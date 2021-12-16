Одна лишь бригада Вооруженных сил Украины может разгромить всю венгерскую армию, заявил бывший глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Между тем многие сомневаются, сможет ли Украина и дальше содержать армию и флот. И выделенные 300 миллионов американской помощи вряд ли решат проблему

Слова Жебривского о Венгрии прозвучали 14 декабря. Сергей Станкевич: есть реальный план умиротворения Донбасса! © РИА Новости, Владимир Песня

«Только одна 128-я бригада фактически расколошматит все венгерские войска. Из-за этого перекрыты там (в Закарпатье. — ред.) границы», — заявил бывший чиновник в эфире «4 канала».

Жебривский также добавил, что власти Венгрии осведомлены о сильных позициях Украины в Закарпатском регионе.

А вот у других бывших чиновников есть вполне закономерные опасения по поводу обороноспособности Украины. Один из сомневающихся — экс-глава МВД Арсен Аваков. Его поверг в шок бюджет на 2022 год.

«Бюджет Национальной полиции Национальной полиции, который все последние годы системно рос на 25-28% (прежде всего за счёт увеличения зарплаты полицейских), впервые вырос аж (!!!) на 0,9%. Средний размер денежного обеспечения, который с 5800 гривен (около 16 тыс. руб. — Ред.) в 2015 году вырос до 13400 гривен (около 36,3 тыс. руб. — Ред.) в начале 2021, больше расти не будет — деньги на увеличение зарплат полицейским в Госбюджет не заложены», — написал Аваков 15 декабря в Facebook.

Он указал, что средняя зарплата в украинской полиции до сих пор почти на 2 тысячи гривен (5,4 тысяч рублей — Ред.) ниже, чем средняя зарплата в госсекторе.

Но ещё большее опасение у Авакова вызывает ситуация в Национальной гвардии Украины.

«На содержание Национальной гвардии предусмотрено 12,8 миллиардов гривен — всего на 178,1 миллионов больше, чем в 2021 году. Меньше, чем инфляционный коэффициент за год. Такой уровень финансирования перечеркнёт создание контрактной, а значит мотивированной и профессиональной Нацгвардии. Это в нынешних-то условиях…», — отметил бывший министр.

Он отметил, что согласно проекту бюджета, военнослужащим Нацгвардии придётся снижать зарплату, что, по его словам, практически невозможно. Либо придётся сокращать численность Нацгвардии. Агрессия зимы. Зачем Кличко готовит киевлян к обороне от России © kyivcity.gov.ua

«Уже в 2022 году — на 2 тысячи человек. Вовремя, не правда ли?!» — отметил Аваков, намекая на раздуваемые на Украине слухи о «российском вторжении».

«Если сформулировать проще: согласно новому государственному бюджету Украины, государственный служащий без погонов и в теплом кабинете будет получать в среднем на 2 тысячи гривен больше, чем спасатель, полицейский, нацгвардеец и пограничник, который служит Украине без выходных и праздников, рискует жизнью, несёт службу в зоне ООС…», — подчеркнул Аваков.

Он призвал изменить ситуацию пока не поздно.

Тем временем есть те, кто полагает, что бюджет на 2022 год на самом деле оптимистичен. И траты урезать придётся ещё сильнее.

Не знали, не ведали

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан уверен, что Украина стоит на пороге пугающих изменений. Он не уверен, что президент Владимир Зеленский усидит до конца срока.

«Не вижу шансов ему усидеть. Дисбалансы катастрофические. Бюджетные, экономические, энергетические, управленческие, военные, правоохранительные… Мы на пороге каких-то страшных событий», — отметил Богдан 13 декабря в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Говоря о государственном бюджете, он жёстко раскритиковал народных депутатов Украины. Изменившийся Зеленский и издевательство над Украиной. О чём рассказал бывший глава Офиса президента Богдан © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Этот бюджет сверстан на цене газа 250 долларов, я предполагаю. Такая цена тогда была, ***** (нецензурное междометие — Ред.). Сейчас цена — $1200. Что вы, ***** (нецензурное междометие — Ред.), приняли в Верховной Раде?» — недоумевал Богдан.

