Несмотря на то, что современная Россия и Украина формально погодки — Союз распался в 1991-м, одновременно оставив нас по разные стороны границ, — история этих государств развивается очень по-разному. Предлагаю сравнить на примере олигархов, точнее, способе их обогащения

На днях Forbes опубликовал информацию о том, что самой успешной в этом году в мире оказалась россиянка Татьяна Бакальчук. Основательница компании Wildberries обогнала мировых миллиардеров по приросту состояния. По оценкам издания, она стала богаче более чем на 1000%. Есть ли пример такого успеха на Украине? Давайте разбираться.

По согласования с Кучмой

Александр Охрименко: После конфликта с Зеленским олигархи в любом случае лишатся части бизнеса © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

«В Украине что-то наподобие Речи Посполитой, когда короля (президента) избирают олигархи(…). Президент вверху, олигархи внизу. Сегодня любой президент Украины так или иначе зависит от олигархов. Он может играть с ними, но иногда проигрывает. [Виктор] Янукович проиграл, [Петру] Порошенко удалось выиграть. [Леонид] Кучма вообще создал эту олигархическую республику», — отмечает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Другая характерная особенность украинской олигархии — способ обогащения. В отличие от других стран, на Украине их только два: государственные ресурсы и передел собственности.

Еще одна занятная самобытность украинского богатства — не жить там, где «ешь»: большинство олигархов давно выбрала в качестве ПМЖ другие страны. Есть, конечно, исключения, но они невольные. В частности, это Игорь Коломойский, что находится под западными санкциями.

«Это уже не тайна, что когда была приватизация, то крупные объекты приватизировались по согласованию лично с Кучмой. Если же мы возьмем все активы Рината [Ахметова] или Коломойского, то где они это взяли? Порошенко же не просто так подмял под себя кондитерскую фабрику. Даже самые ярые сторонники Кучмы и то говорят, что «приватизация имела отдельные ошибки», а его критики прямо сетуют, что «заводы отдавались по цене однокомнатной квартиры». Олигархи стали богатыми только потому, что они очень дешево приватизировали собственность, а это было невозможно без согласования сверху», — пояснил Охрименко.

Ограбить народ и государство, конкретные примеры

Ахметов и СКМ

Самым богатым Человеком Украины считается Ринат Ахметов, в настоящее время его состояние оценивается в $7,6 миллиардов (чуть более 500 миллиардов рублей). Кстати, он единственный в стране входит в список Forbes, в мировом рейтинге этого издания он сейчас 327-й.

Как и большинство украинских богачей, Ахметов так ни разу четко и не объяснил, откуда у него столько. В интервью он обычно обтекаемо утверждает, что поднялся благодаря тому, что пошел на ряд рисков после распада СССР. То есть в 1990-е.

СМИ известно о том, что после университета будущий олигарх работал экспедитором в донецком магазине, директором которого был бывший президент ФК «Шахтер» Ахать Брагин.

По одной из версий, вместе с ним Ахметов «хорошо наварился», играя в карты. По другой — Брагин в начале 90-х стал членом учредительного собрания компании АРС, которая занималась, в частности, добычей угля и производством кокса, куда привлекал в том числе и Ахметова.

В 1995-м, опираясь на свой первый капитал, будущий олигарх основал Донецкий городской банк, который в итоге стал держателем акций многих донецких предприятий. Символично, что в том же 95-м Брагин погиб при взрыве на стадионе «Шахтер», а на его место президента футбольного клуба занял Ахметов.

В 2000-м он уже единолично основал империю под названием «Систем Кэпитал Менеджмент». На сегодняшний день СКМ владеет контрольными пакетами акций более 500 предприятий в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной и транспортной отраслях, а также банковском, страховом секторах, сельском хозяйстве, медиабизнесе и сфере недвижимости.

Коломойский и «мир и спокойствие»

Игорь Коломойский занимает 8 место в рейтинге самых богатых людей Украины с состоянием в $1 миллиард (73,4 млрд руб.), являясь основателем крупнейшей в стране промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте (например, футбольный клуб «Днепр») и медиа.

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Родился Коломойский в семье инженеров, мать Зоя Израилевна работала в институте «Промстройпроект», а отец Валерий Григорьевич — в пусконаладочной организации при Днепропетровском меткомбинате имени Петровского. А «Игорь все время что-то мутил, чем-то приторговывал», вспоминали потом знакомые бизнесмена.

Первым крупным предпринимательским проектом Коломойского и его друзей стала торговля оргтехникой, которую в 1989 году он начал возить из Москвы. Поговаривают, что деньги от продаж они возили сумками. Потом в жизни будущих богачей случился кооператив «Фианит» — филиал советско-американско-финско-болгарского предприятия «Новинтех». А позже, отдохнув в Сингапуре, друзья придумали прототип «Привата» — «Сентозу», что в переводе с малайского — «мир и спокойствие».

Для оплаты импортных товаров партнеры занялись экспортом металлопродукции. И вскоре поняли, что это куда выгоднее, чем возить «ширпотреб». В итоге к «кейсу» предприятия добавилась еще и нефть. Изначально Коломойский и Ко не хотели лезть в политику (или, по крайней мере, так говорили), но к концу 1990-х «Приват» стал слишком большим, чтобы пренебрегать этой сферой жизни государства.

