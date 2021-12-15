В Украине грандиозный скандал, связанный с окружением Зеленского: президент был вынужден инициировать увольнение замминистра МВД Александра Гогилашвили после того, как он вступил в матерную перепалку с правоохранителями на блокпосту в при въезде в зону ООС в Донецкой области. Но скандал - в другом

Впоследствии выяснилось, что чиновник — судим, имеет российский паспорт и возможно причастен к незаконному обороту наркотиков. Украина. ру анализировала, во что выльется резонансная история, ставшая главной темой для обсуждения в стране в последние дни.

С чего начался скандал?

Весь сыр-бор начался с публикации видео на YouTube, где замминистра МВД Украины Гогилашвили на повышенных тонах выясняет отношения с полицейскими в Краматорске Донецкой области. Правоохранители остановили автомобиль для проверки документов, чиновник очень бурно на это отреагировал, угрожая им и нецензурно бранясь. Хотя они действовали по инструкции, которая предписывала проверять документы у всех, кто въезжает в город. Виталий Диденко: кто он © hromadske.ua

«Единственный замминистра в МВД с таким е***м, как вот это, это я. Я три года уже заместитель министра. Три года! И грустно, что ты не знаешь. Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и тебе это приятным не будет», — сказал он.

После волны общественного возмущения, прокатившегося в стране, глава МВД Монастырский отстранил подчиненного. Уже на следующий день президент Зеленский потребовал от Кабмина его уволить, надеясь тем самым быстро погасить крайне неприятную для власти ситуацию. Тем более, когда ранее разные незаконные и аморальные проступки «Слуг» спускались на тормозах — вспомним, например, пьяное ДТП нардепа Трухина, которое уже 3 месяца не расследуют и не хотят обнародовать данные экспертиз.

«На инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и Кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем», — написал президент в своем телеграм-канале.

Однако СМИ весьма оперативно и живо стали копаться в биографии Гогилашвили, обнаружив массу удивительных моментов.

Оказалось, подобные выходки в отношении подчиненных он позволял себе неоднократно, но это еще полбеды. Чиновника склоняли вдоль и поперек, а в зависимости от направленности ресурса активно освещали различные темные страницы биографии: уголовное прошлое, кумовство во власти — связь с президентом через жену, наркотический след и обладание российским паспортом, а, следовательно, и гражданством "страны-агрессора", что в сознании нынешней украинской «патриотической» общественности тянет на госизмену. Мат и наркотики. Поездка в Донбасс обернулась отставкой для замминистра, а Зеленскому добавила проблем © Facebook, Олександр Гогілашвілі

Креатура Зеленского с уголовным шлейфом и российским паспортом

Гогилашвили — креатура лично Зеленского. Он является мужем Марии Левченко, личного секретаря президента. До работы в МВД трудился на разных должностях, в частности в общественных организациях «Международная антинаркотическая ассоциация» и «Центр здоровой молодежи», которые оказывали услуги платного лечения от наркомании, алкоголизма и игромании. В систему МВД пришел в 2019 г. после победы нынешнего гаранта Конституции на выборах.

Правда, оказалось, что в Украине он живет сравнительно недолго — с 2010 года. Ранее протеже первого лица страны проживал в РФ. Сканы его российского паспорта всплыли в материалах различных журналистских расследований. Любопытно, что некоторое время Гогилашвили являлся помощником депутата Госдумы от «Единой России» Николая Валуева. А в 90-х гг. он умудрился получить судимость — 5 лет лишения свободы по делу о мошенничестве и подлоге документов.

Украинским документом его обеспечила жена еще в 2015 году, но от гражданства РФ, конечно, не отказался. Пост заместителя главы МВД чиновник впервые получил в сентябре 2019 года, в Кабмине Алексея Гончарука, а в прошлом году получил переназначение в правительство Дениса Шмыгаля.

На сайте ведомства говорится, что новый зам Авакова в 2019 и 2020 году получил сразу две специальности в частном вузе «Львовский университет бизнеса и права» — бухучет и правоведение. То есть, видимо, дипломы у него появились неким ускоренным порядком, когда он уже работал в министерстве.

Его зоной ответственности является борьба с наркоторговлей. И тут самое интересное: бывший национальный монитор прав человека в сфере наркополитики Артем Осипян обвинил организацию, возглавляемую Гогилашвили, в похищении и пытках людей. Речь шла о следующей схеме: родственники, которым докучал гражданин с алкогольной или наркотической зависимости за определенную сумму договаривались о его принудительном лечении и через некоторое время человек просто пропадал из поля зрения.

