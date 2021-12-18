Из-за строительства крепости Брест был перенесен в другое место
Первым историческим событием, которое предопределило создание крепости в Бресте, стало присоединение этой территории к Российской империи еще в 1795 году.
Спустя несколько лет после этого события руководство России приняло решение укрепить новые западные рубежи и разработало план по созданию ряда цитаделей вдоль границы. В их числе и Брест-Литовскую (город тогда назывался Брест-Литовск) крепость. Но планы пришлось отложить из-за начавшейся войны с наполеоновской Францией.
Вернулись к идее лишь в 1820-е годы. В 1829 году появился проект создания Брест-Литовской крепости генерала Карла Оппермана, который был в итоге одобрен императором Николаем І. Сооружение объекта началось в 1833 году.
Одним из наиболее интересных фактов периода строительства крепости стало то, что её сооружение было решено провести прямо на месте древнерусского Брестского детинца и Брестского замка литовско-польской эпохи, что считалось самым центром города с большим количеством проживающих. Так что первые годы работы по возведению казарм, стен и укреплений вели в прямом смысле бок о бок с обычной жизнью горожан.
Лишь в ноябре 1841 года была объявлена высочайшая воля императора: все владельцы деревянных домов должны выселиться из крепости к 1 января 1843 года, а владельцы каменных домов — к 1 января 1844 года. Таким образом, на переселение и строительство либо приобретение нового жилья отводилось от года до двух.
К указанному сроку владельцам частных каменных домов выплатили денежные компенсации, а сами дома снесли. Восточнее крепости по указу властей начали возводить новые каменные дома, куда в итоге брестчане и переселились.
Таким образом, центр старого Бреста был перенесен восточнее, где находится по сей день. Крепость, построенная на месте тогдашнего центра города, теперь стала его западной окраиной.
Брестский мирный договор
В 1919 году в Белом дворце, что располагался на территории Брестской крепости, был подписан знаменитый Брестский мирный договор. Документ вывел слабеющую из-за революций и гражданской войны Россию из участия в Первой мировой войне.
Германия взамен остановила наступление на столицу — Петроград, но получила контроль над Украиной, Прибалтикой, Финляндией и частью Белоруссии. Кроме того, Россия обязывалась вывести войска с территории Османской империи, передать ей округа Ардаган, Батум и Карс, а также демобилизовать свою армию и разоружить флот.
Место заключения Степана Бандеры
В середине 19 века на территории Брестской крепости, на месте бывшего католического монастыря ордена Бригиток, была создана тюрьма, в которой содержались политические заключенные и государственные преступники.
Причем эту функцию тюрьма выполняла, когда Брестская крепость была в составе и Российской империи, и Польши, и Советского Союза.
Во второй половине 19-го века в этой тюрьме содержались участники польского восстания под руководством Кастуся Калиновского, которые боролись за восстановление независимости Речи Посполитой от России.
Когда территория Западной Белоруссии отошла Польше (1921 год), в ней стали размещать польских оппозиционеров. После присоединения к СССР их место заняли советские заключенные.
Там в свое время сидел в заключении лидер и символ украинских националистов Степана Бандера. 15 июня 1934 года украинские националисты во главе с Бандерой застрелили министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого.
После совершения преступления Бандера пытался скрыться, но его задержали во время пересечения польско-чешской границы. 13 января 1936 года он был приговорён к смертной казни через повешение и направлен в тюрьму на территории Брестской крепости. Но из-за амнистии казнь заменили пожизненным заключением.
Бандера был освобожден в сентябре 1939 года польской администрацией, когда в Польшу вошли войска нацистов.
Первые бои Второй мировой не в 1941, а в 1939 году
Первые бои с нацистами на территории Брестской крепости произошли отнюдь не 22 июня 1941 года, как закрепилось в нашей исторической памяти, а еще в 1939 году.
Брест тогда был в составе Польши, и напавшие в сентябре 1939 года на это государство немцы начали бомбардировать и территорию цитадели. Немецкая авиация сбросила 10 бомб на укрепления и казармы. Параллельно этому начались обстрелы нацистской пехоты и с земли.
Польской армии пришлось очень сложно — она была гораздо менее модернизирована и не готова к отражению массированной атаки.
Несмотря на это, польские силы в неравной схватке оказали сопротивление — немцам даже приходилось отступать, оставляя на месте своих убитых и раненых. Но схватку немцы выиграли. Польские войска покинули крепость, а уже спустя пару недель туда придет Красная Армия и возьмет крепость под свой контроль.
В 1941 году на крепость напали не немцы, а австрийцы
В июне 1941 года территорию крепости штурмовали не немцы, а австрийцы. Захват крепости, а также города и мостов через местные реки осуществлялся 45-й пехотной дивизией генерал-майора Фрица Шлипера.
При этом несколькими годами ранее дивизия называлась 4-й Австрийской и формировалась в основном выходцами из территорий нынешней Австрии. Однако в Третьем рейхе этот народ считали частью немецкого и дивизию не воспринимали как «иностранную».