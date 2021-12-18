Одним из первых мест СССР, которое приняло на себя удар фашистских захватчиков 22 июня 1941 года, стала Брестская крепость. Позднее цитадель получила мировую славу за героическую оборону. Её история хранит много интересных событий и фактов, которые остались в тени начала Великой Отечественной войны

Из-за строительства крепости Брест был перенесен в другое место

Первым историческим событием, которое предопределило создание крепости в Бресте, стало присоединение этой территории к Российской империи еще в 1795 году.

Спустя несколько лет после этого события руководство России приняло решение укрепить новые западные рубежи и разработало план по созданию ряда цитаделей вдоль границы. В их числе и Брест-Литовскую (город тогда назывался Брест-Литовск) крепость. Но планы пришлось отложить из-за начавшейся войны с наполеоновской Францией. «Фиктивный договор с мертвецами». Как Брестский мир с Украиной приблизил гибель Австро-Венгрии © commons.wikimedia.org, Public Domain

Вернулись к идее лишь в 1820-е годы. В 1829 году появился проект создания Брест-Литовской крепости генерала Карла Оппермана, который был в итоге одобрен императором Николаем І. Сооружение объекта началось в 1833 году.

Одним из наиболее интересных фактов периода строительства крепости стало то, что её сооружение было решено провести прямо на месте древнерусского Брестского детинца и Брестского замка литовско-польской эпохи, что считалось самым центром города с большим количеством проживающих. Так что первые годы работы по возведению казарм, стен и укреплений вели в прямом смысле бок о бок с обычной жизнью горожан.

Лишь в ноябре 1841 года была объявлена высочайшая воля императора: все владельцы деревянных домов должны выселиться из крепости к 1 января 1843 года, а владельцы каменных домов — к 1 января 1844 года. Таким образом, на переселение и строительство либо приобретение нового жилья отводилось от года до двух.

К указанному сроку владельцам частных каменных домов выплатили денежные компенсации, а сами дома снесли. Восточнее крепости по указу властей начали возводить новые каменные дома, куда в итоге брестчане и переселились.

Таким образом, центр старого Бреста был перенесен восточнее, где находится по сей день. Крепость, построенная на месте тогдашнего центра города, теперь стала его западной окраиной. Умер последний защитник Брестской крепости © Посольство РБ в РФ

Брестский мирный договор

В 1919 году в Белом дворце, что располагался на территории Брестской крепости, был подписан знаменитый Брестский мирный договор. Документ вывел слабеющую из-за революций и гражданской войны Россию из участия в Первой мировой войне.

Германия взамен остановила наступление на столицу — Петроград, но получила контроль над Украиной, Прибалтикой, Финляндией и частью Белоруссии. Кроме того, Россия обязывалась вывести войска с территории Османской империи, передать ей округа Ардаган, Батум и Карс, а также демобилизовать свою армию и разоружить флот.

Место заключения Степана Бандеры

В середине 19 века на территории Брестской крепости, на месте бывшего католического монастыря ордена Бригиток, была создана тюрьма, в которой содержались политические заключенные и государственные преступники.

Причем эту функцию тюрьма выполняла, когда Брестская крепость была в составе и Российской империи, и Польши, и Советского Союза.

Во второй половине 19-го века в этой тюрьме содержались участники польского восстания под руководством Кастуся Калиновского, которые боролись за восстановление независимости Речи Посполитой от России.

Брестский историк сказал, кого белорусские националисты хотят сделать своим Бандерой © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Там в свое время сидел в заключении лидер и символ украинских националистов Степана Бандера. 15 июня 1934 года украинские националисты во главе с Бандерой застрелили министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого.

После совершения преступления Бандера пытался скрыться, но его задержали во время пересечения польско-чешской границы. 13 января 1936 года он был приговорён к смертной казни через повешение и направлен в тюрьму на территории Брестской крепости. Но из-за амнистии казнь заменили пожизненным заключением.

Бандера был освобожден в сентябре 1939 года польской администрацией, когда в Польшу вошли войска нацистов.

Первые бои Второй мировой не в 1941, а в 1939 году

Первые бои с нацистами на территории Брестской крепости произошли отнюдь не 22 июня 1941 года, как закрепилось в нашей исторической памяти, а еще в 1939 году.

Брест тогда был в составе Польши, и напавшие в сентябре 1939 года на это государство немцы начали бомбардировать и территорию цитадели. Немецкая авиация сбросила 10 бомб на укрепления и казармы. Параллельно этому начались обстрелы нацистской пехоты и с земли. Как 80 лет назад приняла бой «украинская Брестская крепость» © worldandwe.com

Польской армии пришлось очень сложно — она была гораздо менее модернизирована и не готова к отражению массированной атаки.

Несмотря на это, польские силы в неравной схватке оказали сопротивление — немцам даже приходилось отступать, оставляя на месте своих убитых и раненых. Но схватку немцы выиграли. Польские войска покинули крепость, а уже спустя пару недель туда придет Красная Армия и возьмет крепость под свой контроль.

В 1941 году на крепость напали не немцы, а австрийцы

В июне 1941 года территорию крепости штурмовали не немцы, а австрийцы. Захват крепости, а также города и мостов через местные реки осуществлялся 45-й пехотной дивизией генерал-майора Фрица Шлипера.

При этом несколькими годами ранее дивизия называлась 4-й Австрийской и формировалась в основном выходцами из территорий нынешней Австрии. Однако в Третьем рейхе этот народ считали частью немецкого и дивизию не воспринимали как «иностранную».