В мае 2021 года проект «Слідство.Інфо» обнаружили довольно многочисленные факты насильственного удержания наркозависимых в реабилитационных центрах, работавших под эгидой организации. В частности, в судебных реестрах имеются ряд уголовных производств, связанных с такой противозаконной деятельностью (принять решение о помещении гражданина в такой центр может исключительно суд). В частности, в Харькове таким способом противоправно лишили свободы 8 человек, а в Днепропетровской области — 12.

Также немаловажно, что «Центр здоровой молодежи», под чьей эгидой проводились вышеописанные мероприятия, не имел соответствующей лицензии на медицинскую деятельность, являясь аферистской конторой.

Что же касается супруги Гогилашвили, то она трудилась секретарем президента неофициально, основным местом ее работы значился ООО «Квартал 95». В связи с этим националисты разных мастей заговорили о том, что именно чиновник и жена могли быть теми самыми «кротами» в окружении Зеленского, работавшими на Кремль. Хотя объективно такое смотрится как натягивание совы на глобус. Но кумовство и покровительство приближенным лицам, конечно же, налицо.

Активизация темы наркотических пристрастий Зеленского. Аваков мстит президенту

Еще более интересно то, что в украинском телеграм-сегменте начали распространяться слухи, что Гогилашвили чуть ли не лично снабжает кокаином и прочими наркотическими веществами Офис президента.

«Замминистра и муж помощницы Зеленского — Гогилашвили, зарабатывает на наркоманах дважды: сначала крышуя наркоторговлю, а потом получая оплату от родственников за принудительную незаконную «реабилитацию», то есть удержание силой в частных реабилитационных центрах-тюрьмах», — написал журналист канала «Наш» Макс Назаров.

По его мнению, сейчас стоит ждать публикации сюжетов на базе оперативных съёмок команды Авакова про розничную наркоторговлю и жертв наркомании — передозы, свальные нарковечеринки, заражение гепатитом С и ВИЧ; вынос родительского имущества ради средств на «дозу». А сразу следом — картины избиения наркоманов в закрытых центрах, за «лечение» которых платят от 500 долларов в месяц родственники, которые ничего сами не могут поделать с наркоманом.

«Пока окружение Зеленского утверждалось в мысли, что необходимые голоса в Верховной Раде для импичмента (300 депутатов) не соберут никогда, оппоненты стали продвигать альтернативный сценарий. А именно — состояние здоровья, не позволяющее выполнять обязанности руководителя государства. Никто из основных интересантов не будет заморачиваться нереальными процедурами по закону об импичменте, и, в данной ситуации, прорабатывается снятие Зеленского с поста Президента по заключению простого медицинского консилиума: ввиду отсутствия законодательного регулирования процедуры признания Президента неспособным выполнять свои полномочия по состоянию здоровья. Тот же доктор Комаровский вполне может провести освидетельствование», — рассуждает ТГ-канал «Разведчик».

Фактически, история с «зашкваром» Гогилашвили — весьма эффектная месть опытного интригана Авакова Зеленскому и компании. Ведь связи в системе у него остаются весьма обширные и добыть любые видео с камер, а уж затем организовать их публикацию не составляет большого труда.

К слову, для потенциального отстранения президента по медицинским показателям достаточно соответствующего заключения врача, представления главы Верховного суда и простого большинства в 226 голосов.

Конечно, Раду возглавляют лояльные президенту Стефанчук и Корниенко, но их могут убрать при условии консолидации оппозиционных сил, в том числе внутренних фрондеров из числа «Слуг» во главе с Разумковым. Монобольшинство уже трещит по швам, и многие его участники могут откреститься от Зеленского таким же образом, как члены Партии регионов предали Януковича в феврале 2014 г. Тем более, что Офис президента уже воюет с Верховным судом, чей председатель лоялен Авакову. Чем не сценарий для переворота?

В целом, конечно, ситуация показательна в плане того, до какого уровня дошел отрицательный отбор среди украинских элит. При Зеленском, очевидно, происходит его квинтесенция, когда страной управляют мало того, что непрофессионалы, так еще и личности с уголовной биографией, комплексами Наполеона, а также не знающей границ жаждой наживы.

Президент, обещавший равенство перед законом, покрывает свое окружение, помогая ему уходить от ответственности. Просто инцидент с Гогилашвили стал слишком из ряда вон выходящим, чтобы оставить его без реакции. Впрочем, поступая по принципу «друзьям — все, остальным — закон», Зеленский сам рискует оказаться жертвой беззакония.

Так что реальный украинский Бендер оказался куда более зловещей и опасной для страны фигурой, чем его прототип в кино и романе "Двенадцать стульев".