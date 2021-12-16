Заявления министра иностранных дел Германии о том, что «Северный поток-2» не соответствует предписаниям ЕС и не может быть одобрен, на протяжении одного дня привели к росту цен на газ в Европе на 10%

Санкции против СП-2 нанесли бы Евросоюзу такой же вред, как и России

Возможное применение Западом санкций в отношении проекта «Северный поток — 2» (СП-2) нанесло бы Европе не меньше ущерба, чем России. Это подчеркнула в своем авторском комментарии, опубликованном 15 декабря в электронной версии газеты The Washington Post, научный сотрудник Военного колледжа ВМС США Эмили Холланд.

Она охарактеризовала угрозы американской администрации, касающиеся газопровода «Северный поток — 2», как «рискованную стратегию». «Исследования в сфере энергетической безопасности, в том числе мои собственные, демонстрируют сковывающий эффект энергетической взаимозависимости. Зависимость Европы от России означает, что угрозы реализации проекта данного трубопровода могут нанести нашим союзникам такой же урон, как и России», — написала эксперт. Юшков рассказал, когда сертифицируют «Северный поток-2» © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

При этом она отметила, что для использования Западом ограничительных мер против проекта «требуется прочный трансатлантический консенсус». Проект СП-2 является символом «сложности, созданной энергетической взаимозависимостью Европы и России», убеждена Холланд. По её оценке, «многие западноевропейские правительства» рассматривают Россию в качестве трудного, «но приносящего выгоду экономического партнера». После воссоединения Крыма с Россией некоторые государства Европы не хотели вводить «жёсткие санкции» в отношении Москвы, совершенно не горели желанием ломать «устоявшийся энергетический и экономический порядок», напомнила эксперт.

С её точки зрения, в случае с СП-2 «многие европейские союзники» Вашингтона также не имеют желания применять рестрикции из-за «риска нанесения ущерба собственным экономикам». В этой ситуации у США практически нет таких рычагов воздействия на Россию, использование которых не отражалось бы негативным образом и на союзниках Вашингтона в Европе, предупредила эксперт. Игорь Юшков: из-за европейских препятствий «Северный поток — 2» запустят не раньше мая-июня © РИА Новости, Нина Зотина

Днём ранее выдвинутая на пост американского посла в Германии Эми Гатмэнн заявила, что США рассматривают принятое в июле этого года совместное американо-германское заявление по проекту «Северный поток — 2» как минимум обязательств Берлина в этой сфере, и рассчитывают в случае необходимости на дальнейшие шаги ФРГ такого рода.

«Я рассматриваю июльское совместное заявление как создающее не только обязательства, но и важную основу наших ожиданий от альянса с нашим важным союзником. Однако это лишь основа, а не предел того, что нам, возможно, потребуется делать вместе», — заявила Гатмэнн на слушаниях по рассмотрению ее кандидатуры в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, отвечая на вопросы относительно «Северного потока — 2». При этом она утверждала, что СП-2 является «плохой сделкой» для Германии и Украины, «ужасной [сделкой] для всей Европы и Соединенных Штатов».

При этом ещё 12 декабря американское агентство Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что Берлин не давал обещаний американским властям заблокировать балтийский проект, если обострится ситуация на Украине. «На данный момент в такой гарантии нет необходимости… До тех пор, пока судьба трубопровода зависит от регуляторов, правительство Шольца не имеет механизмов для вмешательства», — отметило агентство.

Немецкие политики предпочитают расплывчатые заявления относительно СП-2

В минувшее воскресенье, 12 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок оказались под прессингом зарубежных партнёров в отношении проекта «Северный поток — 2»: Шольц во время визита в Варшаву и переговоров со своим польским коллегой Матеушем Моравецким, а Бербок — на встрече глав МИД «Большой семёрки» в Ливерпуле.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий начал с обсуждения СП-2 — главного камня преткновения в двусторонних отношениях — и заявил, что Варшава не теряет надежды не допустить запуска трубопровода, а также рассчитывает на «достижение компромиссного с Германией подхода. «Мы уверены, что „Северный поток — 2" увеличивает возможности Кремля в давлении на Украину и на ЕС, что он может быть инструментом ценового диктата. Мы указываем на эти риски, на возможность шантажа и на возможность затягивания энергетической петли на шее нашего соседа — Украины», — отметил польский премьер. «Мы пытаемся выработать с немецкими партнерами решения, которые отвечали бы на эти риски. Лучшим решением было бы не допустить запуска СП-2. Все угрозы еще не выявлены», — добавил он.

