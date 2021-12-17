В середине декабря в Брюсселе состоялся очередной, шестой по счету, саммит «Восточного партнерства». Он впервые прошел в урезанном составе - не было представителей Белоруссии. Тем не менее, белорусский фактор стал одним из ключевых

Символическое присутствие

Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко" Александра Лукашенко не признают на Западе легитимным, официальный Минск впервые не был приглашен на мероприятие.

Несмотря на это, символическое присутствие Белоруссии все-таки решили обеспечить: на овальном столе в зале заседаний между Финляндией и Эстонией стояла табличка с надписью «Беларусь» и государственный красно-зеленый флажок республики. Брюссель дает понять, что, несмотря на непризнание Лукашенко и решение Минска приостановить участие в «Восточном партнерстве», для Минска все равно придерживают место в проекте. На будущее.

«ЕС с нетерпением ожидает возобновления сотрудничества с властями Белоруссии, как только будут созданы необходимые условия для перехода к демократии», — подчеркивается в коммюнике мероприятия.

По словам председателя Совета ЕС Шарля Мишеля, если Минск вернется за стол «Восточного партнерства», то страна сможет воспользоваться новым экономическим и инвестиционным планом, но возможности для этого появятся опять же — только в случае перехода к демократии.

Без Тихановской

Организаторы саммита «Восточного партнерства» предпочли пустой стул Тихановской или Лукашенко © REUTERS, Geert Vanden Wijngaert Светлану Тихановскую, которую в некоторых странах ЕС называют «новым президентом» республики. Политика на Западе воспринимают всё-таки как оппозиционного лидера, а не представителя «правительства в изгнании».

Белорусской оппозиции, лидеры которой в августе 2020 года перебрались за границу и пытались там создать альтернативные источники власти («Координационный совет», «Народное антикризисное управление» и т.д.), так и не удалось доказать собственную влиятельность в республике. Все решения и призывы новых структур не возымели успеха и игнорировались белорусами. Рычаги влияния на ситуацию в стране были окончательно утрачены, когда сошли на нет протесты и забастовки, а власти подавили очаги сопротивления.

В таких условиях даже символическая роль Тихановской как альтернативного президента, а не оппозиционного политика, выглядит неуместной.

Демарш Баку

Но на этом белорусский фактор не закончился. По итогам заседания участники должны были подписать совместное заявление, однако представители Азербайджана отказались это сделать. Причиной демарша оказалось то, что в документе содержится пункт, в котором говорится о необходимости скорейшей смены власти в Белоруссии.

В итоге Баку присоединился к итоговой декларации — но с оговоркой.

«Пункт итогового заявления, касающийся Белоруссии, не соответствует принципам внешней политики Азербайджана […] «Восточное партнерство» должно служить развитию отношений государств — участников программы не только со странами ЕС, но и друг с другом. Считаем, что «Восточное партнерство» не должно наносить ущерб отношениям, которые страны, участвующие в программе, выстраивают вне её», — прокомментировали ситуацию в МИД Азербайджана.

Любопытно, что с такой позицией выступили представители именно Азербайджана, а не Армении, которая состоит с Белоруссией в союзнических отношениях по ЕАЭС и ОДКБ. Будет интересно наблюдать, как на этом фоне будут развиваться отношения Минска и Еревана, с учетом того, как остро реагирует белорусское руководство на подобные заявления и действия, направленные против него.

«Развод» по обоюдному желанию

Deutsche Welle: «Восточное партнёрство» работает вхолостую © president.gov.ua

Дело в том, что одним из основных направлений работы проекта является взаимодействие Евросоюза с гражданским обществом (неправительственным сектором) в странах проекта. В том числе в Белоруссии.

Брюсселю это нужно, чтобы продвигать современные европейские ценности в странах постсоветского пространства и таким образом формировать среди их элит и населения прозападные настроения. Гражданское общество, включающее в себя всевозможные некоммерческие организации, общественные движения, культурные центры, блогосферу и СМИ, как нельзя лучше подходит для этой задачи: его участники формируют общественное мнение.

В то же время в Минске всё проевропейское гражданское общество обвинили в организации массовых протестов и политического кризиса в целом и проводят его зачистку. В республике закрывают НКО и СМИ, что не просто не увязывается с деятельностью «Восточного партнерства», а полностью противоречит ей.

Поэтому проект и действующая в Белоруссии власть, похоже, навсегда друг для друга потеряны.