В германском Федеральном сетевом агентстве сообщили, что решение о вводе эксплуатации газопровода «Северный поток — 2» может быть не принято и в первой половине 2022 года. Украина.ру о том, как и кто хотел блокировать работу ветки, идущей по дну Балтийского моря, и кто на самом деле спровоцировал энергетический кризис в ЕС

Новость распространило со ссылкой на главу ведомства Йохена Хомана агентство Reuters. «В первой половине [2022 года] никаких решений не будет», — привели медиа слова Хомана, который сослался на то, что оператору «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG пришлось создавать дочернюю компанию в Германии, чтобы соответствовать немецкому законодательству. «В тот момент, когда документы поступят к нам, снова начнется отсчет периода проверки», — пояснил руководитель регулятор причины затягивания сроков.

В Nord Stream 2 AG на это ответили сообщением, что продолжает работать над регистрацией компании в Германии. «Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям», — выдал практически единственно ожидаемую реакцию офис оператора.

«Северный поток-2» не запустят до лета 2022 года - СМИ © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin Bloomberg выдало новость, что Еврокомиссия намеревается к 2049-му отказаться от долгосрочных контрактов по поставкам газа в Европу.

Свои планы Еврокомиссия, как сообщалось, приурочила к так называемому зеленому переходу 2050-го. К этому году Европа должна, по мысли чиновников в Брюсселе, превратиться в первый климатически нейтральный континент с полным прекращением выбросов парниковых газов. Для этого в 2019-м было принято Европейское зеленое соглашение.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко объяснил, какие возможные последствия могут быть у проведения в жизнь этих идей: «Это создает определенные риски (например, риск падения инвестиций в отрасль) и может привести к росту цен. Однако надо понимать, что энергопереход делается в целях защиты окружающей среды и снижения рисков, связанных с экологией и глобальным потеплением».

Глава газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy, базирующейся в норвежском Осло, Карлос Торрес Диас в статье для Guardian констатировал очевидное – «Газпром» получает прибыль из-за роста цен на свой товар. Правда, в такой рыночной конъюнктуре аналитик усматривает политическую подоплеку.

«Крупнейший в мире производитель газа обычно обеспечивает более трети потребностей стран Европейского союза, но в ноябре потоки сократились до шестилетнего минимума», – драматизирует ситуацию Торрес Диас. И усматривает совпадение: увеличение спроса на голубое топлива совпал с «эскалацией российской агрессии по отношению к Украине и Молдове и усилением напряженности в отношениях с западными державами по поводу трубопровода "Северный поток-2"».

На фоне того, что в США санкции против трубопровода по дну Балтийского моря были исключены из оборонного бюджета страны, тему ограничений против «Северного потока-2» поднял латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш. Он предложил увязать это с нагнетанием напряженности на Украине по поводу якобы готовящегося российского вторжения: «Я определенно думаю, что это должно обсуждаться». По его словам, Москва, «пытается использовать “Северный поток” в качестве шантажа против ЕС, неверно заявляя, что, если мы хотим больше газа в Европе, мы должны открыть “Северный поток — 2”», — приводило слова политика ТАСС.

Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития объясняет в комментарии Украине.ру, что звучащие с Запада абстрактные требования продавать больше – не более, чем неудачный риторический прием. «Это очень странно, дескать, поставляйте туда, незнакомо куда, незнамо кому. Хотите больше газа – заключайте договоры. Топлива и правда идет меньше, но именно потому что его меньше законтрактовали сами покупатели. Летом ждали, что цена упадет, не хотели запасать газ, думали, что потом купят дешевле. Но цена не упала», – отмечает он.

Новый канцлер Австрии поддержал «Северный поток — 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Ценовой шторм аналитик считает следствием энергетической политике самого Евросоюза, который регулирует эту сферу с точки зрения идеологии. «В перспективе ЕС собирается вообще отказаться от долгосрочных газовых контрактов. Хотя уже сейчас без газа они не справляются. Ветровые электростанции в этом году не дали столько электричества, сколько хотелось, пришлось перейти на угольные. Это такая декарбонизация», – иронизирует Пикин.

«Энергетикой в Европе правят политики, а не инженеры. Они не представляют, что нужны резервы. Вот [британский премьер] Борис Джонсон из-за того, что ветряки сработали не так, как планировали, сделал вывод – надо больше ветряков. Хотя любой инженер скажет – раз ресурс нерегулярный, требуется резерв, пока лучший резерв – газовые станции», – уточняет собеседник издания.

Поэтому единственный виновник нынешнего энергетического кризиса – сам Брюссель.