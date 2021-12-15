Министерство энергетики Украины предложило перевести местные ТЭС и ТЭЦ на газ, если не хватит каменного угля – основного вида топлива. Но с газом в стране ситуация не лучше, чем с углем. Остаётся все меньше уверенности, что Украине удастся избежать серьёзного энергетического кризиса

Предложение перевести ТЭС и ТЭЦ в случае необходимости на газ вызвано плачевным состоянием запасов каменного угля, на котором работают предприятия. Топливные резервы не достигают гарантированного минимума.

Так, худшие показатели фиксируются на Бурштынской ТЭС (25,5 тысяч тонн при 161 тысячах тонн гарантированных запасов) и на Углегорской ТЭС (10 тысяч тонн запасов при 77,6 тысячах тонн гарантированных запасов).

Всего у половины ТЭС суточные расходы угля превышают поставки. Речь идет о Соломенской, Углегорской, Трипольской, Змиевской, Бурштынской и Луганской станциях. «Топите деньгами»: украинцы погрузились в депрессию из-за энергетического кризиса © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк

В таких условиях Минэнергетики Украины и предложило правительству оказать вспомогательные услуги данным предприятиям по закупке топлива для безубыточности работы. При этом, в ведомстве добавили, что средства на эту услугу направят только в случае нехватки угля на складах.

Заместитель министра энергетики республики Юрий Власенко указал, что предложение вызвано нежеланием повторить ситуацию 2020 года, когда предприятие «Центрэнерго» использовало газ для производства электроэнергии, а потом не смогло расплатиться за него.

Но тогда, как и в другие годы, Украине удавалось выходить почти сухой из воды.

В прошлом и настоящем

В последние годы Украина во время отопительного сезона уже сталкивалась с угрозой серьезных энергетических кризисов. Однако тогда у Киева всегда было у кого купить энергоносители.

Уголь до 2017 года покупали у ЛНР и ДНР. Газа же хватало впритык, но всегда была возможность получить его по виртуальному реверсу из ЕС (там хранилища были заполнены под завязку и туда же поступало «голубое топливо» из США). Была также возможность купить уголь из ЮАР.

В этом году таких возможностей больше нет.

К тому же, все последние годы на Украине сокращалось потребление энергии — тарифы росли и население экономило. Но теперь сократить потребление энергии ещё сильнее стало совсем сложно. Землянский назвал страну, с которой Украине нужно взять пример в энергетике © РИА Новости, Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Однако в этом году все прошлые кризисы могут показаться «цветочками». Дело в том, что запасы газа в подземных хранилищах Украины опустились почти до уровня начала закачки и составляют 15,34 миллиарда кубометров. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 миллиарда кубометров).

Поставок из донбасских республик больше нет, Россия сократила поставки в ЕС, из-за чего в ЕС оказались не заполнены подземные хранилища газа. Поэтому и Западу помочь Украине будет гораздо сложнее, чем раньше.

Ранее директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник указывал, что в текущих условиях запасов газа пока хватает, но не исключены проблемы в феврале.

«Вероятность того, что газа и энергоносителей не хватит где-то в феврале, она достаточно высока, но все будет зависеть от суровости зимы… Газа может не хватить, тогда его придётся покупать по спотовым очень высоким ценам», — указывал эксперт в интервью для РИА Новости.

Еще пессимистичнее прогноз главы Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаила Волынца. Он предрекает, что в этом году всё может закончиться веерными отключениями электроэнергии и увеличением тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения и промышленности.

Спасение будет чудом

«Вероятность избежать серьёзных проблем с прохождением отопительного сезона у Украины в этом году минимальна. Запасы угля — на критически низкой отметке, газа хватит лишь для отопления и в том случае, если не будет длительных затяжных холодов, а электроэнергию Украина уже импортирует», — комментирует ситуацию глава аналитического бюро «СОНАР-2050» Иван Лизан.

«Шину зажег и греешься». Эксперт о том, кто из соперников Зеленского воспользуется энергетическим кризисом © president.gov.ua Зеленским и Ахметовым — способно усугубить и без того крайне сложную ситуацию.

«Осложняется она ещё и тем, что Россия, с которой Киев уже не первый год ведёт виртуальную войну, не испытывает проблем со сбытом электроэнергии, угля или газа, а спрос на энергоносители в мире настолько велик, что обеспечить оперативный подвоз энергетического угля для формирования запаса на ТЭС практически невозможно — блоки будут работать с колёс.

Следовательно, даже по теории вероятности, риски ЧП различного масштаба кратно возрастают из-за совокупности негативных для Украины факторов», — пояснил Лизан.

Эксперт не исключает, что Украину опять «пронесёт», как в прошлые годы, но это будет скорее чудом, которые иногда случаются, но системного характера не имеют.

«А в предыдущие годы Украине с мягкими зимами везло», — заключил Лизан.