Он назвал народных депутатов Украины «тупыми» и заявил, что в стране уже начался бюджетный кризис.

«У нас из-за цены газа останавливается экономика. У нас кризис государственного управления. У нас бюджетный кризис сейчас, в декабре, начался», — указал он.

При этом, декабрь, по его мнению, страна переживёт относительно безболезненно. А вот дальше всё будет гораздо хуже.

«Будет массово всё закрываться. Вот у нас ещё декабрь — это предновогодний, праздничный месяц, когда все тратят деньги, и как-то с надеждой: «Мы, там, что-то вытянем из кубышки — и проживем». Но в январе — феврале этого не будет. У нас будут увольнять людей, у нас будет складываться промышленность, у нас будут уменьшаться поступления в бюджет, у нас на цене газа и энергоносителей будет массово складываться экономика», — указал Богдан.

В таких условиях нужно бы потуже затянуть ремни и попытаться пересмотреть бюджет. Однако на Украине предпочли другой подход.

Всё для партнеров

В понедельник, 13 декабря, на портале АрміяInform вышла обширная статья министра обороны Украины Алексея Резникова, посвященная проблемам украинской армии.

«Финансовая результативность Государственной целевой оборонной программы развития вооружения и военной техники на период 2014-2019 годов была в несколько раз ниже плана. Армия реально получила только 6,3 процента того, что закладывалось в программу», — среди прочего заявил Резников.

По его словам, в период с 2014 по 2020 годы из всего объема образцов, принятых на вооружение в ВСУ, только 13 процентов были разработаны по требованию Генерального штаба.

«Остальное — это либо импорт, либо… то, что было в наличии», — рассказал Резников.

Он также заявил, что «расходы, которые закладываются в государственные программы развития вооружений, не сходятся с расходами государственного бюджета на соответствующие годы». В пример министр обороны Украины привел бюджет на 2022 год. Всему виной Днепр. Украинские аграрии начали вооружать пограничников © Facebook, пресс-служба ГПСУ

«В 2022 году у министерства обороны будет наибольший бюджет за все годы независимости. В частности, в государственном бюджете на 2022 год на вооружение и военную технику заложено свыше 28 миллиардов гривен (около 76 миллиардов рублей — Ред.). Также есть возможность привлечь до 15 миллиардов гривен (около 40,7 миллиарда рублей — Ред.) по государственные гарантии. Но если сложить траты по уже утвержденным, согласованным и потенциальными программами и заключёнными контрактами в сфере вооружений и военной техники, то на год будет нужно около 240-250 миллиардов гривен (около 650-678 миллиардов рублей — Ред.)», — отметил Резников.

По его словам, для реализации оборонных планов в полном объёме имеющихся у Украины ресурсов недостаточно. А это значит, что будет закуплено далеко не все вооружение из планировавшегося ранее.

«Это будет мешать надлежащему развитию Вооруженных сил», — указал глава Минобороны.

При этом нужно не забывать о том, что Украина заключила контракты на поставку вооружений с США и Великобританией. И если в том, что касается американского оружия, речь может идти в том числе и о покупках в рамках выделяемой самими же Штатам финансовой помощи, то вот в том, что касается Великобритании речь идёт об украинских деньгах.

При этом даже те бюджетные траты, которые упомянул Резников, Украина может не потянуть. Все-таки бюджет верстался под другую цену на газ. Сенат США одобрил выделение Украине 300 миллионов долларов. Ранее такая помощь не оказывала критического влияния на улучшение боевой мощи ВСУ. Чтобы понять, будет ли иначе на этот раз — надо будет узнать, что окажется в пакете с подарком от Вашингтона.