Принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому горнолыжный курорт «Буковель» получил «именную» железнодорожную станцию, которую реконструировали за счёт президентской программы «Большое строительство»

Областные советы региона хотят переименовать Россию в «Московию»

На уходящей неделе Западную Украину охватил зуд переименований.

Во-первых, 15 декабря Верховная Рада Украины переименовала город Владимир-Волынский Волынской области. Теперь это просто город Владимир, что власти всех уровней представляют как «возвращение исторической справедливости».

Примечательно, что в государственном бюджете Украины и бюджете Волынской области неизбежные затраты на переименование не числятся, то есть все они лягут на плечи властей и жителей города — что логично, потому что именно они выступили инициаторами смены названия.

Кроме того, как заявил мэр теперь уже Владимира Игорь Палёнка, начат процесс переименования и Владимир-Волынского района, для чего также нужно решение парламента. Львовские депутаты просят Раду переименовать Россию в Московию © president.gov.ua

В данный момент в регионе также идёт сбор подписей под петицией с требованием переименовать областной центр Хмельницкий в Проскуров — мол, это нужно сделать, «руководствуюсь государственными доктринами декоммунизации и деколонизации».

Если это произойдёт, то, как в случаях с Днепропетровской и Кировоградской областями, появится необходимость внести изменения в Конституцию Украины, содержащую перечень всех регионов страны.

Кроме этого, время от времени озвучиваются идеи о возвращении городу Червоноград Львовской области исторического названия «Кристинополь», которое он носил до «обмена территориями» между СССР и Польшей в 1951 году. День в истории. 26 октября: уголь и нефть определили границу между Польшей и Украиной © РИА Новости, В. Смирнов / Перейти в фотобанк

Но областные советы Западной Украины замахнулись на большее. Так, 17 декабря депутаты Ровенского облсовета приняли обращение к президенту и парламенту Украины с требованием переименовать Российскую Федерацию в «Московию». Инициатором обращения выступил председатель облсовета Сергей Кондрачук.

«Ровенский областной совет обращается к президенту Украины и Верховной Раде Украины с требованием восстановить историческую справедливость и на всех уровнях государственного, дипломатического и официально-делового общения, вместо названия "Российская Федерация" или "Россия" использовать историческое название "Московия".

Возвращение северному соседу его настоящего названия будет иметь существенное влияние на общественно-политические процессы в Украине, на развитие украинского государства», — сказано в документе, за который проголосовал 41 из 64 депутатов.

Граждан «Московии», по мнению Сергея Кондрачука, следует официально именовать «москвинами». Чиновник уверен, что уже через 5-7 лет Россия на территории Украины будет называться «Московией» — независимо от обращения депутатов Ровенского областного совета.

Не будет удивительно, если это произойдёт раньше, ведь подобные решения позволяют отвлечь внимание жителей страны от падения уровня их жизни.

Ровенский облсовет не является первопроходцем в деле призыва к переименованию России. На минувшей неделе аналогичное решение попытались принять депутаты Львовского областного совета. Тут инициатором был председатель фракции «Самопомощь» Роман Кизима, но за соответствующий проект обращения проголосовали только 26 депутатов из 84-х.

На Прикарпатье 2022-й объявили «годом 80-летия УПА*»

Депутаты Ивано-Франковского областного совета до переименования России пока не дошли — возможно, потому что в областном центре на полном серьёзе готовятся к «российским бомбардировкам» В Западной Украине бунтуют шахтеры и ждут русские бомбардировщики © коллаж Украина.Ру

Однако сессия облсовета, на которой должны были принять бюджет области на 2022 год, началась с совсем другого вопроса.

По предложению председателя постоянной комиссии по вопросам культуры, духовности и информационной политики Марьяны Гринечко, 71 из 84-х депутатов проголосовали за то, чтобы в Ивано-Франковской области 2022-й был «Годом 80-летия Украинской Повстанческой Армии (УПА)*». Облсовет также принял целевую Программу «Празднование в области 80-летия создания УПА*».

