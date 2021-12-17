Россияне, привившиеся за рубежом иностранными вакцинами от коронавируса или российским препаратом «Спутник V», смогут получить выдаваемый в России COVID-сертификат и соответствующий QR-код

ВОЗ обеспокоена крайне быстрым распространением «омикрон»-штамма

Новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется чрезвычайно быстро, заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 Дэвид Набарро 16 ноября в эфире британского телеканала Sky News. Он отметил, что число случаев заражения удваивается каждые два-три дня.

По его прогнозу, положение дел в некоторых странах, в частности в Великобритании, может стремительно ухудшиться даже раньше, чем через две недели. «Это означает, что ситуация будет в восемь раз серьезнее через неделю, и в 40 раз серьезнее через две», — уточнил Набарро. Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

При этом ещё 14 декабря генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на брифинге в Женеве, что новый штамм коронавируса «омикрон» распространен в большинстве стран мира, даже если его официально ещё не выявили. «На данный момент 77 стран сообщили о случаях "омикрона", и реальность заключается в том, что "омикрон", скорее всего, есть в большинстве стран, даже если его еще не выявили. "Омикрон" распространяется с такой скоростью, которую мы не наблюдали в других вариантах», — сказал он.

При этом ВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и смертей из-за штамма «омикрон». «Многие страны всё еще не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей, поэтому информацию о смертях, вызванных конкретным вариантом, может быть трудно представить точно», — считают в ВОЗ. Более подробные данные о тяжести «омикрона» могут появиться в ближайшие недели, поскольку должно пройти время между инфицированием и последствиями.

Однако исследования учёных и статистика заболеваемости пока вселяет сдержанный оптимизм. Так, специалисты медицинского факультета LKS Гонконгского университета (HKUMed) выяснили, что, хотя Штамм коронавируса «омикрон» в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем «дельта» и изначальный вирус SARS-CoV-2, однако при «омикроне» инфекция в легких значительно ниже, чем при предыдущих штаммах. Это, по мнению учёных, может быть индикатором более низкой степени тяжести заболевания.

С другой стороны, Предварительные данные из Южной Африки показывают, что вариант «омикрон» не столь опасен, как предыдущие варианты, считает доктор Эмма Ходкрофт, эпидемиолог из Бернского университета. Шабир Мадхи, профессор вакцинологии из Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге, тоже считает, что новый вариант гораздо более заразен, но смертность от него будет меньше. Украинцы митингуют против обязательной вакцинации в центре Киева © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Он полагает, что количество людей в ЮАР, оказавшихся в больнице, будет гораздо ниже числа госпитализированных на более ранних стадиях эпидемии. «Например, 12 декабря было зарегистрировано около 20 тысяч новых случаев, и около 25 человек умерли от COVID-19. В ходе вспышки «дельты», когда в Южной Африке регистрировали 20 тысяч случаев, ежедневно умирали от 250 до 300 человек», — сказал учёный в интервью британской медиакорпорации ВВС.

В России и США изучают эффективность существующих вакцин против «омикрона»

Сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи ещё изучают эффективность вакцины «Спутник V» против нового вида коронавируса «омикрон», сообщил директор научного учреждения Александр Гинцбург 14 декабря. По его словам, первые результаты исследования могут появиться на следующей неделе. После этого ученым предстоит выяснить, как прививка «влияет на различное эпидемиологическое распространение этого штамма, а также на возможную клиническую картину». В целом, как считает Гинцбург, «определённая защита» будет, а «в каких цифрах она будет выражена», ещё изучается.

Учёный отметил, что пока нет доказательств того, что «омикрон»-вариант может вытеснить «дельту», и предположил, что в этом случае может понадобиться двухкомпонентный препарат, дающий антитела к обоим штаммам. Тогда нужно задействовать новую платформу по созданию вакцин, её Центр имени Гамалеи уже отработал и готовится к первой стадии клинических испытаний.

По его словам, если существующая вакцина «Спутник V» будет подавлять новый штамм в сравнении с «уханьским» в два или четыре раза меньше, то ничего менять не придётся. Если же падение защитного эффекта будет десятикратным, тогда придется ставить вопрос об изменении препарата. В то же время, сравнивая «Спутник V» и Pfizer/ BioNTech, Гинцбург указал, что российская разработка позволяет получить более широкий спектр нейтрализующих белков.

В свою очередь, компании Pfizer и BioNTech заявили, что ревакцинация их препаратом обещает стать эффективной защитой от «омикрона». Проведя небольшое исследование, компании пришли к выводу, что три дозы обеспечивают уровень антител против «омикрона», аналогичный уровню двух доз против других вариантов.

