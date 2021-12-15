Украина де-факто уже является членом НАТО, заявил глава Минобороны страны Алексей Резников. Это типичное заявление в духе украинской дипломатии – желаемое выдается за действительное в пику Западу, который никак не решится на серьезные действия

Заявление о членстве Украины в Альянсе Резников сделал в ходе своего визита в Швецию, где между странами было подписано новое соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

«Мы будем оставаться членами НАТО де-факто, мы будем внедрять стандарты НАТО у себя, мы будем проводить реформы, потому что это нужно нам. И тогда настанет час, когда будет принято политическое решение между Украиной и альянсом, и мы станем членами альянса де-юре», — отметил министр.

В 2019 году Верховная Рада официально закрепила в Конституции курс на полноправное членство в Евросоюзе и НАТО, а поэтому вступление в Альянс, по мнению Резникова — это «суверенное право» Украины.

Алексей Резников: кто он © Y27 / wikimedia.org

В числе тех, кто не скупится на громкие заявления, министр обороны Украины, бывший вице-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Раковая опухоль» и военная помощь с Запада

Одно из первых заметных заявлений Резников сделал, будучи представителем Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Тогда он заявил, что Минские соглашения «устарели» и должны быть заменены. Мнение политика переполошило экспертное сообщество: оно прозвучало спустя пару месяцев после встречи в «нормандском формате», где обсуждалась абсолютно иная позиция.

Почти годом позже он назвал отказ от Минских соглашений «самоубийством», но при этом признал, что их выполнение Украиной на 100% невозможно. Отношение политика к Минскому процессу похоже на «американские горки» — совсем недавно он снова заявил о том, что Украина не будет выполнять Минские соглашения, да и вообще это «мертвая история», а переговоры в нормандском формате — «пустой треп».

Затем Резников захотел убрать из переговоров по ситуации в Донбассе Россию — в своей статье, опубликованной на сайте Атлантического совета, он написал, что Россия якобы нарушила Будапештский меморандум и «напала» на Украину. К обсуждению он предложил пригласить Великобританию и США.

В сентябре 2020 года Резников и вовсе отказался ехать в Минск на переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе — украинская сторона аргументировала это тем, что страна отказалась признать легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко. Позже он предложил альтернативу: перенести переговоры в Стокгольм, чего так и не случилось.

Не соблаговолите ли разбомбить? На Украине придумали, как еще больше отвратить от себя Крым и Донбасс © РИА Новости, sud.ua

Жители непризнанного государства не были согласны с действиями националистических властей Загреба, но в результате РСК удалось ликвидировать. Жертвами войны в Хорватии стали более 21 тысячи человек, сербское население страны сократилось с 12% до 3%. Те, кто остался в стране были лишены каких-либо национально-культурных прав.

Не менее жестко политик хотел бы обойтись с населением Крыма: после его «возвращения» Киев планирует выдворить оттуда граждан РФ, переехавших с материковой части России. Всех этих людей Резников назвал «пособниками преступления».

Свое реальное отношение к Донбассу Резников высказал в интервью «Пятому каналу» — неподконтрольные Киеву территории он назвал «раковой опухолью» Украины, которую нужно или «лечить», или «удалять».

Когда в США и на Украине стали разгонять тему нападения России на Украину, Резников начал выступать с различными «предупреждениями», например, о жестком ответе РФ со стороны США, Великобритании и стран Евросоюза и НАТО. По его словам, в ходе встреч с западными партнерами он получил «сигналы» о том, что Украина не останется наедине.

В интервью канадскому изданию The Globe and Mail Резникова призывал Канаду, США и Великобританию совместно оказать Украине военную помощь — направить своих солдат поближе к линии фронта.

При этом из Соединенных Штатов доносятся совсем другие сигналы: председатель Палаты представителей США по вооруженным силам Адам Смит заявил, что Штаты не планируют направлять на Украину собственных военных, чтобы «воевать с Россией». О том, что американцы не собираются воевать за независимость Украины, также пишет в своей колонке эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.

«Украина, говоря словами старых дипломатов, находится в российской сфере влияния. Мы можем от всей души надеяться и желать ей независимости и свободы, но, скажем на чистоту, американские парни не должны сражаться и умирать за независимость Украины», — отмечает он.

Решение Альянса не вступать в противостояние с Россией Резников считает ошибочным. По его мнению, стратегия «не провоцировать РФ» не работает и не будет работать. Ошибочным и несправедливым министр также назвал решение властей ФРГ отказаться от поставок оружия Киеву.

Украинская дипломатия

Резников на самом деле не делает ничего нового — он просто следует традиции украинской «дипломатии». Самым ярким ее представителем можно назвать посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Посол Мельник как эталон украинской дипломатии © germany.mfa.gov.ua Ростислав Ищенко, Мельник, известный своими категоричными высказываниями, полностью «уверовал» в украинскую государственную легенду о том, что Украина — «лучшая часть европейской цивилизации».

«Эта же легенда утверждает, что украинская культура — лучший образец европейской, что все достижения Европы — суть изобретения украинцев, что Украина не смогла полностью реализовать свой потенциал великой державы лишь потому, что приняла на себя благородную миссию защиты Европы от азиатских российских орд. Поэтому Украине все должны: Россия репарации и контрибуции за «угнетение», Европа же должна платить за защиту, помогая Украине вливаться в дружную семью европейских народов», — пишет Ищенко.

Мельник требовал от немецкого правительства отказаться от «Севеного потока-2», заплатить репарации за Вторую мировую войну и за всю свою карьеру послом раздал массу указаний немецкому правительству. Со временем к гиперактивному и требовательному украинскому послу привыкли и даже перестали обращать на него внимание.

«Украинская дипломатия знает только два стиля: хамскую заносчивость или рабскую покорность. Мельник работает в первом <…> От таких как Мельник по крайней мере знаешь, чего ждать, а когда тебе воткнут нож в спину вторые, ещё вчера именовавшие "мамой" или "батьком", догадаться невозможно», — отмечает Ищенко.

Резников идет по такому же пути: на его резкие заявления со временем перестанут обращать внимание. Западные партнеры будут утешать себя тем, что «могло быть и хуже» и перестанут слушать информационный шум со стороны украинского министра обороны.