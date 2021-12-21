В первой десятке мирового рейтинга проектов возобновляемых источников энергии представлены разнообразные направления: от традиционных гидроэлектростанций на реках - до мусоросжигательных предприятий.

ТОП-10 самых инвестиционно-емких проектов ВИЭ в мире

Зелёная энергетика: в ЕС создадут «водородные долины», а «Газпром» планирует производить водород в Германии рейтинг десяти крупнейших по объемам капиталовложений в мире проектов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые должны быть введены в строй в ближайшее время, то там окажутся самые разнообразные направления: от традиционных гидроэлектростанций на реках — до мусоросжигательных предприятий. Разнообразен и перечень стран, в которые предлагается вложиться инвесторам: от стабильных Канады, Великобритании, Гонконга и Китая, — до Ганы и Конго. То есть страновой риск есть, и о нем авторы рейтинга предупреждают отдельно, но главное — прибыльность вложений в эту отрасль на данный момент заставляет не придавать ему особого значения.

На первом место по многим показателям находится китайская гидроэлектростанция Wudongde стоимостью 15,4 миллиарда долларов, которую планируют запустить до конца 2021 года. К её отличительным чертам нужно добавить то, что она является одной из самых высоких (240 метров) и самой «умной» мега-ГЭС. В системе управления предусмотрен контроль в режиме реального времени: охлаждающие трубы определяют температуру и автоматически регулируют поток воды.

Еще одним китайским энергообъектом, который должен быть готов в конце этого года, станет береговая ветро-электростанция Ulanqab стоимостью 6,2 миллиарда долларов. Крупнейшая в мире береговая ВЭС площадью 3800 кв. км и общей мощностью 6 ГВт, предназначена для поставки 18,9 миллиарда кВт-ч в год на рынок агломерации Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй, и, в частности, поможет обеспечить энергией зимние Олимпийские игры 2022 года. Строительство началось в 2018 году Китайской государственной энергетической инвестиционной корпорацией (SPIC), которая заключила контракты на выполнение работ исключительно с отечественными фирмами. Проект не субсидируется правительством, но будет пользоваться рядом преимуществ, включая гарантированную закупку государством электроэнергии в течение 20 лет, льготы по уплате местных налогов и подключение к электросети.

Великобритания известна своим лидерством в области создания прибрежных офшорных электростанций, использующих энергию ветра. Одной из них станет Triton Knoll стоимостью 6 миллиардов долларов. Проект, охватывающий 12-мильную зону британских прибрежных вод вблизи Линкольншира, должен был быть запущен ещё в 2003 году. Однако после ряда задержек полное финансирование он получил лишь в 2018 году, строительство началось только в минувшем году. Полностью запустить станцию планируется в 2022 году. А вот более дорогому британскому проекту — морской ветро-электростанции Hornsea-2 стоимостью 7,8 миллиарда долларов — повезло больше. Её строит датская компания Ørsted с 2015 года. 165 турбин должны выдавать общую установленную мощность 1386 МВт также с конца следующего года.

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Обиняком стоит проект сооружения приливно-волновой электростанции мощностью 100 МВт в Гане, на побережье Гвинейского залива. Компания TC Energy, которая уже осуществила пилотную фазу мощностью в 1 МВт, готова вложить в проект до 7,5 миллиардов долларов.

Замыкают десятку лидеров проекты ВИЭ из Индии, Дубая и Гонконга. Первые два из них являются, естественно, солнечными. Индийский — стоимостью 6 миллиарда долларов предполагает установку трех парков солнечных панелей общей мощностью 7,5 ГВт. Расположена новая солнечная станция будет в штате Джамму и Кашмир близ Гималаев. Отсутствие атмосферных выбросов и большое количество солнечных дней в году закрепили за этим районом славу идеального места для солнечной генерации.

