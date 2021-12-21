Популярная американская соцсеть Instagram заблокировала официальную страницу администрации крымской столицы. Власти Симферополя поспешили огласить причины случившегося - «нарушение норм сообщества»

Instagram испытывает Крым на прочность © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Восстановить доступ к своему аккаунту в Instagram администрация Симферополя пыталась неделю, но в итоге чиновники создали новую страницу. Раньше, как отмечают в пресс-службе города, таких проблем не было — страничка спокойно существовала два года, и на ней ежедневно появлялась связанная с жизнью столицы полуострова информация.

Как только о случившемся узнали СМИ, и новости об инциденте разлетелись по всему интернету, социальная сеть приняла решение снять блокировку с аккаунта администрации. Теперь у чиновников будет две страницы в Instagram, одна из которых останется резервной.

Интересно, что в начале ноября Instagram заблокировал профиль правительства Севастополя с 10 тысячами подписчиков, а летом соцсеть Facebook отменила предоставление значка верификации аккаунту губернатора города Михаила Развожаева. Причем сделано это было из-за жалоб украинской стороны. А накануне семилетней годовщины Крымской весны лишился своей странички в Instagram и главный телеканал полуострова «Крым 24», правда, спустя неделю блокировку сняли.

Зато годом ранее, в мае 2020-го, видеосервис YouTube без объяснения причин удалил канал «Крым 24».

«Это было сделано после трёх лет успешного сотрудничества без предупреждения и объяснения причин. Около 30 тысяч подписчиков и миллионы просмотров, а также ваши лайки и комментарии. Всё это пропало по прихоти сотрудников американского видеохостинга. Редакция «Крым 24» в настоящее время пытается получить внятный ответ от службы поддержки компании», — сообщало тогда руководство канала.

В итоге все видеосюжеты и выпуски программ были восстановлены на сайте канала, а телерадиокомпания готовит иск в суд на YouTube. Это решение поддержал и глава республики Сергей Аксёнов.

«Расцениваю это как демонстративный и враждебный шаг, как проявление неуважения к многотысячной аудитории канала и наглой цензуры. К сожалению, многие зарубежные интернет-платформы, на словах декларирующие свою независимость, на деле превратились в политические инструменты в руках конкретных стран, в орудия тоталитарного подавления свободы мнений», — отмечал губернатор.

«Выборы в Фейсбуке». Как оцифруют украинскую демократию © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Действия YouTube отозвались и в Министерстве иностранных дел РФ. Внешнеполитическое ведомство расценило случившееся как дискриминацию русскоязычных медиаресурсов.

«Расцениваем действия видеохостинга как очередной акт дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны подконтрольных США интернет-платформ, которые систематически прибегают к произвольной цензуре контента на русском языке. Такая политика американских властей является грубым нарушением международных обязательств США по обеспечению свободного и беспрепятственного доступа к информации, свободы СМИ и выражения мнений», — отмечалось в сообщении МИДа.

По мнению политического эксперта Николая Филиппова, такие действия администраций западных соцсетей направлены в первую очередь против собственных граждан, которые проявляют интерес к тому, что сегодня в действительности происходит на территории Крыма. А вот путь блокировок, по мнению политолога, тупиковый.

«В данном случае они идут по пути карикатурного СССР, который сами же и критиковали за «железный занавес». Сейчас они пытаются это повторить, но это путь в никуда. Человек, которому что-то интересно, и который что-то хочет узнать о Крыме, найдёт десяток новостных сайтов, где упоминается этот регион. А самое главное, сможет зайти на официальный сайт администрации Симферополя, на официальный сайт правительства Севастополя или Республики Крым и почитать там информацию о том, что обсуждается, и какие есть проблемы», — говорит Филиппов.

Игорь Ашманов: Интернет волей-неволей разбивается на национальные квартиры © РИА Новости, Владимир Трефилов

В целом же проблем вокруг всей цифровой сфере полно, причем из-за почти абсолютного господства в ней Запада — исторически сложилось, что организации по управлению Интернетом находятся в США. Однако оставить Россию без всемирной паутины Америка всё равно не сможет.

«Сегодня, в случае если за океаном рванут рубильник и нам заблокируют технические средства, это приведет лишь к тому, что российский сегмент интернета будет функционировать автономно. Мы к ним сможем ходить с помощью VPN, а вот они к нам нет. Кто от этого выиграет — большой вопрос», — продолжает политолог.

Подобные коллизии могут продолжаться достаточно долго, тем не менее основные сервисы в Крыму работают не смотря ни на что. Хотя крымчане и остаются изолированными в плане доступа к выбору операторов мобильной связи и банковского обслуживания. Крупным российским компаниям из-за санкций по-прежнему выгодней отказаться от двух миллионов клиентов из Крыма, чем понести миллиардные убытки из-за разрыва отношений с западными инвесторами. Но если ситуация изменится, и Крым станет «выгодным регионом, крупные финансовые акулы сами поплывут в сторону полуострова.