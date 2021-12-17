Вашингтон хочет выйти из тени и стать полноценным участником переговорного процесса по Донбассу, а президент Франции Эммануэль Макрон после смены власти в Германии начал перетягивать инициативу по украинскому вопросу на себя

На уходящей неделе украинская тема стала самой обсуждаемой на переговорах политиков разных стран.

Пора оживить «нормандский формат»

На полях саммита «Восточное партнёрство» в Брюсселе 15 декабря президент Украины Владимир Зеленский провёл первую встречу с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем, позже к ним присоединился президент Франции Эммануэль Макрон. «Нормандский формат» практически мёртв. Что дальше? © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

По итогам переговоров лидеры 3 стран подчеркнули необходимость продолжить активную работу в «нормандском формате» с участием российской стороны и обеспечить выполнение решений, принятых на саммите в Париже 9 декабря 2019 года. По словам Зеленского, это касается, прежде всего, таких неотложных мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта в Донбассе, как обеспечение соблюдения режима прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие двух новых пунктов пропуска.

«Нам нужно найти прочное решение конфликта в Донбассе. Германия и Франция продолжают своё посредничество в этом отношении в рамках «нормандского формата», — написал Макрон на своей странице в Twitter.

Шольц разделяет позицию французского лидера. 12 декабря во время визита в Польшу канцлер ФРГ говорил о необходимости использовать все возможные инструменты для деэскалации конфликта в Донбассе, «нормандский формат» в том числе.

Макрон перехватывает пальму первенства на Украине

После ухода с поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель президент РФ Владимир Путин остался единственным из лидеров стран «нормандской четвёрки», присутствовавшим при заключении Минских соглашений. Момент смены власти в Германии и вхождения в курс дела нового правительства пытается использовать в свою пользу французский президент Макрон. Макрон провел с Путиным позорный разговор - экс-глава МИД Украины © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Он выступил инициатором телефонных переговоров с российским коллегой 14 декабря о ситуации на Украине. В ходе разговора Путин привёл конкретные примеры, свидетельствующие о нарушении Киевом Минских соглашений, а также отметил, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения, причём при попустительстве ряда западных стран, а происходящая накачка Украины современным оружием создаёт прямую угрозу безопасности России.

В свою очередь, Макрон подтвердил приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также свою решимость действовать в пользу выполнения Минских договорённостей в рамках «нормандского формата» при посредничестве Франции и Германии. Кроме того, он отметил, что Париж поддержит меры гуманитарного характера — освобождение пленных, открытие пунктов пропуска, подтверждение режима прекращения огня, которые, как ожидается, будут приняты в связи с новогодними праздниками, и призвал российского коллегу поддержать такие шаги со своей стороны.

«Макрон имел диалог с американским президентом дважды и собирается в ближайшее время посетить Россию и провести переговоры с Путиным. У Макрона выборы и он попытается поучаствовать и перехватить повестку мирного урегулирования конфликта на Украине, что может добавить ему определённых электоральных баллов внутри французской политической системы. Пока Турция предлагает себя публично, Франция попытается разыграть роль посредника в урегулировании в Донбассе», — считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

В игру вступают американцы

Тем временем всё большее участие в урегулировании украинского кризиса пытаются принимать Соединённые Штаты. Владимир Жарихин: США нужна передышка, чтобы голова по поводу Украины перестала болеть © РИА Новости, Владимир Трефилов

О чём прямым текстом заявила помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в ходе визита в Москву 15 декабря. По сообщению посольства США в РФ, она подчеркнула, что прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе возможен лишь через выполнение Минских соглашений, и отметила, что Соединённые Штаты готовы оказывать содействие дипломатическим усилиям и «нормандскому формату».

Американский дипломат больше 2 часов беседовала с заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком, который отвечает в Кремле за украинское направление.

«Стороны договорились продолжить взаимодействие по имплементации Минских соглашений с учётом заявленной президентом США Джо Байденом на женевском саммите позиции о необходимости обязательного предоставления Донбассу особого статусу для завершения конфликта», — рассказал журналистам источник, принимавший участие в переговорах.

А чуть раньше Донфрид пообщалась с заместителем министр иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, но не стала комментировать результаты встречи. Не слишком многословна была и российская сторона. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова лишь сообщила, что американской стороне были переданы российские инициативы в сфере безопасности. Москва настаивает на выработке долгосрочных правовых гарантий о нерасширении НАТО на восток, в частности непредоставления членства Украине, и юридическом закреплении договорённости о том, что США и другие члены альянса не будут размещать ударные системы вооружений на территории соседних с Россией государств как участников, так и нечленов НАТО. Донфрид заверила, что передаст предложения России как европейским партнёрам, с которыми встретится в Брюсселе в ближайшие дни, так и в Вашингтон. Правдивая повесть о том, как Джозеф Байден отразил российское нападение на Украину

«Я пока не буду (раскрывать подробности — ред.). Это один проект договора и один проект соглашения. Какие именно — со временем вы узнаете», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В телефонном разговоре с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил готовность незамедлительно начать переговоры по проектам документов о гарантиях безопасности, для чего в любой момент может вылететь в любую нейтральную страну для начала переговоров по этому вопросу.

