Во вторник, 14 декабря, украинские нардепы проголосовали за закон, упрощающий поучение гражданства Украины иностранцами. Расчет на то, что паспорта смогут получить иностранные «солдаты удачи», воевавшие в праворадикальных батальонах на Донбассе, а также преследуемые в России по политическим мотивам оппозиционеры

Проблема только в том, что "солдатам удачи" это сделать все-равно не позволит законодательство Украины, а вторых не так просто отыскать.

Страх депортации

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №5630, упрощающий процедуру предоставления гражданства иностранцам, защищающим территориальную целостность Украины. Его уже прозвали «законом о предателях». Павел Волков. Кто он © Павел Волков/Facebook

Закон упрощает порядок получения украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины и принимают непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, «сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях». Также законом смогут воспользоваться граждане России, которые подверглись политическим преследованиям.

Законопроект подал премьер-министр Денис Шмыгаль, но автор пояснительной записки — никто иной, как экс-министр МВД, «крестный отец» запрещенного в РФ неонацистского полка «Азов» Аресен Аваков. И это конечно не случайно.

Возможность получить гражданство уже ни один год требуют иностранные боевики добровольческих батальонов, поскольку боятся выдачи на родину, где их ждет суд за наемничество, терроризм и т.д.

В апреле этого года создатель полка «Азов» и соответствующей партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий радовался, что Зеленский личным указом выдал гражданство Украины трем боевикам из России — Александру «Помору» Валову, а также неким «Орлику» и «Ельцину». Однако Билецкий высказал недовольство тем, что процедура получения гражданства для его собратьев все еще проблемная, а за первые четыре месяца 2021 года его получили только 25 иностранцев из разных подразделений.

Летом эти самые добровольцы вместе с сочувствующими юристами провели пресс-конференцию на тему: «Получение гражданства Украины иностранными добровольцами», раскритиковав необходимость предоставления справки об официальном прекращении гражданства России, что сделать по понятным причинам они не в состоянии. Рада приняла законопроект об упрощении приема в гражданство иностранных наемников © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

Подав заявление в российское УВД по месту жительства, боевик вполне может схлопотать в международный розыск и быть выданным «стране-агрессору» совершенно патриотичными украинскими правоохранителями.

«Если лицо в течение 2 лет не предоставляет документы о прекращении российского гражданства, оно считается нарушившим закон, и в теории в любое время к нему может быть применена процедура прекращения его украинского гражданства», — пояснили на пресс-конференции.

Это — депортация прямиком в тюрьму. Найдя же формальный повод, депортируют обязательно, так как большинство из приехавших повоевать на Донбасс — парни весьма специфические для условий мирной жизни и, уходя с передовой, где как минимум с 2016 года не ведутся полномасштабные боевые действия, они начинают, прямо скажем, хулиганить. Чего стоит петербуржец Никита Макеев (позывной «Одиссей»), который в 2014 вступил в «Азов», в 2015 получил контузию и, оказавшись на гражданке, летом 2019 скакал по капоту машины Петра Порошенко под зданием ГБР.

Кстати, так он выражал недовольство сложностью процедуры получения гражданства. Примеров можно приводить много. Ярчайший — американский наци Крэйг Лэнг, который воевал в «Правом секторе». На родине ему грозит смертная казнь за двойное убийство. Проблем хватает и помимо депортации, ведь без паспорта не устроиться на нормальную работу, не решить вопросы в суде, не стать на учет к семейному врачу и т.д.

Тяжелая судьба российских политических беженцев и шанс для Кикабидзе

В общем, всей этой отмороженной публике пошли навстречу, чтобы она не бузила. Но есть несколько проблем.

Во-первых, закон касается только служащих ВСУ. Но иностранные боевики в ВСУ не служат — туда без украинского гражданства не берут. Пристроили их в парамилитарные группировки, в составе которых можно безнаказанно творить беспредел на Донбассе, но нельзя получить официальную социалку — статус участника боевых действий, инвалида войны (которая никому не объявлена, кстати), соответствующую пенсию и т.д. Такова в принципе судьба всех «солдат удачи» в любой стране мира, как бы их образ жизни не пытались романтизировать.

