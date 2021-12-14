Согласно данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) большинство граждан России относятся к украинскому народу как к братскому. Но велика доля и тех, особенно в младших возрастах, кто к Украине равнодушен. Украина.ру исследовала вопрос

Безразличие и разочарование

Итоги исследования продемонстрировали большие расхождения между старшим и молодым поколениями. Так, братьями украинцев среди граждан в возрасте считают 57-62 процента. Наивысшее значение такой вариант ответа получил среди тех, кому за 60 лет. И наоборот – в группе 18 лет – 24 года подавляющее большинство выбрало «отношение скорее нейтральное, как к одному из многих народов». Но и враждебными этот этнос посчитал в этой категории всего один процент. А большая часть тех, кто полагает, что украинцы питают к России резко неприязненные чувства, люди в возрасте старше 60 – 16 процентов.

Наибольшее количество тех, кто не вообще интересуется делами на Украине – в возрасте 25-34 года. В этой категории только 5 процентов респондентов выбрало ответ «слежу внимательно» за политическими событиями в соседней стране. Из опрошенных всех возрастов большой интерес к происходящему показал 21 процент, 43 процента узнают о жизни соседнего государства время от времени, 36 процентов – безразличны.

На этом фоне интересно смотрится исследование двухлетней давности того же Всероссийского центра изучения общественного мнения. Тогда 68 процентов граждан России сообщили социологом о хорошем отношении к Украине. У одной пятой – 21 процента – другое мнение по поводу этой страны.

Среди чувств, которые тогда жители России испытывали к населению Украины, преобладали следующие: разочарование – 20 процентов, симпатия – столько же, безразличие – 19 процентов.

Украинцы боятся, что Венгрия может «оккупировать» Закарпатье - опрос © segodnya.ua

Подобный же опрос в 2020-м проводил Киевский международный институт социологии (КМИС) совместно с «Левада-центром». Согласно полученным данным, восприятие жителями Украины России резко меняется в зависимости от региона: на западе положительно относились к соседней стране 30 процентов, на юге – 52, а на востоке – 56 процентов. Большинство опрошенных, кто не любит России, проживает в западных областях Украины.

Как на самом деле относятся друг к другу жители России и Украины – должны дальше выяснять социологи. Потому что опросы с простыми и якобы понятными ответами дают упрощенную и, бывает, что неверную картину.

Политолог Олег Бондаренко отмечает, что нейтрально-позитивное отношение граждан России к украинскому народу понятно: «Нельзя ни за семь, ни за семнадцать лет перечеркнуть многосотлетнюю совместную историю».

Опрос же на Украине по поводу отношения к России среди украинцев собеседник издания считает зондированием почвы перед возможным референдумом по судьбе Донбасса и Минских соглашений. Киев так проверяет настроения население. «[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому хочется получить народное одобрение на проведение карательной операции. Но сам подход к плебисциту не лишен смысла и логики. Потому что Украине все равно придется смириться с тем, что Крым – часть России, а Донбасс ушел от Киева. И принять это можно путем проведения референдума с правильном поставленными и сформулированными вопросами. Внутри украинского общества уже вызрел консенсус – отстаньте с этим Донбассом, надоели уже! Хотя и до 2014-го эти территории не воспринимались, как украинские», – подводит итог Бондаренко.

Сосед – не враг

Директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозобов в комментарии Украине.ру объясняет, почему разнятся отношения граждан двух стран друг к другу. «Мы во многом не считаем себя стороной конфликта в Донбассе, это повторяет и президент [России Владимир Путин]. У нас нет ощущения, что сосед – это враг. А у соседа тем временем идет бурный нацбилдинг – создание нации, ничто не сплачивает сильнее, чем наличие общего врага», – говорит он.

Для многих россиян Донбасс – это прокси-война, которую ведут добровольцы и местные. В этом смысле до какого-то периода боевые действия на Северном Кавказе интересовали далеко не всех. «Но в какой-то момент ситуация может измениться и кардинально. Российское общество пока демонстрирует миролюбие. Русский медведь не сердится, а спит, хотя с другой стороны 72 процента нас считают врагами. Такая накачка бывает только перед войной. Но реальной войны нет», – отмечает Солозобов.

Большинство жителей Одессы говорят по-русски и не хотят воевать за Украину - опрос © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Следующее поколение украинцев может быть более русофобским, но конфликтный потенциал выгорает с течением времени. Общество само по себе демобилизуется и дезертирует», – добавляет Солозобов.

Он указывает на то, что социологические данные надо интерпретировать в контексте политических процессов. «Иначе получается средняя температура по больнице. Например, в Польше постоянно рассказывают о опасности России, а в самой России никто не в курсе, что мы там кому-то, оказывается, угрожаем. Поэтому за исключением моментов, когда все обостряется по каким-то поводам, у россиян, русских ровное, нейтральное, даже доброжелательное отношение к полякам. Об отношениях между политиками это никак не говорит», – считает собеседник издания.

«А разрыв в отношении между поколениями объясняет тем, что для пожилого и среднего поколения есть парадигма братских народов. Только есть народы братские, а есть… сестринские. Для молодежи Украина – это уже какая-то Восточная Европа, что-то типа то ли Словакии или Словении – кто их там различает? Многие молодые студенты из республик бывшего СССР забывают назвать две бывшие "братские" страны. Туркмению, о которой сегодня никто ничего не знает. И… Украину, которая стала им заграницей», – делится своими мыслями Солозобов.

В любом случае все идет к тому, что оба народа переоценят свои отношения, а это произойдет, в том числе и со сменой поколений.