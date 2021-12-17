Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало большой доклад о гражданском пространстве и основных свободах на Украине с 1 ноября 2019 по 31 октября 2021. То есть о текущем периоде президентства Зеленского. Как сообщается, праворадикальный экстремизм и насилие от «русской» повестки постепенно перетекают в сексизм и расизм

Опасное место для жизни

Павел Волков. Кто он © Павел Волков/Facebook Порошенко ничуть не изменилось в лучшую сторону.

Среди самых чувствительных ограничений гражданского пространства УВПКЧ называет: «увеличение числа нападений на оппозиционные политические партии, их членов и сотрудников в преддверии местных выборов, состоявшихся в 2020 году, и после них», «внесение изменений в законодательство о государственном языке», которое привело к «угрозам, запугиванию, повреждению имущества, а в одном случае — к физическому насилию в отношении тех, кто выражал критические мнения об их имплементации».

Также зафиксированы массовые нападения на журналистов и сотрудников СМИ, часто направленные на «лиц, работающих над темами, чувствительными с политической точки зрения».

Не обошли в ООН вниманием санкции СНБО, приведшие к закрытию ряда крупных СМИ и нескольких более мелких Интернет-изданий.

«В решениях о введении этих санкций, — указано в докладе, — не было продемонстрировано соответствие международным нормам о допустимых ограничениях свободы выражения мнений, поскольку они не были приняты независимым органом, и в них не были соблюдены принципы необходимости и пропорциональности».

Отдельный пункт — угрозы и нападения со стороны праворадикальных групп ненависти в отношении правозащитников, занимающихся гендерным равенством и правами меньшинств: «В большинстве случаев личности правонарушителей остаются неустановленными, что способствует ощущению безнаказанности и порождает новые нападения».

Этот пункт интересен тем, что фиксирует переключение активности неонацистских группировок внутри Украины с русофобской повестки (которую открыли зимой 2020, угрозами и насилием задавив протест ужесточения закона об украинизации) на повестку сексистскую.

Насилие в отношении журналистов

За указанное время сотрудники ООН зафиксировали 29 случаев нападения на журналистов, работников СМИ, блогеров и лиц, выражающих критические мнения в отношении политики властей. В 22 из этих инцидентов нападавшие прибегли к насилию, а в остальных случаях имели место угрозы (в том числе в Интернете), подстрекательство к насилию, клеветнические онлайн-кампании и умышленное повреждение имущества.

Большинство из нападений 2020 года было совершено против журналистов, работающих над коррупционными темами и вопросами ограничений в связи с COVID-19. В 2021 упор был сделан на тех, кто выражал критическое мнение по поводу политики властей и так называемых официальных нарративов. Полиция же вовремя не пресекала эти насильственные действия и толком не расследовала их.

Например, в 2021 праворадикалы в присутствии полиции угрожали фотографу популярного СМИ, который снимал их митинг под судом с требованием вынесения более сурового приговора подсудимому с левыми взглядами. Полиция не вмешалась даже когда ситуация переросла в физическое нападение. В Полтавской области праворадикалы два раза за 8 дней напали на редактора интернет-издания, который проводил антикоррупционное расследование касательно местных политических лидеров. Нападавшие были известны, но полиция не приняла никаких мер.

«Отсутствие надлежащей реакции на такое насилие, во время нападений или сразу после них, — делают вывод в УКПЧ, — создает атмосферу безнаказанности, в которой могут происходить дальнейшие нападения на журналистов и сотрудников средств массовой информации, вследствие чего возрастают риски для тех, кто освещает чувствительные темы».

Убийства Олеся Бузины, Павла Шеремета и Вадима Комарова

1500 евро за свободу совести. Украина готовится к вводу крупных штрафов за отрицание войны с Россией © CC0, Pixabay Олеся Бузины и Павла Шеремета (в обоих случаях — воевавшие на Донбассе на стороне Украины граждане с ультраправыми взглядами).

В деле же убийства журналиста Вадима Комарова у полиции даже нет подозреваемых.

Правда, считают сотрудники УВПКЧ, есть и некоторые положительные сдвиги. С мая 2021 наблюдается прогресс в расследовании нападений на журналистов, вопрос о которых был поднят на заседаниях рабочей группы в Офисе Генерального прокурора. В одном из случаев «хулиганку» переквалифицировали на «нападение на журналиста», в другом — двоим нападавшим вручили уведомления о подозрении, в третьем — расследование установило личность нападавшего. О ком конкретно идет речь, в докладе не сказано.

Впрочем, ход судебных процессов по делам Бузины и Шеремета указывает на некоторую преждевременность положительных выводов.

Насилие против оппозиционных партий и закрытие телеканалов

В 2020-2021 годах зафиксированы 12 случаев физических нападений и угроз в отношении членов, сотрудников и сторонников политических партий, чаще всего оппозиционных. Несмотря на то, что праворадикалы часто выкладывали видеозаписи нападений в своих группах в соцсетях, ни одного подозреваемого полиция так и не установила.

