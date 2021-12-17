В отличие от президента США Джо Байдена, вступившего в диалог с российским коллегой Владимиром Путиным, Конгресс продолжает называть РФ главным врагом и использовать фактор Украины

Группа сенаторов, представляющих обе партии, внесла на рассмотрение Сената проект резолюции о расширении помощи Киеву. «Нужна передышка»: эксперт рассказал, какие у США планы на Украину © CC0, Pixabay

Они предлагают выделить в 2022 финансовом году (начался 1 октября) $450 млн на укрепление обороноспособности Украины и наделить госсекретаря полномочиями в случае необходимости принимать решения по поставкам летального оружия этой стране, в том числе противотанковых и стрелковых вооружений, противокорабельных систем и зенитной артиллерии.

Кроме того, сенаторы призывают президента США Джо Байдена назначить нового спецпредставителя по Украине, в обязанности которого будет входить в том числе содействие мирному урегулированию между Россией и Украиной в рамках «нормандского формата».

Должность спецпредставителя Госдепартамента по Украине остаётся вакантной с тех пор, как Курт Волкер подал в отставку 27 сентября 2019 года. По информации издания The Washington Post, чиновник написал заявление об освобождении от занимаемой должности госсекретарю Майклу Помпео через несколько часов после того, как Палата представителей объявила о намерении вызвать его в качестве свидетеля в рамках процедуры импичмента 45-го президента США Дональда Трампа, потому что не хотел смешивать национальные интересы США с личными.

Что касается работы Волкера на украинском направлении, то он не только не способствовал преодолению кризиса, а, наоборот, только усугублял ситуацию, например, выступая против прямого диалога между Киевом и народными республиками Донбасса, хотя это один из ключевых принципов Минских соглашений. Также Волкер вмешивался во внутренние дела страны, советуя украинцам, за кого голосовать на президентских выборах. Погребинский объяснил, чем закончится затея Киева устроить войну, чтобы сорвать «Северный поток-2» © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

Проект резолюции предусматривает, что американские власти должны ужесточить санкции против «Северного потока — 2», несмотря на то, что оборонный бюджет США одобрен без этой поправки, и закрепить за Россией статус «государства — спонсора терроризма» в случае возможного конфликта между Москвой и Киевом.

Впрочем, даже если предложенный документ будет принят, резолюции Палаты представителей и Сената носят рекомендательный характер и не имеют юридической силы, то есть выражают позицию законодателей по тому или иному вопросу. Президент вправе не давать дальнейшего хода подобного рода документам.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отмечает, что в отношении России Конгресс и Белый дом занимают разные позиции.

«В отличие от администрации Байдена, которая начала какие-то контакты, переговоры с РФ, Конгресс по инерции с опозданием работает в антироссийском ритме. Вряд ли пройдёт этот акт (проект резолюции о расширении помощи Украине — ред.), никаких оснований для него нет», — сказал он.

Свою инициативу американские сенаторы представили в тот момент, когда верхняя палата Конгресса вслед за нижней одобрила проект оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год, в котором $300 млн заложено на оказание военной помощи Украине, что на $50 млн больше, чем годом ранее. Экс-советник главы СБУ объяснил нежелание Германии поставлять оружие Украине © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Кроме того, Сенат одобрил выделение $4 млрд на программу европейской инициативы по сдерживанию, через которую финансируется операция «Атлантическая решимость», запущенная Соединёнными Штатами в апреле 2014 года для «сдерживания» России (предусматривает проведение военных учений, расширение и модернизацию военной инфраструктуры, наращивание вооружения); а также утвердил предоставление $150 млн на сотрудничество в области безопасности со странами Балтии, которые, как сказано в документе, «играют важнейшую роль в стратегических усилиях по обеспечению постоянного сдерживания агрессии со стороны России и поддержанию коллективной безопасности альянса НАТО».

«Любая помощь Украине в военном и военно-техническом плане идёт от американцев именно с точки зрения решения главной для них задачи — сдерживания геополитического противника на европейском направлении, то есть России. Неспроста мы наблюдаем истерию вокруг мифических планов о «нападении» российских войск на Украину.

Цель этой кампании — обосновать выделение новых средств и размещение дополнительного оружия в ЕС не только для американских законодателей, но и для европейских партнёров. Отсюда и финансирование стран Балтии и EDI (европейской инициативы по сдерживанию — ред.)», — говорит эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в комментарии изданию Украина.ру отметил, что информационные кампании, подобные сегодняшней о якобы готовящемся вторжении России на Украину, всегда связаны с достижением военно-политических целей. Сейчас американцы стараются посредством этой кампании устранить какие-либо сомнения в НАТО, что Украину нужно поддерживать в военном отношении.

«Вы же понимаете, что в абсолютно спокойной обстановке американскому Конгрессу трудно выделить $300 млн военной помощи Украине, если ничего не происходит. Для того, чтобы выделить такую помощь, нужно создать определённый информационно-психологический фронт. И вот эта истерика вокруг того, что Россия завтра или в январе, как утверждает министр обороны Украины, готовится напасть на Украину, естественно, создаёт условия для того, чтобы превратить украинский кризис в один из главных кризисов современного мира и, естественно, создаёт условия для того, чтобы начать превращать Украину в неофициального члена НАТО, активизировать с ней военное сотрудничество, оснащать её армию, направлять туда инструкторов», — объяснил политик.