Украина не выполнила контракт на поставку в Перу самолёта Ан-178. Местные перуанские СМИ ещё в прошлом году привлекали внимание к подозрительным моментам в подписанном за год до этого договоре и сомневались в том, что самолёт будет поставлен в срок

В начале декабря перуанская газета «Комерсио» сообщила об отчёте, выпущенном Счётной палатой (La Contraloría General) Республики Перу по поводу процесса поставки украинской компанией «Спецтехноэкспорт» транспортного самолета Ан-178 для нужд Национальной полиции страны.

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Кроме этого, отмечается невыполнение украинской стороной других статей контракта, в частности, не был проведён процесс обучения перуанских полицейских на базе производителя, и перуанская сторона не получила техническую документацию на самолёт.

11 октября перуанская комиссия побывала на Украине и пришла к заключению, что самолёт готов лишь на 30%, указывается в отчёте.

Кроме того, Счётная палата пришла к выводу, что контракт был подписан с нарушениями. В частности, в нём предусмотрены штрафные санкции за невыполнение, но отсутствуют банковские гарантии исполнения контракта.

Что касается санкций, то за каждый из первых двух месяцев невыполнения контракта они должны составить по 5 тысяч долларов в месяц, с третьего по пятый — по 35 тысяч долларов, а с шестого по двенадцатый — по 70 тысяч долларов. По истечении года заказчик вправе расторгнуть контракт, указывается в отчёте.

Контракт по приобретению украинского самолёта был подписан в 2019 году.

«Экспортный полигон». Перу планирует закупить украинские самолеты Ан-178 © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В июле этого года газета «Република» сообщила о поставке в страну двух вертолётов Ми-171Ш из Белоруссии. Машины были предназначены для использования Национальной полицией страны, главным образом, в операциях против наркомафии и нелегальной добычи полезных ископаемых. В той же статье отмечалось, что заказанный у Украины Ан-178 всё ещё не поставлен.

В прошлом же году покупка этого самолёта вызвала оживлённую дискуссию в перуанских СМИ.

Замещение российских комплектующих: «Антонов» заказал детали у американской компании © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк статью «МВД купил самолёт-призрак за 65 миллионов долларов у украинской компании».

Там отмечалось, что Ан-178 не производится серийно, и существует только один опытный образец машины.

В статье приводится высказывание испанского военного эксперта Карлоса Тайбо, заявившего, что во всём мире, включая Украину, на этот самолёт имеется только один заказчик — Национальная полиция Перу.

В тот же день газета опубликовала другую статью, в которой группа бывших директоров полицейской авиации страны заверяла, что самолёт существует и был опробован перуанскими полицейскими пилотами во время поездки на Украину. Они также утверждали, что по сумме цены и возможностей Ан-178 превосходит самолёты конкурирующих компаний — европейский C-295 и американо-итальянский C-27J.

7 июня того же года газета «Комерсио» сообщила, что министр внутренних дел страны Гастон Родригес был вызван на онлайн-заседание парламентской комиссии для дачи разъяснений в связи с покупкой украинского самолёта.

9 ноября 2020 года на сайте Федерации журналистов Перу была опубликована статья Рикардо Седано «У России есть альтернативы самолёту-призраку, который Украина пытается продать Перу».

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Отмечено отсутствие у самолёта необходимой международной сертификации, присутствие при подписании контракта генерала Альфредо Вильдосо Рохаса, на момент выхода статьи находившегося под арестом по обвинению в коррупции, проблемы Украины по замене комплектующих российского производства на отечественные или западные, и сомнительная форма оплаты.

В частности, предусмотренные договором штрафные санкции названы журналистом «чудовищно низкими».

«Если бы задержка [исполнения контракта] достигла 12 месяцев, то штраф составил бы 70 тысяч долларов. Это слишком благоприятные условия для украинской стороны, поскольку в международной практике при подобных договорённостях штраф за каждый день задержки составляет 0,10% от стоимости контракта», — заявил перуанский журналист.

Он также указал, что и Перу, и Украина являются чрезвычайно коррумпированными странами.

«Необходимо отметить, что и в Перу, и на Украине есть политические элиты, для которых характерна высокая коррумпированность и бесстыдство, которые не вдохновляют ни на что, кроме подозрений в коррупции, в которую [эти элиты] так или иначе вовлечены», — написал Седано.

Политолог сравнил борьбу с коррупцией на Украине с театральным шоу © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк опубликован на сайте издания «ИноСМИ».

Необходимо отметить, что в отношении Перу у местного журналиста имеются многочисленные причины для подобного утверждения.

Президент этой страны Мартин Вискарра, во время правления которого был подписан контракт на приобретение злополучного Ан-178, был отстранён парламентом страны от власти в 2020 году по обвинению в коррупции.

В течение последних 30 лет в отношении ещё пяти президентов страны были официально выдвинуты похожие обвинения. В результате ушёл в отставку и был приговорён к домашнему аресту Педро-Пабло Кучински. Бежал в США Алехандро Толедо.

При задержании покончил с собой Алан Гарсия. Ольянта Умала до сих пор на свободе, но находится под следствием.

Альберто Фухимори отбывает длительный срок по обвинению в преступлениях против человечности, однако и приговоры по коррупционным статьям у него тоже есть.