В Генеральной прокуратуре Белоруссии заявили, что ведомство собрало пять томов доказательств преступлений Польши против мигрантов. Теперь они будут направлены для правовой оценки в европейские институты

Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко" Дмитрий Брылев.

По словам чиновника, представительство фигурантов этого дела самое высокое: среди подозреваемых президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий, а также ряд польских генералов и офицеров.

Сбор показаний и свидетельств

Официальный Минск с начала миграционного кризиса указывал на жестокость польских пограничников по отношению к мигрантам из стран Ближнего Востока и Африки, пытающихся проникнуть из Белоруссии в Польшу и Литву.

Одно из первых обвинений прозвучало в августе текущего года. Тогда в Государственном погранкомитете Белоруссии заявили о том, что польские силовики применяют насилие к изможденным нелегалам и выдавливают их с территории республики.

«Непосредственно на белорусско-польской границе гродненские пограничники 18 августа обнаружили четверых граждан неславянской внешности. Мужчин насильно вытесняли на территорию нашей страны […] Для оказания неотложной медицинской помощи пограничники вызвали медиков. Мужчина был доставлен в больницу скорой медицинской помощи города Гродно», — говорилось в сообщении ведомства.

Нанести удар по России. Когда Запад захочет взять реванш в Белоруссии © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк Александра Лукашенко. Так, в ноябре он заявил, что в Польше «поступают как фашисты» по отношению к мигрантам.

Примерно в это же время генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед впервые заявил о том, что Минск фиксирует и собирает все факты жестокого обращения с нелегалами.

«Циничные преступные действия, которые в настоящее время документируются правоохранительными органами Беларуси, совершены по прямому указанию либо с согласия политического руководства Польши — ее президента Анджея Дуды, премьер-министра Матеуша Моравецкого, министра национальной обороны Мариуша Блащака и других высших должностных лиц», — указал Швед.

Самым громким событием в затянувшемся на несколько месяцев противостоянии польских силовиков с мигрантами стало применением первыми слезоточивого газа и водометов, когда последние пытались взять границу штурмом. Это произошло также в ноябре, и в Минске тут же указали, что применение водометов в условиях заморозок противоречит не только законам, но и моральным принципам.

Ценным подарком для Белоруссии в противостоянии с Варшавой стал перебежчик из польской армии Эмиль Чечко. Солдат перешел на белорусскую сторону границы и дал развернутое интервью СМИ о жестоком обращении его коллег с нелегалами, что в рамках возбужденного в республике уголовного дела можно считать «показаниями». Он заявил, в частности, что польские силовики убивали мигрантов и волонтеров, которые им помогают.

Пока сложно сказать, правдивы ли слова перебежчика, однако этот случай будет активно использован Минском как для информационного давления на Варшаву, так и в качестве «свидетельства» в уголовном деле.

Чем всё закончится?

Некоторые обвинения в адрес Польши, безусловно, выдвинуты не на пустом месте, а имеют под собой определенные основания. Польская сторона не отрицает применение водометов в холодном ноябре, не пропускает мигрантов и оттесняет их из своей приграничной зоны, несмотря на европейские нормы обращения с просящими убежище иностранцами.

Правда, поясняет эти действия не «жаждой крови», а защитой рубежей собственной республики и Евросоюза от нелегалов.

Параллельно с Белоруссией польское руководство обвиняют и западные правозащитники. Так, делегация организации Amnesty International еще в августе посетила польско-белорусскую границу, где группа афганцев находилась под стражей в течение 15 дней. Правозащитники по итогам своего визита сообщили о применении силы и угрозах насилия со стороны польских пограничников при оттеснении группы мигрантов обратно в Белоруссию. После этого организация призвала Варшаву принять их и предоставить статус беженцев.

Тем не менее, на уровне не общественности, а элит Запада Польша получила безоговорочное одобрение своих действий. Кажется, что в ЕС на время забыли о собственным принципах и ценностях.

«По сухопутному маршруту через Россию». Кого еще коснется миграционный кризис в Европе © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Так, министр внутренних дел Германии, находящейся в фарватере продвижения «европейских ценностей» Хорст Зеехофер заявил, что Берлин «готов оказать гуманитарную помощь мигрантам на белорусско-польской границе, но не намерен их принять, поскольку эти люди являются инструментом гибридной стратегии Минска против ЕС». По словам Зеехофера, прием беженцев «будет означать, что расчет организаторов схемы продвижения мигрантов сработал».

Поставив на чаши весов собственные ценности и принципиальность в отношениях с Белоруссией, Европа сделала выбор в пользу последней. Тем самым дав Польше молчаливое «добро» на отражение наплыва потенциальных беженцев из Белоруссии не самым гуманным образом.

Политическое восприятие миграционного кризиса наверняка станет решающим и в вопросе привлечения Польши к ответственности в западных правовых институтах. Там это дело с большой долей вряд ли вообще примут к рассмотрению, потому что в ЕС официально не признают белорусское руководство легитимным и законным.

Если же примут, то скорее всего попытаются замять его и не доводить до полноценного рассмотрения и тем более вынесения решений. Потому что решение в пользу Минска будет означать дипломатическую победу над Западом.