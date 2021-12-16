Собрать новогодний стол в Киеве будет не только хлопотным, но и дорогим мероприятием. Рост цен за последний год больше всего затронул социальные категории продовольственной корзины — подсолнечное масло, сахар, овощи «борщевого набора»

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Но с приближение главного праздника года — новогодней ночи — почти каждая украинская семья накроет праздничный стол. У каждого он будет свой — щедрый или бюджетный, но точно нарядный. Во сколько он обойдется киевлянам, мы постарались посчитать.

Традиционный новогодний стол состоит из овощных и мясных нарезок, салатов оливье и селедки под шубой, бутербродов со шпротами или икрой, горячих блюд из мяса и рыбы, десертов, мандаринов, компота и газированных напитков.

В среднем продукты к празднику обойдутся минимум в 2000 гривен на семью из 4 человек (5467 рублей). Для сравнения Росстат посчитал стоимость новогоднего стола россиян: он составит около 7 тысяч рублей. Но если перевести в процентное соотношение расходы на праздник к зарплате, получится что средний украинец выделит на стол четверть месячного заработка, а средний россиянин — около 10-15%.

Грустная победа: жить в Киеве оказалось дороже, чем в Москве © AP, Efrem Lukatsky

Сало (1 кг) — 200 гривен

Картошка (1 кг) — 15 гривен

Морковь (1 кг) — 15 гривен

Лук (1 кг) — 15 гривен

Колбаса докторская (0,5 кг) — 130 гривен

Яйца — 37 гривен (10 шт)

Свекла (1 кг) — 15 гривен

Селедка (300 г) — 70 гривен

Шампанское (1 бут) — 120 гривен

Мандарины (1 кг) — 30 гривен

Шпроты (1 банка) — 70 гривен

Горошек (1 банка) — 30 гривен

Майонез (2 пачки) — 50 гривен

Масло подсолнечное (1 бут) — 60 гривен

Мясо свинина (1 кг) — 200 гривен

Огурцы (1 кг) — 60 гривен

Помидоры (1 кг) — 50 гривен

Багет (1 шт) — 25 гривен

Икра (1 банка) — 300 гривен

Сыр российский (200 г) — 80 гривен

Масло сливочное (200 г) — 50 гривен

Колбаса (500 г) — 110 гривен

Торт Киевский Рошен — 270 гривен

Лимонад (1 л) — 40 грн

Итого 2042 гривен потратит украинская семья на скромный новогодний стол, на котором будут стоять пару салатов, нарезка из колбасы, сыра и сала; будет подано одно горячее блюдо в виде запеченной свинины с картошкой. На десерт — торт и мандарины. Но даже этот бюджетный стол сможет позволить себе не каждая семья. Ведь средняя зарплата в Киеве составляет около 8-10 тысяч гривен. И потратить четверть месячного дохода на новогоднее застолье — слишком расточительно. Даже один раз в году.

Украинцы рискуют встретить Новый год без шампанского © Pexels/cottonbro Александр Гончаров: «Что дальше? А далее будет резко сокращаться потребление. Когда растущие цены столкнутся с очень низким платежеспособным спросом — цены остановятся и начнут быстро снижаться. Этот процесс неизбежен. Соответственно, начнётся падение доходов по всем производственным цепочкам. Будет дефляция, а не инфляция, что еще сильнее ударит по экономике и украинскому бизнесу. Когда это начнется? Вероятнее всего, дефляционный коллапс или окончательное разрушение производящей экономики начнется в начале следующего 2022 года.

По реальным показателям благословенная Украина и в следующем 2022 году остается самой бедной страной Европы. В 2022 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц установлен в размере с 1 января — 2393 грн, с 1 июля — 2508 грн, с 1 декабря — 2589 грн для основных социальных и демографических групп населения. Фактически это самоустранение государства от исполнения социально значимых функций, а точнее — самоустранение в связи с отсутствием в закромах денег.

Ну и будто бы в насмешку минимальная зарплата вырастет всего лишь на 200 гривен (600 рублей) с 1 октября 2022 года до 6700 гривен. И это притом что минималку на Украине, по данным аналитиков центра социально-экономических исследований «CASE Украина», получают около 2 млн человек.

Словом, дорогие украинцы, в следующем 2022 году ни в чем себе не отказывайте. Правда, хлеб подорожает, рабочих мест становится всё меньше, растет число работодателей, которые не могут своевременно выплатить зарплату».