Её смета в 2022 году составит 3 миллиона 740 тысяч гривен, в 2023 году на реализацию программы направят еще 1,8 млн грн. Ивано-Франковской областной государственной администрации (ОГА) поручено разработать и обеспечить реализацию плана мероприятий для празднования 80-летия УПА*.

«Провокация Москвы не удалась, а бандериада получила в Львове по лбу». Как украинские националисты державу провозглашали © ppzs.ru Степана Бандеры. Именно подчинённые Бандеры 30 июня 1941 года провозгласили во Львове «Акт воссоздания Украинской Державы», где, в частности, было сказано:

«Восстановленная Украинская Держава будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и в мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации».

На Западной Украине, особенно во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях, ныне установлено множество памятников Степану Бандере. Они подвергаются регулярным нападениям — ведь на руках «бандеровцев» кровь сотен тысяч евреев, поляков и «неправильных» украинцев.

Очередное такое нападение произошло 14 декабря в Тернополе, где неизвестный облил красной краской памятник Степану Бандере на улице Соломии Крушельницкой в центре города. Момент попал на камеры наблюдения.

В полиции обратились к жителям города с просьбой, если они на видео узнали вандала, позвонить на линию 102.

Расследование находится на личном контроле начальника полиции Тернопольской области, генерала Александра Богомола. По его словам, благодаря оперативным данным полиции уже удалось установить, что в Тернополь злоумышленник приехал из другой области на машине, которую в день совершения преступления припарковал недалеко от монумента Бандере.

В рамках уголовного производства, открытого по статье «хулиганство», полиция устанавливает личность злоумышленника, чтобы задержать его.

«Это уже вызов для полиции», — подчеркнул генерал Богомол. В Тернополе поиздевались над памятником Бандере © Национальноя полиция

В таких условиях настоящие преступники в Тернопольской области могут спать спокойно.

Коломойский получил собственную железнодорожную станцию

На уходящей неделе «Укрзализныця» открыла после капитального ремонта в рамках президентской программы «Большое строительство» железнодорожную станцию «Татаров — Буковель» в селе Татаров Ивано-Франковской области.

Как отметил оператор украинских железных дорог, это позволит принимать больше пассажиров и запустить новые маршруты. На станции уже останавливаются семь пассажирских поездов из Киева и других городов Центральной и Юго-Восточной Украины, хотя ранее «Татаров» мог принимать только пригородные поезда.

В ходе модернизации станции её платформу продлили со 180 до 324 метров, что позволяет принимать поезда с 12-ю вагонами, а не 6-ю, как было до сих пор.

«На платформе установлено современное LED-освещение. Произведён ремонт фасада здания остановочного пункта, зала ожидания и железнодорожных касс. Продолжается обустройство привокзальной территории», — сообщили в «Укрзализныце».

Станция, чьё историческое название «Татаров» обещают сохранить на фасаде, была возведена в 1894 году, во времена Австро-Венгрии, и имеет статус памятника архитектуры.

«Конкуренция невозможна». Коломойский освоил новую схему заработка на Украине © скриншот видео "BIHUS info" Игоря Коломойского и его партнёра, лидера партии «За будущее» Игоря Палицы, — «Буковель», куда от обновлённой станции можно добраться за 20 минут.

Кстати, «Укрзализныця» уже запустила соответствующие автобусы.

Кроме того, «Укрзализныця» анонсировала запуск уже до конца года «Буковельского экспресса» по маршруту «Львов — Татаров-Буковель — Ворохта».

«На маршруте будет использоваться новый дизель-поезд производства Крюковского вагоностроительного завода ДПКР-3. Он имеет современные элементы интерьера и экстерьера, приспособлен для перевозки маломобильных групп населения», — говорится в сообщении.

«Буковельский экспресс» сможет развивать скорость до 140 км/ч и перевозить 170 пассажиров, подавляющее большинство которых станут клиентами курорта Коломойского-Палицы.

Видимо, подобная поддержка бизнеса «правильного олигарха» и есть та самая «борьба с олигархами», о которой постоянно говорит Владимир Зеленский.

* Организации запрещены в РФ