В среду, 15 декабря, в Брюсселе пройдёт саммит «Восточного партнёрства», однако не всё так гладко внутри самого объединения и в отношениях каждой постсоветской страны с ЕС, как это может показаться со стороны

Свято место пусто не бывает

На мероприятие в бельгийскую столицу не приедут официальные лица Белоруссии. В июне Минск объявил о временной приостановке участия в программе «Восточное партнёрство» после введения Евросоюзом 4-го санкционного пакета в отношении страны.

«Кресло лидера Белоруссии останется пустым, однако я надеюсь, что к следующему саммиту в этом кресле будет сидеть демократически избранный президент Белоруссии», — заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Тихановская назвала условие для диалога Евросоюза с Лукашенко © Facebook, Светлана Тихановская

Судя по всему, он рассчитывает, что уже в скором времени к власти в Белоруссии придёт кто-то из эмигрировавших представителей оппозиции. 12 декабря Мишель, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приняли в Брюсселе бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и представителей антиправительственных сил и организаций, базирующихся зарубежом.

«Белоруссия не забыта, несмотря на то, что она приостановила своё участие в «Восточном партнёрстве», она останется в международной повестке, мы всё для этого делаем, перенаправили, по возможности, помощь демократическим силам, гражданскому обществу и независимым медиа в Белоруссии и за её пределами. Мы также готовы выделить € 3 млрд для будущей демократической Белоруссии», — объявил журналистам высокопоставленный европейский источник. Украина опережает страны ЕС в порыве антибелорусской страсти - глава МИД Белоруссии © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

То есть, будущей белорусской власти, если она будет угодна Брюсселю, уже автоматически пообещали денег. Ну, а если у власти останется Лукашенко, то граждане Белоруссии от Брюсселя не получат ничего.

Эти 3 млрд, кстати, обещаны в дополнение к тем дополнительным €15 млн в качестве поддержки неправительственных организаций и СМИ, вещающих на Белоруссию из-за границы, о выделении которых сообщил Мишель.

В очередной раз европейские чиновники обвинили власти Белоруссии в нарушении прав человека и репрессиях против оппозиции, пообещав привлечь их к ответственности за совершённые преступления.

На троих сообразить не удастся

Проект «Восточное партнёрство» запускался для всех 6 участников с одной целью — экономическое сближение и ускорение политической ассоциации с ЕС, — но интеграция всех этих стран разнонаправленная и разноскоростная.

И это привело к тому, что в мае 2021 года Украина, Молдавия и Грузия создали новое региональное объединение «Ассоциированное трио», ставящее целью усиленное сотрудничество в вопросах евроинтеграции. На саммите в Батуми в июле украинский лидер Владимир Зеленский выразил желание трёх стран, чтобы ЕС расширился за счёт предоставления им статуса государств-членов. Однако Шарль Мишель в своём выступлении, которое проходило, к слову, сразу после президента Украины, ничего о перспективах евроинтеграции 3 стран не говорил, а сделал акцент на выгодах от существующей формы сотрудничества: припомнил о выделении €2,5 млрд всем странам «Восточного партнёрства» на борьбу с эпидемией COVID-19, преимуществах от соглашений об ассоциации с ЕС и либерализации визового режима. Украина может забыть о членстве в НАТО и ЕС после переговоров РФ и США - Карасев © скриншот с видео NEWSONE

Звучали призывы выделить «Ассоциированное трио» в отдельную группу в рамках «Восточного партнёрства», но, как сообщили несколько высокопоставленных чиновников ЕС, участвующих в организации саммита, Брюссель не планирует этого делать, хотя Евросоюз в итоговом коммюнике признает существование «трио».

Мир на грани войны

Армения и Азербайджан в отличие от Украины, Молдавии и Грузии, заключивших с ЕС соглашения об ассоциации, не стремятся к столь тесной интеграции с Евросоюзом. Ереван сохраняет крепкие связи с Россией, будучи членом Евразийского экономического союза, имея при этом Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве с ЕС. Баку в ЕврАзЭС не входит и не подписывал аналогичное соглашение с Брюсселем, затягивая переговорный процесс из-за чувствительности многих вопросов, например, об открытии доступа европейского рынка для азербайджанской продукции, в первую очередь сельскохозяйственной, процесс урегулирования территориального спора в Нагорном Карабахе.

Да и вообще после того, как Брюссель не смог усадить за стол переговоров власти Армении и Азербайджана в момент, когда конфликт вспыхнул с новой силой, влияние ЕС в регионе сильно ослабло. А благодаря кому ситуацию удалось взять под контроль? Опять-таки, России.

Армения и Азербайджан думают прежде всего, как решить собственные вопросы, и национальные, и касающиеся двусторонних отношений. Если они этого не сделают, то на грани существования может оказаться всё «Восточное партнёрство», поскольку присутствующее постоянно напряжение между двумя участниками явно не будет способствовать развитию проекта и реализации совместных инициатив.

Таким образом, можно констатировать, что «Восточное партнёрство» переживает кризис идентичности: разница целей всех стран-участниц настолько очевидно проявилась, что ЕС будет вынужден применять индивидуальный подход к каждой из них, о чём свидетельствует заявление Борреля о том, что программа «должна и дальше развиваться на принципах инклюзивности и дифференциации, как в двустороннем, так и в многостороннем направлениях».