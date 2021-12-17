В четверг 16 декабря президент Владимир Зеленский в специальной статье для издания «Новое время» и The Economist под названием «Мир впереди 2022» определил свои задачи на следующий год. Среди наиболее приоритетных задач украинский президент выделяет борьбу с олигархами, которая усилится благодаря так называемому антиолигархическому закону

Зеленский пригрозил олигархам, что он «не будет прощать» им «заговоры и схемы», с целью «слить государство», видимо, намекая на несостоявшийся переворот 1 декабря, которым его запугали спецслужбы.

«Май следующего года является крайним сроком максимально четкой красной линии — для тех, кто, начиная с 90-х годов живет убеждением о том, что государство является их личной собственностью. Вступит в действие закон о борьбе с олигархами. Такой шаг станет самым мощным для того, чтобы вывести из тени экономические и политические отношения в Украине», — написал Зеленский. Александр Охрименко: После конфликта с Зеленским олигархи в любом случае лишатся части бизнеса © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

Иными словами, Зеленский фактически переносит результаты его борьбы с олигархами на следующую весну, повторяя в очередной раз свои предвыборные обещания «посадок» от начала 2019 года.

Он также пригрозил олигархам, что им больше не удастся покупать политиков, чтобы выбивать себе экономические привилегии. Другими ключевыми событиями и задачами на 2022 год Зеленский назвал продолжение кампании по вакцинации, а также судебную реформу, то есть передачу судебной системы западным кураторам, чего от него требуют международные кредиторы.

Примечательно, что в номере The Economist, который является голосом неолиберальных и антироссийских кругов Вашингтона, Зеленский определял задачи на следующий год совместно с теоретиком неолиберализма Фрэнсисом Фукуямой, который курирует в Стэнфордском университете США подготовку проамериканских управленческих кадров для Украины. Рядом с Зеленским в номере значится также экс-посол США на Украине Уильям Тейлор. Очевидно, что основным адресатом послания Зеленского являются американские неолибералы, перед которыми украинский президент выслуживается и хвастается своими успехами в борьбе с олигархами.

И если результаты борьбы с олигархами Зеленский опять обещает следующей весной, то так называемый антиолигархический закон уже бьет по простым украинцам. Помимо повышения ренты на добычу руды (которая, кстати, не затрагивает Игоря Коломойского), он предполагает увеличение налогов для простых украинцев.

Законопроект неслучайно принимали с помощью голосов депутатских групп «За будущее» и «Доверие», за которыми стоят Игорь Коломойский и агроолигарх Андрей Веревский, которым были предоставлены определенные преференции. Прежде всего, он бьет по мелким фермерам, повышая налоги на сельскохозяйственные земли (так называемый «налог на огороды»), стимулируя фермеров избавляться от земельных паев. В четверг возле Верховной Рады прошла акция протеста против долговой удавки МВФ, в которой также участвовали фермеры, требовавшие отменить повышение налогов на землю. Сильные богатые. До чего борьба Зеленского с олигархами доведет Украину

«Новые налоги не будут касаться крупных агрохолдингов — они как правило не владеют землёй. Налоги распространяются исключительно на небольших фермеров и крестьян, имеющих землю», — рассказал один из участников акции протеста, комментируя тот самый «антиолигархический закон» Зеленского.

Экономист Алексей Кущ называл этот «антиолигархический закон» шагом к обезземеливанию крестьян. «Людям, у которых есть земля, теперь придется платить минимальное налоговое обязательство, даже если они эту землю не используют. По сути, это начало процесса обезземеливания украинцев, так как многие будут вынуждены продавать участки», — утверждал экономист.

Тем временем в Соединенных Штатах не особо довольны антиолигархической борьбой Зеленского. В статье Washington Times на этой неделе отмечали, что время для борьбы выбрано неудачное, учитывая напряженную ситуацию с РФ, а борьба с олигархами, если и ведется, то избирательно. На фоне глубоких опасений, что русские и украинцы участвуют в заговоре с целью его свержения, администрация Зеленского, как сообщает американское издание, нацелилась на самого богатого человека в Украине, энергетического магната Рината Ахметова, когда стране катастрофически не хватает угля. Одновременно происходит сближение с другими олигархами, против которых США ввели санкции за коррупцию, а такие санкции Вашингтон ввел против Игоря Коломойского.

Ранее другое американское издание, Washington Post отметило неудачи Зеленского в борьбе с олигархами. «Зеленский выступал с посланием против истеблишмента и в поддержку реформ, обещая разорвать хватку, которую влиятельные олигархи держат в стране, но он мало продвинулся вперед», — пишет Washington Post. Медиагруппа Ахметова поспешила оправдаться за «российские нарративы» © скриншот видео "System Capital Management (СКМ)"

В такой ситуации Зеленскому необходимо пообещать западным СМИ нещадно бороться с олигархами, но лучше весной — с мая месяца, после отопительного сезона. Вот тогда он им обязательно задаст, если они перейдут «красные линии», продолжат покупать украинских политиков и требовать экономических преференций. Ну, а если не с мая, то с октября точно. А может быть, и позже. Или вообще никогда, как это происходит почти со всеми обещаниями президента, требующими последовательности, настойчивости и упорства.

Пообещав западным кураторам в следующем году нещадно бороться с олигархами, попугав в очередной раз соотечественников российской армией, которая якобы вот-вот вторгнется, президент Зеленский отправился с супругой на съемки новогоднего юмористического шоу «Вечернего квартала». Там-то у негшо проблем нет, там ему всё понятно.