Чистая прибыль «Газпрома» за ΙΙΙ квартал составила 582 миллиарда рублей, а за девять месяцев компания заработала 1,55 триллиона рублей, что выше, чем за любой завершённый календарный год в истории «Газпрома». Отчасти за успехом компании стоят и западные политики

О рекордной прибыли Газпрома в конце ноября заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов, комментируя отчетность компании.

Он отметил, что рост прибыли компании четвертый квартал подряд связан с ситуацией на экспортных рынках. Юшков раскрыл, что грозит «Газпрому» в свете антимонопольных претензий © REUTERS, Benoit Tessier/File Photo

Спустя две недели — 13 декабря — Федеральная таможенная служба обнародовала данные, свидетельствующие об увеличении доходов «Газпрома» от экспорта трубопроводного газа в январе-октябре в годовом выражении вдвое — до 39,6 миллиардов долларов.

При этом экспортная цена газа в октябре увеличилась на 44 процента к сентябрю — до 443,6 доллара за тысячу кубометров.

Физический объем экспорта газа в январе-октябре вырос на 5,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 171,5 миллиардов кубометров.

Что примечательно — рост экспортной цены компенсировал сокращение экспорта в октябре — на 9,3 процента, или до 13,9 миллиарда кубометров.

Таким образом доходы «Газпрома» от экспорта газа увеличились почти на треть по сравнению с сентябрём — до 6,17 миллиарда. А если сравнивать с октябрём 2020 года, дохода «Газпрома» увеличились в 2,4 раза. При этом объём экспорта снизился на 22,3%.

Примечательно также, что цена экспортного трубопроводного газа в октябре этого года была значительно выше уровня рентабельности экспорта газа компании, который, как отмечало агентство РИА Новости, эксперты оценивают в 90-100 долларов за тысячу кубометров. Эта цена также превысила официальный прогноз «Газпрома» по этому показателю в среднем в 2021 году, который составляет 270 долларов за тысячу кубометров.

Причины, по которым цены на газ в мире растут, а «Газпром» становится богаче, связаны как с человеческой деятельностью, так и с тем, что от человека никак не зависит.

Не очень надежные планы

В 2021 году среди прочих бед и напастей мир постиг и энергетический кризис. И связан он был с рядом факторов. Первый из них — восстановление экономики после кризиса, вызванного пандемией. Как результат — рост спроса на сжиженный природных газ в Азии. Казалось бы, позитивное явление: мировая экономика приходит в чувство после кризиса, оживает и «мировая фабрика» — Азия. Игорь Юшков о том, сможет ли Польша повредить «Газпрому» © РИА Новости, Нина Зотина

Да только в Европе к тому времени назрел ряд проблем. Так, предыдущая суровая зима привела к низкой наполненности европейских подземных хранилищ газа. Всё усугубилось переходом на альтернативные источники энергии. Оказалось, что «зелёная» энергия как никакая другая зависит от сил, не подвластных человеку.

Безветренное и жаркое лето привело к тому, что генерация энергии от ветра и воды по всей Европе снизилась. Так, в Германии выработка «зелёной» энергии снизилась на четверть.

«Германия сама подпилила сук, как котором сидела, сделав большую ставку на ветроэнергетику и свернув атомные и угольные электростанции. Из-за слабого ветра в северной Германии немцы были вынуждены добывать электричество с помощью газа и опустошили газовые резервы. Но больше газа при этом получать они не стали. А в Норвегии одновременно с этим было плохо с водой, и все мы в Европе должны теперь готовиться к зиме с невиданными ранее ценами на электричество», — описывал 9 октября в финском издании Åbo Underrättelser доктор технологических наук Ярл Альбек.

Но и это было не единственной причиной газового кризиса в Европе. Главным же стала непродуманность энергоперехода и отказ от проверенных практик.

«Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому резкие необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам», — отмечал ещё 6 октября президент России Владимир Путин. Беда не приходит одна. Холодная зима в Европе грозит еще и голодом © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Тогда он назвал ошибкой решение Еврокомиссии о сворачивании долгосрочных контрактов на поставки газа и ориентацию на биржевую торговлю топливом.

«Сегодня стало абсолютно очевидным, что эта политика является ошибочной — ошибочной, так как не учитывает специфики газового рынка из-за большого числа факторов неопределенности», — подчеркнул Путин.

