В эти предновогодние дни в России состоится премьера 7-го сезона «Сватов». Ставшие всенародными любимцами семья Будько и другие персонажи саги будут веселить зрителей русскоязычной ойкумены, и вряд ли кто из смеющихся внезапно начнёт проклинать одного из продюсеров удачного кинопроекта Владимира Зеленского - ныне президента враждебного государства

Характерной чертой русского человека является отходчивость — настоящий русский недолго таит в душе злобу, ненависть, мстительность. Возможно, это связано с инстинктивным пониманием, что эти качества не только разрушают душу, но элементарно мешают выживать в природных условиях, требующих от людей максимальной сплочённости. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

В фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» есть трогательная сцена: в Прощеное воскресенье просят прощение друг у друга буйствовавший накануне генерал и преследуемый им ярмарочный шут. В этой картинке режиссёром ярко передана особенность русского образа мысли — от разгула в праздник до единения в будни.

Кстати, на Украине фильмы самого Никиты Михалкова — в отличие от фильмов Владимира Зеленского в России — запрещены. Как запрещены сотни иных режиссёров, актёров, фильмов и книг. Государственное агентство по вопросам кино не выдает прокатное удостоверение даже фильму «Ржевский против Наполеона», в котором роль французского императора сыграл сам Владимир Зеленский. Оказывается, в эпизоде там промелькнул «угрожающий нацбезопасности Украины» российский юморист Юрий Гальцев. Собственно, запрещали на Украине и сам сериал «Сваты», и отдельно исполнителя актера Фёдора Добронравова… «Сваты» снова говорят по-русски, партия Порошенко возмущена © mysvaty/Инстаграм

В стране победившей «демократии» (а именно «демократами» видит себя значительная часть постмайданного социума) государственная цензура стала обыденностью, внесудебное закрытие СМИ обычной практикой, преследование по политическому, национальному, религиозному, языковому признаку — ежедневными буднями. И все это покрывается маскировочной сеткой орнаментов из вареников, воздушных шариков, сала, людей; отсветом кинороликов в социальных сетях, где бравые украинцы то штурмуют Кремль, то обучают «москалей» европейскому образу жизни.

Я не шучу. Как раз в эти дни в соцсети запущен видеоролик о парочке похмельных русских, которых во Львове местный шляхетный житель наставляет, мол, Рождество надо праздновать вместе с Европой, а не по православному обряду. Сюжет прост: бомжеватые типы здороваются с благообразным львовянином. Между ними завязывается короткий диалог:

— Уважаемый, с Новым годом и с Рождеством!.

— И вам хорошего года, но Рождество мы уже отпраздновали.

— Как уже? Что-то это не по-нашему, не по-русски… Валим домой, — ретируются русские (или русскоязычные граждане Украины). В конце агитки лозунг «Празднуем Рождество вместе с миром 25 декабря; Рождество с миром — вакцина против "русского мира"». Актер сериала «Сваты» сделал странное признание © Даниил Белых/Инстаграм

Разумеется, разжигающий межнациональную и религиозную рознь ролик не вызвал ни малейшей реакции правоохранительных органов, хотя отлично известен его автор — снявшийся в роли львовского «светоча цивилизации» лидер Галицкой Партии Богдан Панкевич.

По степени высокомерности, пожалуй, его можно сравнить с нацдеятелем с нечуждой для российского зрителя фамилией «Делиев» — старший родственник Георгия Делиева, когда-то лидера популярной в РФ одесской комик-труппы «Маски». «Уже 15 лет живу возле детей, рядом с Одессой, а тут на 99,99% всё обрусевшее [ в оригинале грубее — «зросійщено» — К.К.]. На Троицу стоим с женой в церкви в вышиванках… Сзади кто-то шепчет: "Что это за бандеровцы?". Как Господь волей моей жены удержал от рукоприкладства в святой церкви — до сих пор не знаю!», — жалуется Делиев-старший. Но если вокруг тебя на 99,99% ненавистные русские — так это ты к ним со своим уставом заявился, а не они к тебе.

Актер Владимир Талашко (который прославился ролью лейтенанта Скворцова в фильме «В бой идут одни старики») по заказу пропагандистской организации «Информационное сопротивление» снялся в ролике «Помним. Гордимся. Победим!», где майданщики попытались соединить память о героях Великой Отечественной с «героями АТО». Талашко публично высказывал симпатии к Степану Бандере, утверждал, что «на Донбассе воюют худшие русские с лучшими украинцами» и, дойдя до крайней степени морального разложения, был уволен за домогательств к студенткам из Киевского Национального университете театра, кино и телевидения института им. Карпенко-Карого (украинского аналога ВГИК), где ранее преподавал.

Блуждают в трущобах украинского национального самосознания переехавшие на Незалежную некогда популярные в России актёры Алексей Горбунов и Анатолий Пашинин, причем последний даже отличился участием в боевых действиях против жителей Донбасса. Про целовавшую руки правосекам Аду Роговцеву даже и вспоминать неловко…

И, тем не менее, на фоне столь впечатляющего духовного подъёма украинцы остаются чудовищно равнодушны к достижениям деятелей отечественной культуры. «В топах видео, которое наши граждане чаще всего искали на Youtube в течение года, нет ни одного украиноязычного. Единственный сериал украинского производителя — "Папик" от "Квартала 95" — создан на русском, — возмущается широко известный в «патриотических кругах» украинский писатель с характерной фамилией Кокотюха, — Украинский музыкальный продукт в топ-10 есть. Однако ни одного украиноязычного трека. К тому же большинство исполнителей давно выступают в России, за что им достается в комментариях и от патриотически настроенных медиа. Так выглядит хроника "перемоги" и "зради" в украинском сегменте популярного видеосервиса».

И далее Андрей Кокотюха делает вывод, что сродни приговору: «Сейчас украиноязычный и проукраинский контент проиграл войну за предпочтения и количество просмотров, а значит, за интерес широких масс».

Человеческую природу можно долго мучать, но нельзя переубедить с помощью тупого национализма вкупе с национал-провальными экономическими и культурными провалами — люди хотят жить, любить, дружить. И потому (вне политической воли создателей «Сватов» или аргументов их непримиримых противников) единый народ продолжает смотреть многосерийный гимн дружбе и любви, где русский актёр Добронравов играет персонажа с украинской фамилией Будько, в котором показана жизнь не национал-фанфаронов, а простых добрых людей. И никому в голову в России даже не приходит его запрещать — потому что это и есть наши люди.