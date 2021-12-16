В четверг, 16 декабря, пятый президент Украины Петр Порошенко ворвался в студию парламентского телеканала «Рада». Он заявил, что канал подконтролен партии власти. Так бывший глава государства отреагировал на перезапуск «Рады», который уже успел вызвать большой скандал в украинском обществе

«А у нас предусмотрены деньги на это?» — негодовал Порошенко в эфире канала.

Он стоял спиной к зрителям и обращался к ведущим, заявив, что те мешают работе парламентариев: новая студия канала разместилась на втором этаже в здании Верховной Рады — там, где раньше были кулуары. Порошенко ворвался в эфир телеканала «Рада» с обвинениями в «путинской пропаганде» © скрин видео

«Я бы хотел, чтобы все зрители телеканала "Рада" знали: сейчас незаконно потрачены деньги налогоплательщиков <…> Эти деньги (на обновление канала. — Ред.) были потрачены без системы ProZorro (открытой системы госзакупок. — Ред.). Это абсолютно коррупционная сделка. Более того, эти указания Офиса президента мешают работе народных депутатов. Я хочу подчеркнуть: так мы это не оставим», — повернувшись лицом к зрителям сказал Порошенко.

За несколько часов до его появления в эфире страсти по поводу обновлённого парламентского телеканала бушевали в сессионном зале.

Там сопредседатель фракции партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявляла о том, что власть захватила парламентский телеканал. При этом Геращенко заявила, что когда в ночь на 16 декабря выступая в парламенте она подняла этот вопрос, её речь на телеканале прервали.

Уже после инцидента с Порошенко на брифинге в кулуарах парламента Геращенко снова подняла вопрос «Рады».

«Под покровом ночи тайно пытаются из законодательной деятельности парламента миллионы гривен перекинуть на "конверты" для неизвестно кого <…> Мы хотим поблагодарить нашего лидера Петра Порошенко, который остановил сегодня коррупционные сделки, в том числе которые пыталось руководство Верховной Рады и аппарата привязать к телеканалу. Когда тайно 404 миллиона гривен. (около миллиарда рублей — Ред.) выделили неизвестно кому. А мы уже знаем, где покупалась эта техника, вы все будете шокированы. Когда неизвестно кто за 15 миллионов гривен (около 40,5 миллиона рублей — Ред.) писал концепцию этого телеканала и никто этой концепции еще не видел», — заявила Геращенко. Офис Зеленского хочет переформатировать два телеканала под себя - СМИ © РИА Новости, Артём Коренюк / Перейти в фотобанк

Ее фракция потребовала от спикера парламента Руслана Стефанчука отстранить от работы руководство телеканала, предоставить концепцию канала для ознакомления и обеспечить свободу слова на Украине.

Это все можно было бы принять за очередную пикировку бывших и нынешних властей Украины, если бы не то, что претензии к обновленной «Раде» высказывают и злейшие враги Порошенко — те, кто внес свою лепту в поражение Порошенко на выборах 2019 года.

Не те люди, или что не так с Радой?

В среду, 15 декабря, на странице «Рады» в Facebook появилось сообщение о том, что канал начинает вещание в обновленном режиме.

«С 15 декабря "Парламентский телеканал «Рада»" переходит на работу в тестовом режиме. Вещатель запускает усовершенствованную версию. Теперь у "Рады" больше возможностей парламентского вещателя, улучшенное качество видеоизображения и современные информационные технологии. У канала появятся несколько современных студийных площадок, где свои позиции смогут отстаивать представители всех политических сил», — указывалось в сообщении.

Тогда же в соцсетях появилось рекламное видео канала, где был представлен обновлённый состав редакции «Рады». Среди показанных на видео был политтехнолог Владимир Петров.

«Когда оппозиция узнала, что канал "Рада" обновляется и будет качественным каналом, то во всех своих контролируемых СМИ они начали истерику, что теперь канал будет работать на власть. Вот что мы хотим вам ответить: канал "Рада" был и остается государственным каналом», — говорил голос за кадром.