Группа рассчитывала получить контроль над крупными компаниями в нефтяной и горнодобывающей промышленности, а также в металлургии. И ей это удалось. Кстати, олигарх и его друзья ничем не гнушалась, в том числе похищением и уничтожением реестров акционеров. А проиграв Центральный ГОК Ахметову, объяснили отсутствие финансовой документации на объекте прожорливостью плесени.

Бизнес по-русски

Между тем в России за последние годы появилось сразу несколько очень богатых людей, наживших свои состояния не в 1990-е, а с нуля, благодаря предпринимательской жилке. «Нет запроса на таких олигархов, в России есть, а у нас этого нет. Запроса бизнеса нет. В России бизнес уже структуризирован, есть определенное распределение интересов, отношение богатых людей к власти, власти к ним. Есть определенные правила: что они делают, что не делают. В Украине правил нет, правила создаются. А в условиях, когда правила создаются, такие, как Дуров, появиться не могут, им делать нечего. Если бы такой, давайте так скажем, олигарх-диссидент и мог бы появиться, то для этого нужно было бы, чтобы была структурирована вся верхушка, а ее просто не существует», — прокомментировал Охрименко ситуацию.

Бакальчук и Wildberries

Итак, на днях Forbes опубликовал информацию о том, что россиянка, основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала мировых миллиардеров по приросту состояния. По оценкам издания, ее состояние за год выросло более чем на 1000%.

Состояние Бакальчук выросло до $13 млрд (это почти триллион в рублях), подняв предпринимательницу на 13 строчку Forbes, тогда как в прошлом году она была на 93 месте с $1 млрд (почти 73,5 миллиардов рублей).

99% Вайлдберриз принадлежит Татьяне Бакальчук, еще 1% не так давно она передала своему супругу Владиславу. В их империи уже более 7 тысяч пунктов, работающих в России, США, Франции, Италии, Испании, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении, Польше, Словакии, Германии, Израиле, Молдавии и Турции.

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Бакальчук нередко называют русской золушкой, которая смогла создать миллиарды из одной только идеи. Известно, что до Wildberries она жила в Подмосковье, а работала учителем английского в Москве.

И вот в очередной раз, преодолевая этот путь на общественном транспорте с 3-мя пересадками, да еще и с 20-килограммой посылкой с одеждой под мышкой, она вдруг поняла, что нужно делать.

Между тем к тому моменту ее муж уже был опытным предпринимателем, он начал бизнес еще в 90-е. Сначала торговал компьютерами, потом создал интернет-провайдера UTech. Через 5 лет функционирования эта компания обслуживала около 15 тысяч домохозяйств, а выручка, например, за 2006 год составила 30 миллионов рублей. Но создавал UTech в том числе и интернет-магазины, в числе которых, конечно, оказался и Wildberries.

По другой версии, деньги на реализацию проекта Wildberries Бакальчук дали родственники, а именно племянник вице-президента «Роснефти» Сергей Цой. По слухам, перепало начинающей предпринимательнице и от госпрограммы «Электронная Россия», на которую было выделено 76 миллиардов рублей.

Дуров и Telegram

Поднялся в рейтинге Forbes за последний год и другой россиянин, основатель Telegram Павел Дуров. С 30 строчки с состоянием $3,4 млрд (почти 250 миллиардов рублей) он переместился на 9-ю с $17,2 млрд (триллион 260 миллионов рублей). То есть Дуров «прибавил в весе» 400%.

Точное число сотрудников этой компании неизвестно, однако их зарплаты, в отличие от того же Wildberries, являются настоящим воплощением американской мечты (только в России). Не так давно Telegram объявлял конкурс на вакансии программистов, обещая вознаграждение в $20-50 тысяч (это до 3,6 миллионов рублей).

Дуров — уроженец советского Ленинграда, его отец — известный филолог Валерий Дуров, автор многих научных работ, который на несколько лет уезжал в Италию, где Павел и пошел в 1 класс.

По возвращении на родину Дуров-младший учился в обычной школе, но недолго: слишком часто доказывал учителям, что они некомпетентны. В итоге его определили в экспериментальный класс Академической гимназии. Однако и там он «наделал дел», например, сменил заставку всех школьных компьютеров с логотипа Windows на фото учителя информатики с подписью «Must die» («Должен умереть»).

Когда Дуров выпускался, его спросили, кем он хочет стать, и он пророчески пошутил: «интернет-тотемом». Позже — в 2006 году — он создал «Вконтакте», немало на ней заработав. Причем не только на самой социальной сети, но и на сопутствующих продуктах. Например, онлайн-игра «Счастливый фермер» в 2010 году принесла сайту $10 миллионов (более 700 миллионов рублей).

В настоящее время он занимается другим своим детищем — Telegram. Штаб-квартиру этой компании Дуров «поселил» В Дубае, где и сам живет с 2017 года.

Стоит оговориться, что начинал свои проекты юный предприниматель не один, своих денег на реализацию у него не было, и он одолжил у отца своего друга — Михаила Мирилашвили.