Поездке Донфрид в Москву предшествовал рабочий визит в Киев, где она провела переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и заместителем главы делегации Киева в Контактной группе Андреем Костиным. Прозвучали дежурные заявления о поддержке Вашингтоном территориальной целостности Украины и сдерживанию России от «агрессии в отношении Киева», кроме того, как сообщает МИД Украины, помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии в Москву согласилась с принципом «никаких решений по Украине без Украины».

«Проблемы в «нормандском формате накапливались давно и дошли до критической точки, о чём говорит публикация переписки Сергея Лаврова с его коллегами из Германии и Франции. У США появилась определенная возможность включиться в решение кризиса. Для администрации Байдена это важно ещё и по той причине, что многие в Европе и США говорят: Вашингтон переключился на тихоокеанский регион, сконцентрировавшись на Китае и отодвинув европейские вопросы на второй план. Занимаясь Украиной, Байден показывает, что Европа по-прежнему находится в центре внимания США», — считает глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «А давайте позовем дедушку Джо»: Бондаренко объяснил, почему США не стоит звать в «нормандский формат» © РИА Новости, Нина Зотина

Зеленский не знает, с какой стороны подойти к Путину

Сколько бы посредников ни было, без прямого диалога Киева и народных республик добиться урегулирования конфликта в Донбассе не удастся, но украинские власти наотрез отказываются от переговоров. Эту тему Зеленский хотел бы обсуждать с Путиным. Российский лидер ранее заявлял, что готов принять украинского коллегу в Москве в любое время, но предметом разговора будут двусторонние отношения, Донбасс Зеленский должен обсуждать с Донецком и Луганском. Теперь президент Украины настаивает на переговорах с Путиным под другим предлогом.

«Я бы благодаря («Северному потоку — 2» — ред.) мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении «Минска» или другие шаги для окончания конфликта могли бы быть решены. Но это его право. Я не уверен, что он меня услышит. Мы говорили с канцлером Германии Олафом Шольцем о «Северном потоке — 2». Я считаю, что это вопрос безопасности, я даже не говорю об энергетической безопасности. Это в принципе серьёзнейший инструмент для разговора с РФ», — заявил Зеленский 15 декабря. «Сложно говорить с тем, кто не отвечает за свои слова»: Песков объяснил, почему Путин и Зеленский не встретятся © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

Комментируя эти слова, Песков сказал, что ясности о возможных переговорах президентов России и Украины пока нет.

«У моего коллеги Козака бывают контакты с руководством администрации Офиса президента Украины, по-прежнему нет чёткой ясности о возможной повестке дня таких контактов, потому что трудно увязать двусторонние российско-украинские отношения с международным важным экономическим проектом «Северный поток-2», и о возможных решениях, на которые имеется в виду выйти по итогам таких контактов. Такого понимания пока не вызрело», — заявил он.

Очевидно, что разговоры о скорейшем мирном урегулировании донбасского конфликта должны подтверждаться с украинской стороны не только намерениями, но и реальными действиями. И здесь должны быть не только открытие пунктов пропуска и обмен пленными, но и выполнением пунктов Минских соглашений, которые касаются исключительно украинской власти, например, придание Донецкой и Луганской областям особого статуса, объявление амнистии в отношении всех участников конфликта и т.д. В конечном итоге, это касается и отказа от поголовной принудительной украинизации, которую проводит власть в стране. Но в том-то и дело, что заявляя в очередной раз о желании "встретиться и поговорить" Зеленский никаких действий в этом смысле не демонстрирует. Получается, такое своеобразное украинское танго, когда один шаг вперед в урегулировании конфликта как правило сопровождается двумя шагами назад.

В этой ситуации активность французской и американской дипломатии может быть очень полезной для реального выполнения Минских соглашений. Если, конечно, такая активность Вашингтона и Парижа будет правильно понята и воспринята в Киев.

И теперь, в этой ситуации, становится очевидным, почему Зеленский намеренно выбирает для обсуждения с западными коллегами такие вопросы, как Донбасс и энергетика, в качестве тем потенциальных переговоров с Путиным — чтобы иметь возможность переключить внимание с реальных проблем, связанных с вооружёнными действиями на юго-востоке страны, на обвинения в адрес России, причём безосновательных, тем самым перекладывая ответственность за свое бездействие на Москву.