Это видео вызвало скандал. Оппозиция заявила, что такая реклама является оскорбительной. В ответ на канале заявили, что к ролику не имеют никакого отношения.

«Телеканал "Рада" не имеет никакого отношения к видеоролику, который распространяют в соцсетях и анонимных Telegram-каналах. Мы не несём ответственности за его наполнение и содержание. Наши сотрудники не проводили и не согласовывали этот ролик. Это видео не будет выходить в эфире нашего канала», — говорилось в заявлении канала в Facebook.

Однако «Раде» не поверили. Так, в ролике снялись журналисты и ведущие, которые и 15, и 16 декабря были в эфире «Рады». Некоторые из этих ведущих связаны с политтехнологом Петровым. Слишком дорогой «Дом». Зачем украинский пропагандистский канал оснастили по последнему слову техники © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Так, Татьяна Гончаренко, которая в эфире «Рады» комментировала инцидент с Порошенко буквально спустя секунды после его завершения, является ведущей на телеканале Петрова «Исландия». Она же возглавляет профсоюзную организацию на этом канале. Гончарова является членом партии «Северный путь», которую возглавляет Петров.

Кроме того, ряд украинских изданий сообщил, что перезапуском канала занимается Алексей Семёнов — человек, который запускал канал «Прямой», принадлежавший Петру Порошенко, а также каналы, которые связывают с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Личности Семенова и особенно Петрова разозлили многих на Украине. Последнего в 2014 году включили в «черный список» сотрудников СМИ: сторонники Майдана обвиняли Петрова в том, что он в своё время помогал власти расправляться с оппозицией.

Однако есть к Петрову претензии и не только у майдановцев.

На деньги украинцев и на пользу власти

Одним из тех, кто жестко критикует Петрова, является медиаэксперт Анатолий Шарий. Он утверждает: этот политтехнолог работает на власть.

«Когда Сергей Иванов (сотрудник канала «Исландия». — Ред.) опубликовал данные моего ребенка, когда Петров опубликовал документы моей жены, Зеленскому это, наверное, очень понравилось», — отметил Шарий в видео от 15 декабря.

В этом видео он обратил внимание на то, что за последний месяц произошёл ряд закупок на канал за бюджетные средства.

Среди прочего купили «телевизионные журналистские съёмочные комплекты» за почти 4 млн грн. (около 10,5 млн руб. — Ред.)

Также около 5,5 миллиона гривен (около 14,8 миллиона рублей — Ред.) потратили на некие телекоммуникационные услуги по распространению в цифровом формате программ «Рады».

Шарий отметил, что в конце концов тендеры начали дробить, чтобы те не привлекали внимание величиной сумм.

«Эти тендеры очень удивительные: зачастую в них участвует один продавец, иногда — два, но второй, такое впечатление, подставной», — отметил Шарий. Распил и пропаганда: что уготовила Крыму и Донбассу команда Зеленского © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Он обратил внимание на то, что творческую концепцию «Рады» закупали в два приёма — один тендер составил около 9 миллионов гривен, другой — 6 миллионов гривен.

«Я так полагаю, что сумма — если её чётко перевести, это 500 тысяч долларов — дана в виде задатка определенным лицам, которые будут заниматься этим каналом», — рассказал Шарий.

По его мнению, власти не хватает подконтрольного телеканала «Дом». Поэтому Офис президента решил прибрать к рукам и телеканал «Рада». Однако, в отличие от каналов того же Порошенко или других олигархов, например, «1+1» Игоря Коломойского или «Украина» Рината Ахметова, и прежнюю «Раду» сложно было назвать лидером рейтингов по телесмотрению.

Впрочем, кое-где канал, а точнее, его видеопродуцию, всё же любили. Так, одно время во львовском «Мазох-кафе» крутили видео парламентских заседаний. Как шутили владельцы — это была самая жесткая эротика на Украине.

Теперь «Рада» снова в центре скандала. И связан он с попытками президента Владимира Зеленского создать собственную медиаимперию. Но за государственный счет.