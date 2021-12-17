Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в комментарии изданию Украина.ру объяснил цель мощной информационной кампании Запада в отношении Украины

Осенью 2021 года ряд американских СМИ запустил фейк-кампанию о якобы готовящемся вторжении России на Украину и сконцентрировавшейся в районе границы техники.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в комментарии изданию Украина.ру подчеркнул, что такие информационные кампании всегда связаны с достижением военно-политических целей. По его словам, если посмотреть, как Соединённые Штаты Америки и их ближайшие союзники проводили информационные кампании на протяжении последних 30 лет, это всегда предваряло какую-то сумму действий, как правило военных или военно-политических. Пушков объяснил, почему Украина пугает страны НАТО беженцами © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«В 90-е годы была кампания демонизации сербов: сербы — главные виновники того крупного межнационального конфликта, который случился на территории Югославии в условиях её распада, всячески принижались преступления, совершённые хорватами, совершённые боснийскими мусульманами, и всячески преувеличивались и выдвигались на первый план преступления, совершённые сербами», — уточнил сенатор.

Точно также, подчёркивает Пушков, работал международный трибунал по Югославии в Гааге, когда на 1 осуждённого хорвата, явно виновного в геноциде сербского населения, приходилось 10-15 сербов, которых обвиняли в преступлениях против боснийских мусульман или хорватов.

«Этот явный перекос был связан с тем, что готовилась военная операция против Сербии, потом мы видели, как бомбили Белград, как Косово было выведено из состава Сербии усилиями НАТО — Сербия не давала на это согласия. То есть готовилась некая военно-политическая операция», — заявил политик. Украина намерена чаще проводить совместные с НАТО учения в Черном море © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

17 февраля 2008 года власти Косово в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии, но отделение региона признали не все страны. Инициативу Приштины поддержали, в частности, США, Франция, Великобритания и Германия; среди государств, не признающих независимость Косово, — Россия, Китай, Сербия, Сирия, Израиль, Иран и Испания.

Та же самая история произошла в 2003 году с Ираком: были запущены мощные кампании по доказательству того, что у президента страны Саддама Хуссейна есть оружие массового поражения (которое так и не нашли, поскольку его не было.), а также что Ирак якобы был связан с Аль-Каидой (террористической организацией, запрещённой в РФ) и таким образом косвенно несёт ответственность за атаки на Нью-Йорк и Вашингтон в сентябре 2001 года. И хотя это утверждение тоже не подтвердилось — контактов у Хуссейна с террористами не было, наоборот, они находились в плохих отношениях, — эти кампании предварили агрессию США и Великобритании на Ирак в марте 2003 года.

В 2010 году началась кампания по демонизации Муаммара Каддафи, будто он готовится к геноциду собственного населения, не довольного его правлением. Звучала цифра о 6 тысячах якобы убитых ливийцев, на самом деле, по информации Human Rights Watch, организации, которая отслеживает такого рода события, за весь период гражданского конфликта в Ливии погибло 373 человека с обеих сторон. По словам Пушкова, это печальная цифра, но это явно не геноцид и не целенаправленное убийство гражданского населения.

«Почему я привожу все эти примеры? Потому что мы сейчас присутствуем при абсолютно аналогичном механизме подготовки определённой военно-политической стратегии. Смысл её состоит в том, чтобы создать политические, психологические и информационные условия для военного освоения территории Украины, я бы даже сказал, что сейчас главный вопрос — это не вступление Украины в НАТО, а подтягивание Украины в НАТО без официального членства, чтобы иметь возможность направлять военные корабли в Чёрное море, направлять военных специалистов западных стран на Украину, чтобы поставлять системы вооружения, чтобы выделять огромные суммы на поддержку ВСУ, чтобы превращать Украину в перспективе в ударный военный кулак, который можно направлять против России», — сказал Пушков.

Он обращает внимание на то, что в абсолютно спокойной обстановке американскому Конгрессу трудно выделить $300 млн военной помощи Украине. Иными словами, если ничего не происходит, для того, чтобы такую помощь выделить, нужно создать определённый информационно- психологический фронт, и как раз-таки та истерика вокруг того, что Россия якобы завтра или в январе, как утверждает министр обороны Украины Алексей Резников, готовится напасть на Украину, естественно, создаёт условия для того, чтобы превратить украинский кризис в один из главных кризисов современного мира и создаёт условия для того, чтобы начать превращать Украину в неофициального члена НАТО, активизировать с ней военное сотрудничество, оснащать её армию, направлять туда инструкторов и так далее. Резников надеется получить ракеты и другое вооружение от США © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Есть ли средства, которые позволят не допустить такого рода информационные кампании? Таких средств, естественно, нет, потому что такие информационные кампании проводятся по согласованию с правящими кругами этих государств, основную информацию якобы разведывательную и якобы достоверную те же американские, британские СМИ получают из правительственных источников, иногда это оформляется как утечка, иногда — как официальное заявление или пресс-релиз, иногда подаётся по доверительным как будто бы каналам. За такими кампаниями всегда следуют акции, не всегда военные, но подготовительного типа. Смысл состоит в том, чтобы, воспользовавшись этой кампанией, устранить какие-либо сомнения в НАТО, что альянс в военном отношении должен поддерживать Украину. Вот, собственно, чем они сейчас занимаются», — сказал Пушков.

Все эти информационные кампании, по словам сенатора, готовят какие-либо политические акты или обосновывают какие-то действия, нацеленные на укрепление военных позиций США в странах Восточной Европы. Например, при наличии кризиса вокруг Украины у генсека НАТО Йенса Столтенберга появляется возможность сказать, что если Германия откажется от американского ядерного оружия, хранящихся на её территории, то его отправят в другие государства, возможно, восточноевропейские, а если вокруг Украины всё спокойно, то США должны увезти эти заряды на свою территорию. Кроме того, информационные кампании создают оптимальные возможности для переброски войск, обоснования того, например, почему НАТО должна уделять повышенное внимание Чёрному морю, хотя это уж точно не американская акватория, говорят: «Ну а как же? У нас там есть 3 страны-члена НАТО: Турция, Румыния и Болгария, а также нам нужно защищать Украину в случае агрессии». Марков: Столтенберг завел в тупик отношения России и НАТО © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Пушков предупредил, что подобные информационные кампании будут сопровождать нас и дальше, это составная часть геополитики и геополитической борьбы. В сложившейся ситуации Россия может только противопоставить собственные информационные усилия и на территории РФ, и на территории зарубежных государств, в том числе через свои информационные агентства, телеканал RT, Sputnik, контракты, встречи на уровне министров иностранных дел, переговоры лидеров государств.