Например, в небезызвестном деле об избиении железным прутом в июне 2020 тогдашнего лидера «Партии Шария» в Харькове Никиты Роженко нет никаких подвижек. Мало того, полиция отказалась открывать производство по факту новых поступающих угроз.

На фоне бездействия властей в вопросе защиты граждан от экстремистских банд, те же власти указом СНБО в 2021 году закрывают три телевизионных канала и блокируют доступ к Интернет-изданиям, позиционирующим себя как оппозиционные. «…текст указов не содержит никакой аргументации наложения санкций, в частности, в них не упомянуты конкретные соображения безопасности… Таким образом, эти решения не продемонстрировали соответствие международным нормам в отношении необходимости и пропорциональности ограничений свободы выражения мнений».

УВПКЧ говорит о самоцензуре, которой вынуждены подвергать сами себя СМИ, чтобы не попасть под государственные репрессии. Помимо самоцензуры, проблемой стала стигматизация сотрудников попавших под санкции СМИ: «Один популярный видеоблогер открыто призвал украинские медиа не брать на работу лиц, работавших в медиа, попавших под санкции, а несколько групп, пропагандирующих насилие, организовали митинги, где призвали власти «закрыть» еще два телеканала, «Интер» и «Наш»…».

Русский язык

Начиная с 16 января 2021 года УВКПЧ получало информацию о волне угроз и риторики ненависти в отношении тех, кто публично критиковали Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» или высказывал позитивные мнения о русском языке либо отдавал предпочтение его использованию.

25 января 2021 года, спустя три дня после того, как женщина-ветеринар из Мариуполя опубликовала в Facebook сообщение, в котором предлагала скидку в 50% в случае, если клиент запрашивает обслуживание на русском языке, клинику разгромили праворадикалы. Также они многократно звонили ей по телефону, угрожая поджогом и физическим насилием. В марте 2021 года неонаци во Львове жестоко избили уличного музыканта, который пел на русском языке.

Реакции со стороны правоохранительных органов, естественно, снова нет.

Примечательно, что в случаях, где эти угрозы и высказывания адресованы женщинам, они часто содержат женоненавистнические сексистские формулировки. И вот это особенно интересно. Данный факт доказывает, что украинские неонаци — настоящие, типичные неонаци с полным «джентльменским набором», а не патриоты, борющиеся против российского влияния на Украину.

Свобода мирных собраний и свобода ассоциаций

Посадят всех? Как на Украине находят «врагов народа» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Насилие имело место в отношении 5 политических собраний, 4 из которых были сорваны праворадикалами. Речь идет о «Партии Шария» и ОПЗЖ.

Например, 9 мая 2020 на автопробег «Партии Шария» в Донецкой области напали неизвестные в масках, забросали автомобили участников яйцами, зеленкой, краской и каким-то химическим веществом. 17 июня 2020 группировки С14 и «Нацкорпус» совершили физическое нападение на членов этой же партии во время мирного митинга в Киеве и после него — избивали участников и забрасывали камнями их автобусы.

3 июля 2020 нападавшие подорвали взрывное устройство у помещения ОПЗЖ в Полтаве, в результате чего один сотрудник получил легкие телесные повреждения. 23 января 2020 подожгли офис «Партии Шария» в Херсоне. Почти во всех случаях боевики заранее объявляли в соцсетях о своих насильственных намерениях, но правоохранители не сделали ничего, чтобы предотвратить преступления.

Отдельно стоит обратить внимание на то, что многочисленные масштабные митинги, не имеющие отношения к критике правого насилия, проводились во время связанных с пандемией ограничений беспрепятственно, зато более мелкие критические собрания прерывались или не допускались властями со ссылкой на меры по борьбе с пандемией.

УВПКЧ ООН снова дало правительству Украины множество правильных рекомендаций по демократизации, усилению защиты основных свобод, расширению прав и возможностей гражданского общества, которые это правительство снова не выполнит.

Насилие вылилось далеко за пределы «борьбы с Россией». Ненависть выплескивается на вполне «проукраинских» или вообще аполитичных деятелей, которые раздражают наци-штурмовиков и их патронов-единомышленников во властных структурах самим своим существованием. Антикоррупционные и экологические расследователи, активисты гендерных и национальных (не русских) меньшинств, феминистки — госполитика национализма (после в целом успешной зачистки симпатизирующих России движений) неизбежно и последовательно дрейфует в широкую ксенофобию и банальный расизм.

На фоне рушащейся экономики и тотального ухудшения качества жизни абсолютного большинства населения, указание на «чужого», на «врага» внутри имеющихся политических границ остается чуть ли не последней скрепляющей общество идеей. Поэтому нового «врага», будут вновь и вновь назначать даже при объективном отсутствии такового.