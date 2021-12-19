В произведениях Булгакова Екатеринослав и Днепропетровск не упоминаются (во всяком случае, нам таких упоминаний найти не удалось). Но, даже не оставив никаких воспоминаний, Булгаков бывал тут неоднократно. Ещё ближе он был связан с городом через первую жену — Татьяну Николаевну Лаппа

Податного инспектора Казённой палаты Николая Николаевича Лаппа перевели в Екатеринослав из Рязани в 1894 году. Татьяне Николаевне в это время было два года. Младшая сестра Татьяны София родилась уже там, 15 сентября 1895 года.

Николай Николаевич продвинулся там до должности заведующего делопроизводством Екатеринославского губернского по промысловому налогу присутствия.

Татьяна Николаевна вспоминала потом: «мы там в маленьком домике жили. Как 20-е число, мы отца встречали, жалованье тогда давали, и он покупал всем подарки. Потом шли гулять на бульвар или в Потемкинский сад. Катались там на качелях. Мать очень красивая была. (…) А отец очень театром увлекался, даже играл в городском театре, Островского вещи, любовников. Ему даже предлагали там (…) артистом стать, а мать сказала: "Если пойдешь в театр, я уйду от тебя…"».

«Потёмкинский сад» — английский парк, разбитый в начале 1790-х годов вокруг строящегося дворца Григория Потёмкина. Основной его стал фруктовый сад около зимовника запорожского есаула Лазаря Глобы. Потёмкин выкупил участок Глобы где-то в конце 80-х годов, поскольку дворец в стиле классицизма (сейчас — Дворец студентов) был построен Иваном Старовым в 1789 или 1890 году. Казак переехал в нижний зимовник (на месте нынешнего парка им. Глобы), где и умер в 1793 году. С 1925 года это парк им. Шевченко.

Николай Николаевич играл в любительских спектаклях на сцене Аудитории научного общества (сейчас — Половицкая, 5, слева от Оперного театра). Там, кстати, пел Леонид Собинов и играл Мамонт Дальский (отец первого мужа Е. С. Булгаковой). Лаппа пользовался в самодеятельном театре авторитетом, участвовал в формировании репертуара.

Вероятно, Татьяна Николаевна рассказывала об отцовском театральном опыте Булгакову, да, возможно, и он сам говорил о своём театральном прошлом с зятем. Отразилось ли это как-то на дальнейшей деятельности Булгакова — мы не знаем, но скорее всего, нет: Михаил Афанасьевич и сам был заядлым театралом.

В 1899 году Николая Николаевича перевели в Омск, а в 1904 году — в Саратов. Михаил Афанасьевич познакомился уже с саратовской гимназисткой.

Второй эпизод относится к 1919 году. Очевидно, что именно через Екатеринослав ехал на Кавказ сам Булгаков — другого пути просто не было. Позже вслед за ним там же ехала Татьяна Николаевна: «мы ехали через Екатеринослав. Общий вагон и жрать нечего. Территорию после Екатеринослава занимал Махно, и вот мы все гадали: проскочим или не проскочим? Ничего, проскочили…».

Надо думать, что-то такое гадал и Михаил Афанасьевич, которого вполне могли принять за офицера. Офицеров же махновцы не щадили. Не исключено, что некоторые сцены первого действия пьесы «Бег» Булгаков мог наблюдать именно на территории Екатеринославской губернии. Но скорее всего, он пользовался чьими-то мемуарами.

Ну и последние посещения уже Днепропетровска должны были относиться к 1925, 1926, 1927 и 1930-м годам, когда Булгаков ездил в Крым. До самого 2014 года поезда «Москва — Симферополь» шли в Крым через Днепропетровск. Впрочем, стоянка там была непродолжительной (в 1980-1990-х годах — 20 минут), так что времени для того, чтобы хотя бы осмотреть привокзальную площадь, у Булгакова не было.