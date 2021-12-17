В пятницу, 17 декабря, были опубликованы данные свежего опроса Киевского международного института социологии. Цифры показали раскол в украинском обществе относительно вероятной реакции на гипотетическую войну с Россией

Сергей Марков: России нужно не бомбить Украину, а брать ее территорию под контроль © РИА Новости, Нина Зотина

Опрос показал существенную разницу в реакции на предполагаемое вторжение из РФ по регионам Украины. О готовности оказывать сопротивление в два раза больше заявляют на западе Украины, чем на востоке страны.

В КМИС также отмечают, что в сентябре 2015 года они проводили аналогичный опрос, по результатам которого 23,8% респондентов ответили, что будут оказывать вооруженное сопротивление, а 28,6% — сопротивляться путем участия в акциях гражданского сопротивления. В целом, одним или иным способом оказывать сопротивление были готовы 52,4% респондентов.

Иными словами, за 6 лет количество желающих оказывать какое-либо сопротивление вторжению снизилось на 2,4%, несмотря на милитаристскую пропаганду.

Также КМИС представил готовность сопротивляться в случае гипотетического вторжения в разрезе партийных симпатий избирателей. 72,2% сторонников "Европейской солидарности" сказали, что будут оказывать сопротивление, из них 49,8% — вооруженное и 30,7 — гражданское. Среди сторонников партии "Сила и часть" — 73,9% (52,1% — вооруженное, 26,1% — гражданское). Среди избирателей "Слуги народа" намерены сопротивляться 53,2%, "Батькивщины" — 42,4%, ОПЗЖ — 25,0%, Радикальной партии — 50,5%.

Меньше всего к сопротивлению готовы сторонники партий "Наши" — 14,2% и "Партии Шария" — 23,9%. В целом 41,8% избирателей политической силы "Наши", 38,2% ОПЗЖ и 33,6% "Партии Шария" заявили, что ничего не будут делать.

Эксперты из США заявили, что в случае войны с Украиной войска РФ дошли бы до Днепра за трое суток © Facebook, Операція об'єднаних сил

В первую очередь следует обратить внимание на методику опроса. КМИС в обоих случаях проводил телефонный опрос, в котором участвовали около 2 тысяч человек. На Украине последнее время редко проводятся опросу по методу face-to-face (лицом к лицу) или личные анонимные опросы — они дают обычно более корректные результаты, хотя и требуют командировки социологов в разные регионы.

В случае телефонного звонка с вопросом об отношении к «агрессору», готовности защищать Украину или отношении к российскому руководству нельзя рассчитывать на честные ответы. Значительная часть респондентов, прежде чем ответить, подумает: а не стоят ли за этими социологами радикальные националисты или СБУ?!

Во-вторых, следует отметить, сами вопросы киевские социологи составляли некорректно. Он предполагает либо четыре варианта неприятия гипотетического российского вторжения, либо бездействие. Социологи как бы изначально предполагают, что украинец должен быть настроен против, а варьируются лишь варианты реакции. Аналогичным образом на украинских ток-шоу участникам голосования предлагают выбор из антироссийских вариантов.

Учитывая небольшое количество респондентов, особенно с разбивкой по регионам, в таких случаях мы получим некорректные данные. Если, например, мы составим вопросы, какие способы употребления брюквы мы любим (вареной, жареной, соленой или кислой), но лишь один вариант, не предполагающий любви к брюкве вообще, то получим результаты, где большинство все-таки будет любить брюкву, хоть и в разных вариантах приготовления.

Генерал Кривонос заявил, что войска РФ могут дойти до Киева за 6 часов © Сергей Кривонос. Facebook

Результаты опроса КМИС можно также соотнести с результатами другого опроса этого года, показавшего, что почти половина украинцев считает украинцев и русских одним народом.

В Донбассе, согласно версии Киева, тоже уже восьмой год идет якобы борьба с российскими оккупантами. Тем не менее, каждый год возникающая проблема с призывом на срочную службу и мобилизации резервистов в реальности показывает желание или стремление украинцев воевать. Призывников приходится отлавливать в торговых центрах и на автобусных остановках, многих из них родственники отправляют от греха подальше в ту же РФ.

Естественно, националистическая и милитаристская пропаганда делает своё дело, иначе бы в нее не вкачивали массу средств из бюджета и от западных спонсоров. И ее действие для большинства — краткосрочное, поэтому из года в год необходимо подстёгивать милитаристские настроения, запугивая российским вторжением, живописуя «ужасы» жизни в Крыму и тому подобное.

Однако формируют они у большинства не столько реальное отношение, сколько ориентируют как «правильно» отвечать на вопросы социологов и представителей власти.