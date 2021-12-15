Президент Украины Владимир Зеленский затеял войну с олигархами в самый неподходящий момент, причём от его антиолигархических действий «несёт лицемерием». Об этом говорится в статье «Пороховая бочка под названием Украина», опубликованной 14 декабря в американской газете «Вашингтон таймс»

Автор газеты, основанной в 1982 году южнокорейским миллиардером Мун Сон Мёном и выражающей мнение консервативной части американского истеблишмента, начинает статью с уже традиционных для большей части американских СМИ утверждений о том, что Россия, якобы, готовит вторжение на Украину.

«Если Москва и Вашингтон не смогут смягчить ситуацию, Украина останется второй по значимости горячей точкой в мире после Тайбэя», — говорится в статье.

Журналистка сказала, почему для США Тайвань важнее Украины © CC0, Pixabay

И вот, пока Россия готовит вторжение, а в Киеве плетут заговоры, администрация украинского президента нацелилась на самого богатого человека на Украине, энергетического магната Рината Ахметова, указывает автор. Одновременно она сотрудничает с другим олигархом, Игорем Коломойским, в отношении которого США ввели санкции за коррупцию, пишет газета.

«Война» Зеленского против Ахметова вызвана его поддержкой лидера украинской оппозиции и бывшего спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова, популярность которого растёт, указывает автор.

Энрике Менендес: сначала заявление Зеленского о госперевороте, потом — репрессии против Ахметова © РИА Новости, Екатерина Чеснокова

«Владимиру Зеленскому не следовало начинать странную, надуманную войну внутри страны, когда на границах ему, возможно, грозит реальная война», — пишет автор статьи.

Зеленский справедливо боится проиграть на следующих президентских выборах. В ходе предвыборной кампании он критиковал истеблишмент, обещая стране реформы и уменьшение власти могущественных олигархов, однако эти обещания остались невыполненными, отмечает автор.

Упоминая недавно подписанный президентом Украины «антиолигархический закон», газета пишет, что, на первый взгляд, он необходим.

«Однако, нацелившись на украинские бизнес-элиты в условиях, когда страна является объектом агрессии Кремля, он вызвал политический и социальный хаос, который сводит на нет иностранные инвестиции, и страна становится незащищенной от угрозы разногласий в обществе», — утверждает издание.

День олигарха: Коломойскому разрешили не платить миллиарды гривен штрафа © скриншот видео "BIHUS info"

Он борется с олигархом Ахметовым и одновременно поддерживает тёплые с олигархом Коломойским — главным инвестором в телевизионной компании президента. Соответственно, Зеленский увеличивает налог на добычу железной руды, контролируемую Ахметовым, и не трогает добычу марганцевых руд, контролируемую Коломойским, указывает автор.

Далее он предостерегает американские власти от «слепой поддержки» политики, проводимой теряющим популярность украинским президентом. Она «может свести на нет успехи, достигнутые страной за последние 30 лет», утверждает автор, на разъясняя, в чём заключаются данные успехи.

Разумеется, влияние олигархов на украинскую политику слишком велико, и такое положение следует изменить. Но «деолигархизация» Зеленского не касается его «любимых благодетелей», указывает автор.

«Для ясности следует отметить, что украинский лидер находится в сложной ситуации: практически всё, к чему прикасается государство — «Энергоатом» (атомная промышленность), «Нафтогаз» (нефть и газ), «Южмаш» (космос и ракеты), «Укроборонпром» (оборонная промышленность) — коррумпировано, некомпетентно, несёт убытки и не производит необходимую продукцию», — отмечает издание.

Шеслер о Кабмине: На своих самокатах они увозят страну в необратимую деградацию и разруху © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

В статье также говорится, что с момента обретения Украиной независимости от в 1991 году «её стабильность и безопасность являются жизненно важным стратегическим интересом США». Читателям не разъясняется, в чём именно заключается этот интерес к находящейся на другом континенте Украине.

Соединённые Штаты помогают стране противодействовать «продолжающейся российской агрессии», в то время как там проводятся реформы по укреплению демократических институтов, борьбе с коррупцией и созданию условий для экономического роста и конкуренции. С этой целью США, ЕС и МВФ за последнее десятилетие предоставили Украине финансовую помощь на миллиарды долларов, указывает автор.

И вот теперь политика Зеленского ставит «достижения» Украины и американские инвестиции под угрозу. Правительству США необходимо обратить на это внимание, пока не поздно, говорится в статье «Вашингтон таймс».