С Путиным солидарен глава Сбербанка Герман Греф. Спустя месяц с лишним после выступления российского президента Греф отметил, что у энергетического кризиса есть ряд предпосылок.

«Причин энергетического кризиса в Европе несколько. Во-первых, в связи с высокими темпами восстановления мировой экономики обострилась глобальная конкуренция за энергоносители. Во-вторых, сократилось производство возобновляемой энергии, в первую очередь ветровыми электростанциями», — сказал он 7 ноября.

При этом Греф подчеркнул, что это не означает, что нынешний энергетический кризис в Европе можно назвать кризисом возобновляемой энергии. По словам Грефа — это, скорее, кризис планирования энергоперехода и газовый кризис.

«Здесь я соглашусь с президентом России, который указал на недостатки планирования европейского энергоперехода, отметив, что европейские регуляторы совершили ошибку, отказавшись от системы долгосрочных газовых контрактов. Ведь ранее более 90 процентов газа европейцы приобретали по долгосрочным контрактам, и это гарантировало им стабильность всех условий», — отметил глава Сбербанка.

Однако в высокой цене на газ и, соответственно, росте прибыли «Газпрома», есть и политическая составляющая.

«Ваш газ нам чужд!»

Проблему с доставкой газа в Европу мог бы решить действующий газопровод «Северный поток — 2». Однако сертификация газопровода затягивается. И причины в первую очередь политические. Европа собирается отказаться от американского газа в пользу российского СПГ © РИА Новости, Артем Житенев / Перейти в фотобанк

В воскресенье, 12 декабря, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила в интервью каналу ZDF, что не считает возможным одобрение газопровода «Северный поток — 2» в нынешних уловиях. Бербок заявил, что новая правящая коалиция в ФРГ договорилась, что подобные законопроекты должны соответствовать европейскому энергетическому законодательству.

«И это значит, что в текущем состоянии этот газопровод не может быть одобрен», — отметила она.

При этом Бербок заявила, что газопровод по-прежнему не удовлетворяет требованиям газовой директивы ЕС, а «вопросы безопасности остаются открытыми», не уточнив, что имеет в виду.

Её слова вызвали резонанс и Бербок пришлось объясняться. В понедельник, 13 декабря, Бербок заявила, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Sream 2 AG, поскольку последний для прохождения процедуры он должен отвечать требованиям Третьего энергопакета ЕС.

Речь идет в том числе и об анбандлинге — разделении организаций, которые занимаются добычей и транспортировкой газа.

Бербок подчеркнула, что именно агентство признало «Северный поток — 2» не соответствующим правилам.

Между тем многие усматривают в поведении правительства Германии политический подтекст. Тем более ранее 12 декабря после встречи с новым канцлером Германии Олафом Шольцем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прямо заявил: «Северный поток — 2» может быть инструментом ценового диктата.

«Мы уверены, что "Северный поток — 2" увеличивает возможности Кремля в давлении на Украину и на ЕС, что он может быть инструментом ценового диктата. Мы указываем на эти риски, на возможность шантажа и на возможность затягивания энергетической петли на шее нашего соседа — Украины… Мы пытаемся выработать с немецкими партнёрами решения, которые отвечали бы на эти риски», — заявил Моравецкий.

А затем и вовсе добавил, что «лучшим решением было бы не допустить запуска "Северного потока — 2"». Зелёная энергетика: в ЕС создадут «водородные долины», а «Газпром» планирует производить водород в Германии

Однако платить за польско-немецкие страхи в Европе готовы не все. Во вторник, 14 декабря, канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против попыток увязывать запуск «Северного потока — 2» с происходящим на Украине.

«Я против увязки запуска "Северного потока — 2" с поведением России на Украине. Таким образом ЕС навредит сам себе», — заявил он.

Нехаммер отметил: пока европейские страны нуждаются в газе и нефти, важно обеспечивать поставки энергоресурсов из максимального возможного числа источников.

«"Северный поток — 2" — важный проект, который дает Европейскому союзу безопасность энергоснабжения», — указал он.

Но, судя по всему, понимают в Европе это далеко не все. Результатом такой политики является дефицит и, соответственно, рост цен на газ. Хуже от этого только европейцам. «Газпром» же продолжает обновлять рекорды по прибыли.