В ответ на претензии Варшавы канцлер ФРГ прибег к проверенному на недавней встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ответу: «Германия намерена стать климатически нейтральной страной, а значит, в перспективе Германия в любом случае откажется от российского газа». Ранее социал-демократ Шольц о судьбе СП-2 высказывался очень сдержанно, указывая на то, что ни одна страна не может нарушать границы другого государства, а в противном случае «будут последствия». При этом и в ходе избирательной кампании, и в процессе подготовки коалиционного соглашения нового правительства ФРГ глава Социал-демократической партии Германии заявлял, что в ближайшие годы страна увеличит использование природного газа. Депутат Рады заявила о шансе остановить «Северный поток-2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

А вот лидер «зелёных» Анналена Бербок в последние годы постоянно требовала остановки «Северного потока — 2». Как написала немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, Бербок на встрече министров иностранных дел G7 в Ливерпуле, «столкнулась с ожиданиями со стороны коллег»: от неё якобы ждали публичного отказа от СП-2, учитывая предыдущие высказывания. «Раньше она сама выступала против этого проекта, но теперь у нее как у министра связаны руки», — говорится в статье, озаглавленной «Бербок в тупике».

«Во время переговоров о коалиции ей пришлось согласиться с тем, что социал-демократы не будут готовы отказаться от уже достроенного газопровода. Сейчас ей как министру иностранных дел напоминают о её предыдущей позиции, но в лучшем случае она может намекнуть, что трубопровод вряд ли заработает, если Россия создаст угрозу Украине», — считает автор публикации. Кроме этого, утром 12 декабря немецкое информационное агентство DPA опубликовало интервью с кандидатом на пост главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Норбертом Рётгеном, который потребовал от Бербок занять «чёткую позицию» в отношении газопровода «Северный поток — 2».

Видимо, именно под политическим и медиа-давлением, Анналена Бербок вечером 12 декабря в эфире немецкого телеканала ZDF заявила, что «Северный поток — 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС. «Об этом мы дискутировали в рамках коалиционных переговоров и прописали в коалиционном договоре, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики. Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен», — сказала она.

А на следующий день на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе Бербок заявила, что немецкое «Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации СП-2, поскольку есть ясные предписания европейского права в области энергетики относительно анбандлинга и других вопросов устройства компании». Правда, не протяжении часа главу МИД Германии фактически опроверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «С регулятором продолжается работа. Компания выполняет все требования регулятора. Здесь надо просто набраться терпения. Это такая техническая, бюрократическая и юридическая работа», — сказал он, комментируя слова Бербок. Погребинский объяснил, чем закончится затея Киева устроить войну, чтобы сорвать «Северный поток-2» © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

В тот же день заместитель председателя парламентской фракции Свободной демократической партии Германии, также входящей в правящую коалицию, Александер граф Ламбсдорфф заявил, что даже в случае положительного решения о сертификации оператора «Северного потока — 2» трубопровод вряд ли получит доступ к газораспределительной сети в Европе до сентября 2022 года. «Так что этот вопрос не является актуальным на текущий день. Мы можем вести дискуссию об СП-2 с точки зрения различных аспектов. Но результат следующий: у нас есть завершённый инфраструктурный проект, он сейчас изучается с правовой точки зрения», — отметил Ламбсдорфф.

Подобные заявления немецких политиков привели к очередному подорожанию газа в Европе. «Новый министр иностранных дел Бербок отправила своими комментариями по „Северному потоку — 2" котировки TTF к 116,4 евро за МВт (1417 долларов США за тысячу кубометров газа). Они выросли на 10%», — написал 13 декабря в Twitter аналитик сервиса ICIS Том Марзек-Мансер. 14 декабря стоимость январских фьючерсов по индексу голландского газового хаба TTF доходила до 1580 долларов за тысячу кубометров, снизившись к концу следующего дня до 1448,8 доллара.

В Австрии с нетерпением ждут начала работы «Северного потока — 2»

На упомянутой выше встрече глав МИД стран-членов ЕС министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что попытки политиков Европы заблокировать запуск газопровода «Северный поток — 2» являются неразумными. По мнению австрийского дипломата, СП-2 — это приемлемый проект. Шалленберг отметил, что во время дискуссий о России нельзя постоянно ставить под сомнение реализацию этого проекта — тем более, что СП-2 помогает Европе в диверсификации поставок газа. Он также напомнил о дискуссиях, которые велись в Австрии ещё в 2006 году, ведь уже тогда власти страны говорили о необходимости диверсификации маршрутов поставок газа. И «Северный поток — 2», по словам главы австрийского МИД, служит именно этой цели.

А на следующий день в немецкой газете Die Welt было опубликовано интервью канцлера Австрии Карла Нехаммера, который считает СП-2 экономическим проектом, и является противником его политизации. «Я не считаю нужным связывать запуск СП-2 с российским поведением на Украине. Этим самым ЕС может только навредить самому себе. „Северный поток — 2" отвечает интересам не только России, от него получат выгоду и Германия, и Австрия, и другие страны ЕС. „Северный поток — 2" — это европейский проект, который не должен быть использован как средство давления на Москву», — подчеркнул Нехаммер. «Я ожидаю, что „Северный поток — 2", как и планировалось, скоро будет запущен», — отметил австрийский канцлер.