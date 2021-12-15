Во вторник, 14 декабря, опубликовано интервью первого руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана украинскому журналисту, основателю интернет-издания «Гордон» Дмитрию Гордон. Беседа уже вызвала широкий общественный резонанс

Одним из возмутившихся интервью был мэр Днепра Борис Филатов.

«Одутловатое животное, которое мы с Геннадием Корбаном нашли на помойке, отмыли от очистков и сделали человеком, сидит у такой же проститутки, изображающей из себя журналиста и сыпет откровениями», — написал он в Facebook. «Из-за пьяного слуги народа»: Богдан назвал причину увольнения Авакова © kmu.gov.ua / kmu.gov.ua / Перейти в фотобанк

При этом Филатов отметил, что не намерен комментировать «бред воспалённого разума этого выродка, который ходил в мой дом, спал у меня в гостиной на диване, а потом заказал меня всем мусорам в нашей стране».

Такая эмоциональная реакция Филатова последовала на заявление Богдана о том, что президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году собирался уволить мэра Днепра. И именно Богдан подсказал Зеленскому идею с пари по поводу моста.

Однако это заявление Богдана, пожалуй, было самым безобидным из всего интервью. Другие откровения экс-главы Офиса президента могут больно ударить по главе государства.

Всесильный Коломойский и обидчивый Зеленский

Говоря о том, как же так получилось, что Богдан покинул свой пост, бывший глава Офиса президента заявил: всему причиной желание олигарха Игоря Коломойского.

«50% увольнения Кабмина, генерального прокурора, меня — в первую очередь меня — это заслуга Игоря Валерьевича Коломойского… Игорь Валерьевич мотал нервы, делал истерики, и была договоренность: хорошо, давай всех уволим и назначим [новых]», — заявил он.

При этом он раскритиковал поведение президента Украины, заявив, что у Зеленского «крайняя степень безумия» и дела открыты в отношении тех, кто не угодил главе государства.

«Меня что задело очень сильно? Во время пресс-конференции Владимир Александрович, верховный главнокомандующий пан Зеленський, заявил нам, что, когда он был в «Квартале 95», это была сатира. Так вот, на какой-то мой сатирический пост, где я как-то троллю власть (имею право!), была какая-то бурная реакция. Вызвали товарища [и.о. директора Государственного бюро расследований Алексея] Сухачева. Знаешь, как его зовут? Погоняло — Леша Зилли. Очень любит [бренд одежды] Zilli, ходит в Zilli. Вся эта конструкция правоохранительной системы ржет. Погоняло — Зилли. И была поставлена задача рыть, посадить Богдана в тюрьму», — отметил Богдан, рассказав, что в список, по кому заводят уголовные дела, попал и Гордон.

При этом Богдан отметил, что список весьма обширный. «Сказочно тупые»: Богдан обвинил Зеленского и Баканова в попытке взлома его Telegram © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«У нас не хватает камер. Потому что там все: Бутусов, Савик Шустер, Дима Разумков и вся его группа… Еще 100 тысяч каких-то людей. Блин, просто какие-то блогеры, где-то в Facebook он их встретил… Иван Иванович Жопа, вибачте на слові. Какие-то боты, какие-то непонятные люди», — сказал Богдан.

Богдан заявил, что Зеленский «лично даёт команду посадить». Сам же президент Украины весьма изменился за прошедшее время.

«Я не знаю, что с ним за два года произошло. Но это же какая-то катастрофа. Но ты видишь, что это не тот человек, которого мы знали тогда. Это вообще другой человек. Какие-то физико-химические изменения, наверное, произошли, психологические изменения», — отметил бывший глава Офиса президента.

Тем самым Богдан фактические намекнул на наркозависимость Зеленского. Дело в том, что в начале этой недели ряд СМИ выступили с подобными обвинениями в адрес президента. Так, медиаэксперт Анатолий Шарий заявил, что Зеленский может употреблять метадон. А издание «Страна» выпустило публикацию, в которой говорилось о кокаиновой зависимости президента.

Однако это лишь одно из громких откровений Богдана.

Неуважаемый партнёр

Ещё одно из весьма болезненных для Зеленского откровений бывшего главы его офиса касалось субъектности Украины на международной арене. Так, Богдан заявил, что США, по его мнению, троллят Украину.

«Байден ведёт переговоры с Путиным. Перед переговорами звонит президенту Франции, премьер-министру Германии, премьер-министру Италии, а нам не звонит. А в заявлении публичном пресс-службы: «Придерживаясь принципов «Ни слова про Украину без Украины». Они же троллят нас. Они же просто прикалываются», — отметил он.

При этом Богдан указал на то, что поведение Зеленского в отношениях с российским президентом Владимиром Путиным сложно назвать иначе как «дипломатической катастрофой». Богдан объяснил, как Зеленский испортил отношения с Россией © president.gov.ua

«Последние два года президент нашей страны бегает по миру и набивает стрелки Путину. А Песков ему отвечает: о чём с вами разговаривать? Это же как себя надо было девальвировать?» — заявил Богдан.

Он призвал президента соблюдать протокол, так как «каждое заявление имеет значение и на него идёт ответ с другой стороны».

«А Зеленский говорит: «Давайте встретимся в Иерусалиме!». Это просто позор», — подчеркнул Богдан.

При этом, по его мнению, договариваться по сложившейся ситуации нужно.

«И война эта страшная. И не сидеть, дурака валять, что «мы всех порежем, всех убьём», это сотни тысяч будет трупов, зальётся кровью вся страна. Мы ещё одной войны не переживём. И никто наз защищать не будет, никому мы н***р не нужны. Надо бы договариваться. Только ж надо договариваться, но за слова свои отвечать. Сказал — сделал, убейся, разбейся о стенку, но сделай. Не можешь — позвони, скажи: «Не могу, объективно». И поймут… А если ты несёшь чушь… Кто может договариваться? С кем можно договариваться? Трубку никто не берёт», — подчеркнул Богдан.

Однако это заявление Богдана на деле отчасти играет на руку Зеленскому. Всё дело в том, что ранее президента Украины уличили в намерении провести переговоры с президентом России.

«Когда тут будет миллион, они просто убегут без единого удара, без единого скандирования. Нам нужно работать, чтобы тут был миллион <…> Когда выйти — мы почувствуем все вместе. Но могу сказать точно: как только мы услышим дату встречи с Путиным, в тот момент мы должны быть готовы выйти на улицы и сделать всё, чтобы Зеленский больше сюда не вернулся. Летит туда — может больше не возвращаться», — негодовал 1 декабря на Майдане на массовой акции протеста один из её организаторов — бывший народный депутат Андрей Левус. Мат и наркотики. Поездка в Донбасс обернулась отставкой для замминистра, а Зеленскому добавила проблем © Facebook, Олександр Гогілашвілі

За несколько часов до этого о необходимости переговоров с Путиным Зеленский заявил, выступая перед Верховной Радой.

Таким образом, слова Богдана могут частично успокоить некоторых национал-патриотов и противников Зеленского. А вот для сторонников президента Украины такая характеристика Богдана — убийственна. Ведь по сути она свидетельствует о том, что Зеленский — пустой человек. И говорить с ним никто не будет.

В общем, интервью Богдана, скорее всего, будет болезненно воспринято на Банковой. А это значит, что скоро бывшему главе Офиса президента придётся срочно бежать из Украины. Ведь, если верить самому Богдану, расстраивающие президента Украины рано или поздно оказываются за решёткой.