Украинский институт национальной памяти (УИНП) выступает с новыми предложениями по переписыванию истории, переименованию очередных населенных пунктов или отмене общих с Россией праздников. Через восемь лет после начала Евромайдана на Украине продолжается активная борьба с советским прошлым, а заодно с русской культурой

В Киеве смогли, в Херсоне - нет: на Украине ведут войну с Московскими улицами © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

Осенью УИНП требовал запретить 8 марта и 1 мая под предлогом «ускорения евроинтеграции», хотя эти праздники отмечают и в ряде европейских стран. Затем потребовали переименовать город Южный Одесской области, а попутно нашли в селах области еще несколько советских памятников и мозаик. Параллельно создаются откровенно антинаучные мифы об истории украинского народа, которые затем входят в школьную программу.

Государственный эксперт из Национального института проблем международной безопасности Виктор Пироженко в свое время заявлял, что УИНП занимается выдумыванием альтернативной истории. «Мифы и легенды конструируются так, чтобы разрушить все исторические и культурные ценности, оставшиеся у большинства населения еще со времени совместного российского и советского государственного прошлого», — писал украинский ученый. Концепции украинских националистов и деятелей из УИНП ежечасно твердят украинцам, что они некогда были некой колыбелью мировых цивилизаций, а затем пришли москали и всё испортили.

В начале Евромайдана его активисты любили подчеркивать, что они не против русского языка и русской культуры. Тем не менее, одним из первых законов, принятых 23 февраля 2014 года была именно отмена закона о региональном статусе русского языка. Снос ультраправыми памятника Ленину в Киеве лидеры Евромайдана представляли поначалу, как некую случайность погорячившихся активистов, но после их победы снос памятников принял чуть ли не промышленные масштабы. При Петре Порошенко был принят закон о декоммунизации, который раскритиковала даже международная правозащитная организация Amnetsy International. «Запрет символики, связанной с коммунистической партией и советским прошлым является нарушением права на свободу выражения», — говорится в заявлении организации.

На Украине нашли организацию, готовую декоммунизировать «Родину-мать» © Ukraina.ru

На днях, например, в Одессе состоялся круглый стол, организованный УИНП на тему деколонизации. Речь нынешнего главы УИНП Антона Дробовича на мероприятии может служить ярким примером пустозвонства с претензией на интеллектуальность. «Мы не можем приступить к квалифицированному процессу декоммунизации, пока не случится нормальная рефлексия, осмысление, формирование тезауруса и понятийного аппарата, что есть чем и как апроприировать имперское наследие. Покуда не будет убедительной концепции, государство не сможет осуществить государственного овладения на государственном уровне», — заявил глава Института нацпамяти.

Поскольку многие артефакты, свидетельствующие об общем прошлом, хранятся в музейных коллекциях, наглядно развенчивая националистические мифы, в УИНП решили зачистить музеи, то есть реструктурировать их в соответствии с планом по «искоренению символов российско-имперского колониализма». Под такое искоренение подпадают и музейные рукописи Михаила Булгакова, и оружие екатерининских времен, и даже основная масса исторических документов, выданных в прошлые века деятелям украинской культуры.

Однако есть одна загвоздка у декоммунизаторов и деколонизаторов из УИНП. Как они сами признаются на своих мероприятиях, молодому поколению украинцев преимущественно дела нет до их концепций. На своих конференциях деятели из УИНП жалуются, что молодежь не читает их книг, не ходит в кино на патриотические фильмы, не посещает музеи Майдана, Голодомора и ОУН/УПА. В УИНП предлагают решать проблему изданием массовыми тиражами комиксов — больше картинок, меньше текста.

Дмитрий Бураго о том, почему на Украине не издают Булгакова и Гоголя © Facebook, Дмитрий Бураго

Поскольку до граждан России не всегда можно дотянуться, основной целью этой концепции окажутся граждане Украины из числа политической оппозиции или даже те, чье имущество или бизнес приглянулись активистам от деколонизации. Современное украинское государство, как Анти-Россия, ставит перед УИНП государственную и долгосрочную задачу — воспитание у юных украинцев ненависти и желания воевать с россиянами даже лет 10-20. И пока остается надеяться лишь на то, что в массе своей украинская молодежь останется столь же невосприимчивой и к этим лубочным картинкам.