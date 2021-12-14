На днях премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните анонсировала вероятную отставку правительства республики. Всему виной оказались санкции США против Белоруссии. Как Вильнюс сам себя загнал в ловушку, рассказывает Украина.ру

Подводит Запад

По словам литовского премьера, через территорию её республики продолжается транзит калия из Белоруссии, несмотря на то, что ранее США ввели ограничения против компании «Беларуськалий». Выходит, Вильнюс оказался в не самом удобном положении — с одной стороны, он с самого начала политического кризиса в Белоруссии был в фарватере борьбы с режимом Александра Лукашенко, а с другой — подводит Запад, не перекрыв транзит «санкционной» продукции.

Дело в том, что еще до вступления американских санкций в силу «Беларуськалий» направила «Литовским железным дорогам» аванс на несколько месяцев вперед за транзит удобрений, поэтому поставки через прибалтийскую республику не прекращаются.

Польский эксперт рассказал, что сделал бы Лукашенко, если бы реально захотел завалить их мигрантами © Пресс-служба президента Белоруссии / Пресс-служба президента Белоруссии / Перейти в фотобанк Габриелюс Ландсбергис. «Видя сложившееся положение, связанное с продолжающейся после введенных США санкций перевозкой белорусских грузов через Литву, и понимая, какие репутационные вызовы это создает для руководимого вами правительства Литовской Республики… Прошу принять мое заявление об отставке и уволить меня с поста министра иностранных дел в ближайшее возможное для вас время», — написал он в обращении к премьер-министру.

В Вильнюсе пытаются сгладить ситуацию и вроде как начали «искать способы вернуть средства, уплаченные наперед». Да видно, пока не находит. Или не хотят находить?

Удар по Вильнюсу

Транзит белорусских калийных удобрений для Литвы — это источник значительного заработка. Причем, не только для железных дорог и морского порта, которые и держались-то в основном за счет этого, но и для экономики республики в целом.

Недаром еще летом уходящего года, когда активно обсуждался один из предыдущих пакетов западных санкций против Минска, Вильнюс занял удивительную для своего радикализма «пацифистскую» позицию по отношению к калийной отрасли. Там считали, что Евросоюзу не следует вводить санкции в отношении белорусских удобрений. Об этом свидетельствует, в частности, переписка между офисом президента республики и Министерством иностранных дел, опубликованная в местных СМИ.

Тогда Брюссель ввел санкции в отношении некоторых продуктов, но не в отношении действующих договоров с «Беларуськалием», и удобрения продолжали поступать в Литву.

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На этом фоне возникает вопрос, по какой причине Литва с самого начала стреляла себе в ногу, заняв радикальную позицию по отношению к белорусскому руководству и на пару с Польшей побуждая Запад ужесточать санкции против Минска? Ведь ограничения против белорусских удобрений, транзит которых оказался необходимым для литовской экономики, были делом времени.

Надежда на «блицкриг»

Когда литовское руководство с самого начала кризиса в Белоруссии вступило в клуб радикальных противников официального Минска, а не умеренных (как, например, Латвия), там, очевидно, просто не рассчитывали, что их противостояние продлится так долго. На пике массовых протестов и западные элиты, и белорусская оппозиция, бросившая квартиры и рабочие места на Родине и перебравшаяся в Польшу и Литву, рассчитывали на «блицкриг».

Теперь, с осознанием, что эти планы не удались, приходит и расплата за торопливость.

Вместе с этим, Литва хочет ощущать свою значимость как «форпоста Запада в борьбе с Востоком», демонстрировать США преданность идеалам Вашингтона и вместе с ним «бороться за демократию» в странах региона. Ноша, как оказалось, не по плечу.

Что будет?

В складывающейся ситуации добровольная отставка правительства действительно может стать. Видимо, его члены решили не ждать, когда беднеющее из-за отказа от белорусского транзита население лишит их работы иным способом.

Так, «Литовские железные дороги» уже сообщили, что они обанкротятся без транзита, который давал «Беларуськалий». Тысячи рабочих мест окажутся под угрозой не только в данной компании, а в целом в транспортной сфере. И всё это происходить на фоне пандемии, когда дела в логистической отрасли и так хуже некуда.

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Все это может вызвать рост социального напряжения в Литве. При этом, ресурсы не позволят правительству поддерживать нынешний уровень жизни после финансовых потерь.