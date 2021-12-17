На уходящей неделе украинская тема стала самой обсуждаемой на переговорах политиков разных стран.
Пора оживить «нормандский формат»
На полях саммита «Восточное партнёрство» в Брюсселе 15 декабря президент Украины Владимир Зеленский провёл первую встречу с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем, позже к ним присоединился президент Франции Эммануэль Макрон.
По итогам переговоров лидеры 3 стран подчеркнули необходимость продолжить активную работу в «нормандском формате» с участием российской стороны и обеспечить выполнение решений, принятых на саммите в Париже 9 декабря 2019 года. По словам Зеленского, это касается, прежде всего, таких неотложных мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта в Донбассе, как обеспечение соблюдения режима прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие двух новых пунктов пропуска.
«Нам нужно найти прочное решение конфликта в Донбассе. Германия и Франция продолжают своё посредничество в этом отношении в рамках «нормандского формата», — написал Макрон на своей странице в Twitter.
Шольц разделяет позицию французского лидера. 12 декабря во время визита в Польшу канцлер ФРГ говорил о необходимости использовать все возможные инструменты для деэскалации конфликта в Донбассе, «нормандский формат» в том числе.
Макрон перехватывает пальму первенства на Украине
После ухода с поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель президент РФ Владимир Путин остался единственным из лидеров стран «нормандской четвёрки», присутствовавшим при заключении Минских соглашений. Момент смены власти в Германии и вхождения в курс дела нового правительства пытается использовать в свою пользу французский президент Макрон.
Он выступил инициатором телефонных переговоров с российским коллегой 14 декабря о ситуации на Украине. В ходе разговора Путин привёл конкретные примеры, свидетельствующие о нарушении Киевом Минских соглашений, а также отметил, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения, причём при попустительстве ряда западных стран, а происходящая накачка Украины современным оружием создаёт прямую угрозу безопасности России.
В свою очередь, Макрон подтвердил приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также свою решимость действовать в пользу выполнения Минских договорённостей в рамках «нормандского формата» при посредничестве Франции и Германии. Кроме того, он отметил, что Париж поддержит меры гуманитарного характера — освобождение пленных, открытие пунктов пропуска, подтверждение режима прекращения огня, которые, как ожидается, будут приняты в связи с новогодними праздниками, и призвал российского коллегу поддержать такие шаги со своей стороны.
«Макрон имел диалог с американским президентом дважды и собирается в ближайшее время посетить Россию и провести переговоры с Путиным. У Макрона выборы и он попытается поучаствовать и перехватить повестку мирного урегулирования конфликта на Украине, что может добавить ему определённых электоральных баллов внутри французской политической системы. Пока Турция предлагает себя публично, Франция попытается разыграть роль посредника в урегулировании в Донбассе», — считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
В игру вступают американцы
Тем временем всё большее участие в урегулировании украинского кризиса пытаются принимать Соединённые Штаты.
О чём прямым текстом заявила помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в ходе визита в Москву 15 декабря. По сообщению посольства США в РФ, она подчеркнула, что прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе возможен лишь через выполнение Минских соглашений, и отметила, что Соединённые Штаты готовы оказывать содействие дипломатическим усилиям и «нормандскому формату».
Американский дипломат больше 2 часов беседовала с заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком, который отвечает в Кремле за украинское направление.
«Стороны договорились продолжить взаимодействие по имплементации Минских соглашений с учётом заявленной президентом США Джо Байденом на женевском саммите позиции о необходимости обязательного предоставления Донбассу особого статусу для завершения конфликта», — рассказал журналистам источник, принимавший участие в переговорах.
А чуть раньше Донфрид пообщалась с заместителем министр иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, но не стала комментировать результаты встречи. Не слишком многословна была и российская сторона. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова лишь сообщила, что американской стороне были переданы российские инициативы в сфере безопасности. Москва настаивает на выработке долгосрочных правовых гарантий о нерасширении НАТО на восток, в частности непредоставления членства Украине, и юридическом закреплении договорённости о том, что США и другие члены альянса не будут размещать ударные системы вооружений на территории соседних с Россией государств как участников, так и нечленов НАТО. Донфрид заверила, что передаст предложения России как европейским партнёрам, с которыми встретится в Брюсселе в ближайшие дни, так и в Вашингтон.