Однако в Pfizer и BioNTech отметили, что полученные результаты — предварительные, и заявили, что продолжат сбор данных и оценку реальной эффективности своей вакцины. В компаниях также разрабатывают специальную вакцину против «омикрона», которая в случае получения разрешения регулирующих органов будет готова к поставкам в течение 100 дней.

Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить QR-код

Россияне, привившиеся за рубежом иностранными вакцинами от коронавируса или российским препаратом «Спутник V», смогут получить выдаваемый в России COVID-сертификат и соответствующий QR-код. Об этом 13 декабря заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. «Они смогут, приехав или находясь в России, сдать анализ на антитела. При наличии антител им будет выдан соответствующий документ сроком на шесть месяцев», — сказала Голикова.

По словам Голиковой, Россия также ведет переговоры с ЕС о взаимном признании сертификатов. Если они увенчаются успехом, иностранные сертификаты будут применяться в РФ наряду с российскими. Может обрушить системы: ВОЗ признала, что недооценила омикрон © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

В Кремле при этом пояснили, что решение о выдаче соответствующего сертификата россиянам, привившимся иностранными вакцинами от коронавируса, не означает признания в стране иностранных вакцин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал: «Это, скорее, признание наличия антител, а не признание западных вакцин. Хотя в этом направлении работа тоже продолжается».

Имеющая пять собственных вакцин, Россия до сих пор не одобрила ни одного иностранного препарата для вакцинирования против COVID-19. Москва, в свою очередь, неоднократно требовала признания российской вакцины «Спутник V» на Западе. Но до сих пор ни Всемирная организация здравоохранения, ни Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) этот препарат не одобрили.

Хроника вакцинации в мире

Эксперты при медицинском регуляторе США CDC рекомендовали по возможности не использовать вакцину от коронавируса производства Johnson & Johnson из-за осложнений с тромбами. 16 декабря эксперты проголосовали за рекомендацию, согласно которой, при наличии других вакцин, произведенных по технологии mRNA компаниями Pfizer и Moderna, нужно использовать именно их.

В США ранее были зафиксированы десятки случаев осложнений с формированием тромбов у пациентов, привитых вакциной Johnson & Johnson. Осложнения по-прежнему очень редки. Регулятор CDC должен решить, последует ли он совету своих экспертов. Применение вакцины Johnson & Johnson в США было приостановлено в апреле 2021 года, но затем вновь возобновлено по рекомендации ученых.

Евросоюз совместно с правительством Польши и польским банком развития запускает совместную программу по оказанию помощи в вакцинации против коронавируса странам «Восточного партнерства» (Азербайджан, Армения, Грузия, Молдавия и Украина). Соответствующее заявление еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархели опубликовала 13 декабря пресс-служба ЕС. Как отмечается в заявлении, на эти цели из бюджета ЕС будет выделено 35 миллионов евро, которые пойдут на приобретение и доставку вакцин. Их распределение организует МИД Польши. Первой поставкой в рамках этой договоренности станут 400 тысяч вакцин компании Pfizer/BioNTech, которые будут поставлены из Португалии в Армению.

10 декабря Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставил Украине кредит в 50 миллионов евро на закупку вакцин против коронавируса. Кредитные средства, говорят в Минздраве, помогут обеспечить значительную долю от того количества вакцин, которое предусматривает национальный план вакцинации Украины в 2022 году. При этом правительство Украины 15 декабря решило продлить ограничения в связи с пандемией ещё на три месяца, до 31 марта 2022 года. Это сделало из-за низкого уровня вакцинации, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Несколько европейских стран 15 декабря начали вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет, чтобы не закрывать школы на фоне стремительного распространения «омикрона». Германия, Испания, Греция и Венгрия начали делать прививки детям младшего возраста, при этом врачи говорят, что вакцина пользуется значительным спросом у родителей. В Дании, где наблюдается рост числа случаев заражения «омикроном», и в некоторых регионах Австрии уже в ноябре начали предлагать прививки детям младшего возраста.

В ноябре надзорный орган ЕС в области лекарственных средств одобрил препарат Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет — у этой группы один из самых высоких уровней инфицирования на всем континенте. Вакцина вводится в меньшей дозировке, чем для детей старше 12 лет. Первыми из крупных стран начали прививать детей Соединенные Штаты, и на сегодняшний день в стране вакцинированы более пяти миллионов детей в возрасте от 5 до 11 лет.