Такими же преимуществами обладает и другой район Азии — Объединённые Арабские Эмираты, где строится целый Солнечный парк Mohammed bin Rashid al Maktoum стоимостью 13,6 миллиарда долларов. Хотя полностью он будет возведен лишь к 2030 году, уже на ближайший год запланирована сдача четвертой его фазы стоимостью 4,295 миллиарда долларов. Причём эта секция парка станет первой, где будет использоваться концентрированная солнечная энергия: уже установлена самая высокая в мире башня высотой 260 метров, которая будет получать сфокусированный солнечный свет от зеркал гелиостата для питания паровых турбин мощностью 100 МВт. Кроме того, три электростанции с параболическим желобом будут обеспечивать мощность 200 МВт каждая.

В Гонконге также вполне достаточно ясных дней для солнечной генерации, но отсутствуют площади для установки фотоэлементов. Зато этот город производит огромное количество отходов и требует много электроэнергии. Департамент охраны окружающей среды Гонконга нашел решение обеих проблем. На острове Шек Кву Чау, вдали от мегаполиса, строится мусоросжигательный завод стоимостью 4 миллиарда долларов. За эти деньги он будет ежедневно уничтожать до 3 тысяч тонн отходов, обеспечивая электроэнергией 100 тысяч домашних хозяйств в Гонконге. Кроме собственно мусоросжигательного оборудования, на территории завода будут возведены станции механической очистки и опреснения сточных вод.

Датская компания хочет арендовать остров на Курилах для производства водорода

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По его словам, у инвесторов из Дании есть готовый проект со своими технологиями, и они могут вложить в него от 2 до 2,5 миллиарда долларов. «Они хотят производить 1,5 ГВт, 120 тысяч тонн водорода. Они просят в аренду остров Шумшу, поскольку там лучше ветер [для строительства генерации]», — уточнил губернатор.

Произведенный водород датчане планируют продавать в Японию, которая заявляла о большом интересе к этому энергоносителю. «Это исконно российские [Северные Курильские] острова, поэтому нет никаких препятствий к выстраиванию долгосрочных торговых отношений в сфере производства водорода и водородной энергетики», — заверил Лимаренко.

Сейчас Copenhagen Offshore Partners просит предоставить землю под изыскания. «Это не значит, что проект точно состоится, но идут серьёзные переговоры, и я докладываю об этом руководству страны», — отметил Лимаренко. Недавно он встречался с министром финансов Антоном Силуановым и докладывал про инвестпроекты, в том числе про водородные, как про наиболее перспективное направление.

Позже пресс-секретарь губернатора Светлана Литвинова уточнила слова главы региона. «Ни в коем случае речь не идёт о том, чтобы арендовать под это целый остров. Рассматривается вопрос об использовании лишь части земли под реализацию проекта. На Шумшу также планируется создание музея», — подчеркнула Литвинова. Пресс-секретарь главы Сахалина добавила, что стороны сейчас обсуждают водородный проект. «Чтобы перейти к каким-то конкретным действиям, необходимо пройти целый ряд процедур о возможностях использования земельного участка, получить данные по ветровым характеристикам, наличию необходимого объема воды», — объяснила она.

Copenhagen Offshore Partners (COP) — ведущий европейский поставщик услуг по разработке проектов, строительству морских ветроэнергетических проектов и управления ними. Головной офис компании находится в Дании, а представительства — в Германии, Великобритании, США, Канаде, Тайване, Японии, Корее и Австралии. У COP есть опыт успешной реализации боле 15 проектов на самых сложных этапах и выполнения плана. В частности, с 2019 года компания задействована в создании первой крупной морской ВЭС в Австралии (штат Виктория) мощностью 2 ГВт.

Напомню, в сентябре президент России Владимир Путин заявил, что на Курильских островах будет создан льготный налоговый и таможенный режим, чтобы стимулировать развитие региона. «Именно такой, по сути беспрецедентный, набор льгот и стимулов мы создадим на Курильских островах, например, где полностью освободим бизнес от уплаты ключевых налогов на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога, причем на десять лет», — добавил президент. По его словам, этими преимуществами смогут воспользоваться, в том числе, иностранные инвесторы.