Большой куш: азовские и черноморские пираты заставили мирное население затаить дыхание

Осенью 1978 года в Советском Союзе вступил в силу документ большущего, можно даже сказать, непреходящего значения. После длительных сомнений, споров на различных уровнях, многочисленных согласований по Спорткомитету СССР разошлось распоряжение «О развитии борьбы карате в СССР»

Экзотическое восточное боевое искусство, понятно, к тому моменту уже изрядно просочилось на просторы страны, никакой занавес не мог помешать обаянию голого кулака, способного раздробить кирпич. Карате бодро осваивали в спецподразделениях КГБ, МВД, ВДВ. Но самое главное, на свой страх и риск дерзкие самоучки отрабатывали приемы рукопашного боя подпольно — в подвалах и гаражах, используя невесть как попавшие из-за кордона в СССР учебные пособия.

Легализация карате — это был, конечно, существенный прорыв, революционный даже. Ажиотаж вокруг первых турниров с участием самодеятельных бойцов был таким, что сегодня в это даже сложно поверить. Желающих записаться в немногочисленные секции, на которые все равно официальные органы посматривали с подозрением, было превеликое множество. Маленькая эротика времен большой безнадеги © kino-teatr.ru

Но действительно сшибающий с ног интерес к карате сотряс Советский Союз летом 1980 года. Исключительно благодаря упомянутому выше указу, стало возможным появление на свет культового, самого кассового в истории советского кинематографа боевика «Пираты ХХ века».

Сюжет ленты был прост и гениален: плохие парни решили захватить где-то в Юго-Восточной Азии корабль с грузом опиума, который транспортировался во Владивосток для нужд фармацевтической промышленности, хорошим парням это не понравилось, и они героически восстановили попранную справедливость. При этом обе стороны использовали невиданные ранее приемы. Битком забитые зрительные залы следили за действием, затаив дыхание.

«Пираты ХХ века» были сняты быстро, всего-то за весну-лето 1979 года, Ялтинским филиалом киностудии имени Горького. В основу фильма были положены реальные события с захватом итальянского суда, перевозившего уран.

Эта история впечатлила Станислава Говорухина, который наверняка стал бы режиссером фильма, если бы в это время не был занят в другой кинокартине, тоже, заметим, обреченной на успех — «Место встречи изменить нельзя».

Говорухин выступил одним из соавторов сценария «Пиратов ХХ века». Вторым стал его друг, уроженец города Славянск Донецкой области Борис Дуров, который взял на себя и миссию режиссировать кинокартину.

Это был не первый опыт совместной работы Говорухина и Дурова, например, они создавали знаменитую сагу об альпинистах «Вертикаль» с Владимиром Высоцким в главной роли. Но, конечно, «Пираты ХХ века» по своей популярности превзошли и этот, и многие другие фильмы.

Начало действия, где на советский корабль в одном из далеких азиатских портов грузят опиум, был снят на 5 причале порта города Жданов (ныне — Мариуполь). Иностранные машины и надписи, чужие, ненашенские лица — все это удалось создать в приазовском рабочем городе.

Причем кинематографисты так славно постарались, что создавалась даже иллюзия липкой тропической ночи. В общем, очень убедительная сцена вышла, интригующая.

И еще один важный эпизод был снят в Жданове, на фоне азовских волн. Это тот самый фрагмент, когда боцман Матвеич потрясает публику виртуозным владением нунчаками и легким движением ноги ломает отнюдь не такие уж и тонкие доски. Нунчаки впервые в этом фильме замелькали для широкой советской аудитории.

Сколько потом мальчишки изготовили этих приспособлений из хоккейных клюшек, труб и обычных палок, сколько люстр разбили в «хрущевках» и синяков наставили на собственных ребрах — не сосчитать. На экране же все выглядело чарующе и завораживающе. Что и понятно: в образ боцмана преобразился Тадеуш Касьянов, один из первых каратистов СССР, позже ставший президентом Всероссийской федерации рукопашного боя и традиционного карате.

Одесское наследство: поляки набросились, нацисты добавили, шведы покуражились, бразильцы добились © РИА Новости, Свердлов / Перейти в фотобанк Николая Ерёменко — младшего роль боевого старшего механика Сергея стала звездным часом. Он мгновенно превратился в явление, которое несколько позже, уже изрядно наглотавшись тлетворного влияния запада, стали называть «секс-символом».

Капитан корабля в исполнении Петра Вельяминова элегантен, смел, эрудирован, умеет принимать решения, причем в трудную минуту тоже…

Остальные члены экипажа тоже смотрятся достойно.

Пираты, как водится, являли полнейшую противоположность советским морякам. Благо, СССР был огромной страной и этнически пестрой. Любой типаж для кино найти не составляло особого труда. В данном случае был необходим хладнокровный восточный убийца. В этот образ дивно вписался Талгат Нигматулин, актер и каратист.

Пиратского капитана непонятной национальности, но по всему видно: точно вражину, исполнил эстонец Арен Рейно. Собирательный типаж косматого бандита без рода и племени легко монтировался с Владимиром Епископосяном. Даже островитян с глухих тихоокеанских островов играючи нашли в Симферопольском мединституте.

Отсняв пару-тройку сцен в Жданове, съемочная группа взяла курс на Крым, там была зафиксирована для публики и истории львиная доля сюжета самого кассового советского боевика. Новый Свет, Коктебель, Тарханкут стали площадками, на которых развернулись нешуточные тихоокеанские страсти. Был задействован и открытый бассейн, известный каждому, кто когда-либо останавливался в отеле «Ялта-Интурист». Там были собраны якобы корабельные помещения, по которым герой Николая Ерёменко самоотверженно плыл спасать женщин, наверняка всем этот эпизод памятен.

Надо сказать, что из Жданова в Крым съемочная группа добралась по морю, на двух кораблях, которые были задействованы в лихой приключенческой киноленте. Сухогруз, фигурирующий в фильме под названием «Нежин», на самом деле назывался «Фатеж». Остались воспоминания, что его капитан с особой нежностью отнесся к актерам и каждый день кормил их от души, так что у некоторых даже появились проблемы с лишним весом. А пиратский корабль с торговым названием «Меркурий» сделали из судна «Адмирал Лунин», которое являлось учебным бортом Рижской мореходки.

Праздник главного полотенца Украины: Егоза в кепке, сталинские хоромы и романтика на крыше вагона © commons.wikimedia.org, Андрей Бутко

Затем на нем подняли флаг Гондураса и переименовали в «Гейм Бой». Подумать только, гондурасский «Гейм Бой», а был гордый «Адмирал Лунин»…

Похоже, корабль не вынес такого позора и при довольно странных обстоятельствах взорвался и пошел ко дну в 1999 году. Но мы-то их никогда не забудем, корабли гордой советской действительности и шальной пиратской романтики…

Хороший фильм получился и поучительный. Сколько карате не осваивай, сколько за оружие не хватайся, а победит все одно тот, на чьей стороне правда и справедливость. Так, во всяком случае, настаивал советский кинематограф.