Отдельная история с «Азовом», который легализовали. Но ведь легализовали в МВД, а не в ВСУ, а значит на это подразделение закон тоже не распространяется. Ирония, между прочим, еще и в том, что, вернувшись из АТО-ООС такой «азовец» с корочкой МВД не может устроиться в полицию — у него снова нет гражданства. Кикабидзе встретился с Зеленским, чтобы спасти Саакашвили © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Еще одна проблема в законе состоит в том, что льготное гражданство не дают лицам, которые на своей родине совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. Американца Лэнга мы уже упоминали и вряд ли он такой один, поскольку в «солдаты удачи» все-таки идут люди с несколько нетрадиционным отношением к исполнению законов. Из батальона Джохара Дудаева в России точно никого не разыскивают за терроризм?

Правда есть и лазейка — получить льготное гражданство может иностранный боевик, удостоенный украинской госнаграды. Но таких персонажей, прямо скажем, немного и гражданство у них уже есть — выдано личным решением президента. Если же норма закона прописана специально для получившего в этом году орден князя Ярослава Мудрого V степени Вахтанга Кикабидзе, тогда ладно. Может он ради эпатажа украинское гражданство таким образом и получит… хотя, конечно, вряд ли.

В общем, наци-боевикам от принятого законе ни холодно, ни жарко. Разве что, если их уголовное преследование в РФ за наемничество и терроризм объявят политическим. В теории такое возможно. Но все-таки данный пункт был скорее прописан для российских оппозиционеров более интеллигентного рода занятий. Например, для главреда The Insider Романа Доброхотова, который, спасаясь от жутких репрессий в виде плашки «иноагента» на его сайте, умудрился в сентябре перейти российско-украинскую границу в обход контрольно-пропускных пунктов. Ниндзя, ей богу.

Однако принесет ли много радости Украине тесно связанный с группой Беллингкэт, т.е. с западными спецслужбами, а значит не сильно зависимый от украинских властей, журналист-расследователь? Главковерх Зеленский и ренегат Бурба. Так кто все же убил депутата ГД Вороненкова? © president.gov.ua, eadaily.com

Ладно, когда речь идет о российской агрессии, но ведь он запросто может взяться за украинскую коррупцию. И что тогда? Судьба таких же политических беженцев из РФ — журналиста Шеремета и политика Вороненкова? В убийстве и того, и другого, между прочим, замешаны атошники из тербатов, а украинские журналисты из «Громадского» и «Слідство.Інфо» в своем фильме-расследовании 2017 года указали, что в ночь накануне убийства Шеремета слежку за его домом осуществлял уволенный из СБУ весной 2014 Игорь Устименко. В общем, дело темное и дурно пахнущее.

з известных россиян, сбежавших на Украину от, как они считают, политических преследований, пожалуй, лучше всего судьба сложилась у Марии Гайдар. При Порошенко она подвизалась в одесской политике, но после выборов Зеленского из медийной повестки исчезла. Говорят, она тихо учится в аспирантуре одного из одесских вузов и пишет диссертацию. Что называется, повезло.

Дураков нет

На кого еще из политически преследуемых в России расчет — не совсем понятно.

Большинству представителей СМИ или НКО, которых признали «иноагентами», бегство на Украину не нужно. Что они там забыли? Тем более, в России их деятельность не запрещают, в соцсетях не травят, уголовно не преследуют. Те же члены закрытого судом «Мемориала» никакой опасности не подвергаются. Наоборот, они будут оспаривать это решение в высших судебных инстанциях. Все по процедуре, без штурмующих здание суда боевиков «Нацкорпуса».

Каковы бы ни были взгляды и убеждения журналистов оппозиционных российских СМИ, они прекрасно знают о том, как на Украине телеканалы и сайты закрывают по решению СНБО, сколько журналистов и блогеров прошли тюрьмы, нападения праворадикалов и травлю в Интернете. Причем это касается не только «пророссийских» деятелей, но и прозападных либеральных, вроде «Радио Свобода». Они могут от об этом публично не говорить, но знать — точно знают.

В России совершенно невозможно себе вообразить, чтобы кто-то расстрелял из гранатомета условную «Новую газету», «Эхо Москвы» или «Дождь». Невозможно представить, что журналистов этих изданий жестоко изобьют праворадикалы прямо у дверей в Госдуму на глазах у полиции, а президент Путин назовет их «не людьми», как это сделал недавно Зеленский в отношении закрытых решением СНБО СМИ.

Есть в России публичные деятели, которые прямо поддерживают политику Украины. Те же Андрей Макаревич, Глеб Самойлов или Лия Ахеджакова. Только их тоже никто не преследует (разве что могут осудить их позицию на словах), и сложно себе представить, с какой целью, скажем, Макаревич мог бы заинтересоваться украинским паспортом.

Вот и выходит, что принятый закон — профанация, очередной медиа-повод поговорить про "агрессора" и не более того.