«Я пока не буду (раскрывать подробности — ред.). Это один проект договора и один проект соглашения. Какие именно — со временем вы узнаете», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В телефонном разговоре с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил готовность незамедлительно начать переговоры по проектам документов о гарантиях безопасности, для чего в любой момент может вылететь в любую нейтральную страну для начала переговоров по этому вопросу.
Поездке Донфрид в Москву предшествовал рабочий визит в Киев, где она провела переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и заместителем главы делегации Киева в Контактной группе Андреем Костиным. Прозвучали дежурные заявления о поддержке Вашингтоном территориальной целостности Украины и сдерживанию России от «агрессии в отношении Киева», кроме того, как сообщает МИД Украины, помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии в Москву согласилась с принципом «никаких решений по Украине без Украины».
«Проблемы в «нормандском формате накапливались давно и дошли до критической точки, о чём говорит публикация переписки Сергея Лаврова с его коллегами из Германии и Франции. У США появилась определенная возможность включиться в решение кризиса. Для администрации Байдена это важно ещё и по той причине, что многие в Европе и США говорят: Вашингтон переключился на тихоокеанский регион, сконцентрировавшись на Китае и отодвинув европейские вопросы на второй план. Занимаясь Украиной, Байден показывает, что Европа по-прежнему находится в центре внимания США», — считает глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Зеленский не знает, с какой стороны подойти к Путину
Сколько бы посредников ни было, без прямого диалога Киева и народных республик добиться урегулирования конфликта в Донбассе не удастся, но украинские власти наотрез отказываются от переговоров. Эту тему Зеленский хотел бы обсуждать с Путиным. Российский лидер ранее заявлял, что готов принять украинского коллегу в Москве в любое время, но предметом разговора будут двусторонние отношения, Донбасс Зеленский должен обсуждать с Донецком и Луганском. Теперь президент Украины настаивает на переговорах с Путиным под другим предлогом.
«Я бы благодаря («Северному потоку — 2» — ред.) мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении «Минска» или другие шаги для окончания конфликта могли бы быть решены. Но это его право. Я не уверен, что он меня услышит. Мы говорили с канцлером Германии Олафом Шольцем о «Северном потоке — 2». Я считаю, что это вопрос безопасности, я даже не говорю об энергетической безопасности. Это в принципе серьёзнейший инструмент для разговора с РФ», — заявил Зеленский 15 декабря.
Комментируя эти слова, Песков сказал, что ясности о возможных переговорах президентов России и Украины пока нет.
«У моего коллеги Козака бывают контакты с руководством администрации Офиса президента Украины, по-прежнему нет чёткой ясности о возможной повестке дня таких контактов, потому что трудно увязать двусторонние российско-украинские отношения с международным важным экономическим проектом «Северный поток-2», и о возможных решениях, на которые имеется в виду выйти по итогам таких контактов. Такого понимания пока не вызрело», — заявил он.
Очевидно, что разговоры о скорейшем мирном урегулировании донбасского конфликта должны подтверждаться с украинской стороны не только намерениями, но и реальными действиями. И здесь должны быть не только открытие пунктов пропуска и обмен пленными, но и выполнением пунктов Минских соглашений, которые касаются исключительно украинской власти, например, придание Донецкой и Луганской областям особого статуса, объявление амнистии в отношении всех участников конфликта и т.д. В конечном итоге, это касается и отказа от поголовной принудительной украинизации, которую проводит власть в стране. Но в том-то и дело, что заявляя в очередной раз о желании "встретиться и поговорить" Зеленский никаких действий в этом смысле не демонстрирует. Получается, такое своеобразное украинское танго, когда один шаг вперед в урегулировании конфликта как правило сопровождается двумя шагами назад.
В этой ситуации активность французской и американской дипломатии может быть очень полезной для реального выполнения Минских соглашений. Если, конечно, такая активность Вашингтона и Парижа будет правильно понята и воспринята в Киев.
И теперь, в этой ситуации, становится очевидным, почему Зеленский намеренно выбирает для обсуждения с западными коллегами такие вопросы, как Донбасс и энергетика, в качестве тем потенциальных переговоров с Путиным — чтобы иметь возможность переключить внимание с реальных проблем, связанных с вооружёнными действиями на юго-востоке страны, на обвинения в адрес России, причём безосновательных, тем самым перекладывая ответственность за свое бездействие на Москву.