы до понедельника, кроме того, что уехала по своим делам и спасла себя генпрокурор?» — отметил Головань.

Коллега Голованя — россиянин Новиков — также обратил внимание на то, что Венедиктова резко ушла в сторону от этого дела. По его словам, глава Офиса генпрокурора «экстренно ушла во внеплановый отпуск» утром 20 декабря.

Новиков уверен: сейчас на Украине пытаются захватить власть.

«Я для себя эту историю называю оливье-гейт. Это — скандал. Это настоящий государственный переворот. Когда говорили о государственном перевороте 1 декабря, то был фейк, но государственный переворот 20 декабря — это реальность», — указал он.

Поведение Венедиктовой действительно странное. Ведь еще 2 декабря, говоря о том, что Офисе генпрокурора находится около 200 уголовных производств против компаний и предприятий связанных с олигархом Ринатом Ахметовым, Венедиктова обещала: резонансными делами займется лично.

«С целью персонифицировать ответственность, я войду в группу прокуроров в основных и наиболее резонансных делах», — указывала она.

Дело Порошенко — не менее резонансное. И, как и ряд дел по структурам Ахметова, тоже связано с энергетикой. Но здесь Венедиктова предпочла резко уйти в отпуск.

Молчит и основной геополитический союзник — США. Пока американские официальные лица никак не комментируют дело, которое может погрузить Украину в хаос. Тем более, у Порошенко уже заявили, что готовы к повышению ставок в противостоянии с действующей властью.