Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опровергает сообщения, что из-за нехватки угля под угрозой поставки тепла для целых регионов. Такое тревожное заявление было в отчете Службы безопасности Украины (СБУ). Украина.ру разбиралась, замерзнет ли страна, и причем здесь конфликт бизнесмена Рината Ахметова и президента страны Владимира Зеленского

Отчет СБУ по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере оказался в распоряжении редакции издания «Зеркало недели». Согласно тексту документа, страна в шаге от остановки предприятий тепловой генерации, которые дают отопление целым регионам. Причина — нехватка топлива.

Так, по данным спецслужбы, на Луганской ТЭС запасы в четыре раза ниже минимально необходимой нормы, на Черниговская ТЭЦ ─ в пять раз, на Славянской ТЭС — в 50 (!) раз, на Дарницкой ТЭЦ — запасов нет вообще. Ситуация может дискредитировать «органы государственной власти».

К слову, Министерство энергетики Украины подготовило проект закона, в котором предусмотрены временные администрации на электростанциях в случае критической ситуации. Пока же власти вынуждены довольствоваться теми мерами, которые предоставляют действующие нормы.

Рината Ахметова, Славянская — «Донбассэнерго», большой пакет акций которой в 2018-м приобретал предприниматель Максим Ефимов. Бенефициаром Дарницкой и Черниговской ТЭЦ в прессе называли бывшего депутата Верховной Рады Анатолия Шкрибляка. Якобы окружение Зеленского вынашивало планы отобрать у экс-парламентария эти активы.

Летом 2021-го Черниговская ТЭЦ приостанавливала производство электроэнергии из-за низких цен на свой товар, сообщали СМИ со ссылкой на заместителя городского головы Чернигова Виктора Геращенко. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) тогда объявила о том, что обвал цен на электроэнергию на Рынке на сутки вперед (РСВ) был вызван трейдером «Д.Трейдинг» Ахметова. Компания перешла на прямые договоры покупки электричества.

Генеральный директор «Д.Трейдинг» Виталий Бутенко в свою очередь заявлял, что «падение цен на (…) — это результат бесконтрольных манипуляций со стороны поставщиков и трейдеров электроэнергией, которые вполне законно занимаются манипуляциями на рынке РСВ под "покровительством" регулятора».

Как отмечает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, действия регулятора привели к тому, что генерирующим предприятиям стало невыгодно закупать топливо. По этой причине, многие и не смогли накопить достаточно угля к отопительному сезону.

К зиме проблема дешевизны на энергорынке уже перестала быть актуальной. Председатель правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что ситуация останется той же, то его компания не сможет и далее компенсировать гражданам разницу между закупочной ценой газа на рынке и отпускной.

«На газ цена 8 гривен розничная при том, что рыночная цена — 45 гривен (…). Эта разница колоссальная, это десятки миллиардов гривен только в этом отопительном сезоне», — объяснял он порядок цифр.

Во вторник, 14 декабря, Министерство энергетики страны предложило правительству перевести на газ ТЭС и ТЭЦ, работающие на каменном угле. Для этого необходимо, как указывали в ведомстве, помочь предприятиям закупить топливо для безубыточной работы. Первый замглавы Минэнерго Юрий Власенко пояснял, что в Киеве не хотят вновь оказаться в ситуации 2020-го, когда государственная «Центрэнерго» сжигала газ для производства электроэнергии, но потом не могла рассчитаться за топливо.

В октябре глава украинского правительства Денис Шмыгаль утверждал, что страна готова к отопительному сезону. Но, по данным прессы, с того же времени производство энергии было невыгодным — точка безубыточности находилась на показателе в 12 тысяч гривен за тысячу кубов газа. В декабре цена была уже в 41 тысячу.

Тем не менее, и при таких условиях электростанции на Украине вынуждены переводить на газ. Доля угольных электростанций, по сведениям Профсоюза работников угольной промышленности, «с начала декабря, в условиях дефицита «черного золота», (…) в производстве упала ниже 25 процентов (с одной трети — Прим.ред.), а доля АЭС — напротив, превысила 60 процентов».

Украинский олигарх обвинил Зеленского во лжи © РИА Новости, коллаж Украина.ру услуг Андрея Геруса. Герус шел на выборы в парламент от президентской партии «Слуга народа», был какое-то время представителем главы государства в кабинете министров. В 2019-м с подачи Геруса парламент принял поправку, разрешающую покупать электроэнергию из России.

Ряд политиков усмотрело в этом действия в интересах олигарха Игоря Коломойского — бывшего бизнес-партнера Зеленского и ущемление интересов Ахметова.

А в декабре 2021-го депутат упрекал ДТЭК в том, что компания не закупила достаточно угля перед отопительным сезоном, хотя располагала достаточными суммами.

«За третий квартал — с июля по сентябрь — они накопили деньги, но не накопили уголь. Это факт, с которым спорить невозможно», — настаивал Герус.

И все же, по мнению Дмитрия Марунича, больших проблем сейчас у Украины нет.

«Зима теплая, значительное потребление газа будет, когда придет похолодание. А какой погода будет дальше — не знают даже синоптики. Но в любом случае — сейчас стоимость электричества на газе существенно, в разы больше, чем на угле», — подчеркивает он.

И пока на Украине вынуждены из казны компенсировать разницу между реальной и отпускной ценой на энергию.

Тем временем кризис в украинской энергетике комментирует даже газета The Washington Times. The Washington Times (ее часто путают с более известной и втянутой в высокую политику The Washington Post, которая в 1980-х носила название «"Правда" на Потомаке»), основанная религиозным деятелем Мун Сон Меном, считается правоконсервативным изданием.

Автор публикации отмечает, что из-за обиды Зеленский воюет с олигархом (подразумевается Ахметовым), не трогая Коломойского. Хотя последний, как напоминалось в статьи, критиковался госсекретарем США Энтони Блинкеным.

«Действия Коломойского, направленные на подрыв демократических процессов и институтов Украины (…) представляют серьезную угрозу для ее будущего», — говорил дипломат.

Такое поведение Киева указывается в материале опасно. В результате своих недостаточно продуманных действия президент Украины «может ввергнуть страну в региональный пожар, требующий вмешательства США и Европы».

Даже, если такая публикация была заказана структурами Ахметова (The Washington Times — издание не первого ряда), то это свидетельствует о том, что ставки в противостоянии олигарха и Зеленского высоки. Бизнесмен намерен формировать мнение, направленное против президента Украины, в том числе и за пределами страны.